Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ χθες Τρίτη στο Δουβλίνο, όπου διαδηλωτές έκαψαν όχημα της αστυνομίας και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο (στη φωτογραφία, επάνω, από το Χ, αυτοκίνητο της αστυνομίας στο Δουβλίνο έχει παραδοθεί στις φλόγες).

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν για δεύτερη συναπτή ημέρα στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, στον απόηχο επίθεσης εναντίον 10χρονου κοριτσιού για την οποία κατηγορείται αφρικανός μετανάστης, όπως μεταδίδουν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Αφορμή για τις διαδηλώσεις στάθηκε η επίθεση εναντίον 10χρονης για την οποία κατηγορείται αφρικανός μετανάστης

Dublin is currently under siege with police struggling to hold back anti-migrant protestors.. pic.twitter.com/ULc3zWF79E — Rob Boyd, Esq (@AvonandsomerRob) October 21, 2025

Η εφημερίδα Irish Times, που δημοσιοποίησε βίντεο του φλεγόμενου οχήματος της αστυνομίας, μεταδίδει ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται διαδηλωτές με ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Ορισμένοι εξ αυτών έριξαν κροτίδες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.

«Η εργαλειοποίηση ενός εγκλήματος από ορισμένους που θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια στην κοινωνία μας δεν είναι απροσδόκητη», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν. «Είναι απαράδεκτη και η αντίδραση θα είναι δυναμική», τόνισε.

Σύλληψη 20χρονου

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ένας άνδρας, περίπου 20 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για την επίθεση εναντίον ανήλικου κοριτσιού.

Saggart, Ireland (Oct. 21) — A large riot broke out near Dublin outside a migrant hotel over accusations that a child s—x crime had occurred. The rioters set a police van on fire and hurled bricks at the hotel. Video by @fatima_gunning: pic.twitter.com/0nYcmJcH7y — Andy Ngo (@MrAndyNgo) October 21, 2025

Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σιν Φέιν δήλωσε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης τον Μάρτιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τη διαχείριση του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ