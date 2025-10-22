ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Ζίνι στη λίστα της ΑΕΚ για το Conference League, με την Ένωση να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA. Ο Κροάτης θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ανγκολέζο.
Η σκέψη της ΑΕΚ να αντικαταστήσει τον τραυματία Ζίνι με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη λίστα για τη League Phase του Conference League έγινε τελικά πράξη. Η Ένωση έκανε χρήση του νέου κανονισμού της UEFA, με τον Κροάτη χαφ να παίρνει τη θέση του Ανγκολέζου επιθετικού που αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στα τέλη του επόμενου μήνα.
Οι «κιτρινόμαυροι» κατέθεσαν το σχετικό αίτημα στην UEFA η οποία αφού εξετάσε τα δεδομένα το έκανε αποδεκτό. Έτσι ο Λιούμπισιτς υπολογίζεται κανονικά για το αυριανό παιχνίδι με την Αμπερντίν και για όλα τα επόμενα στη League Phase. Όταν επιστρέψει ο Ζίνι, μπορεί αν θέλει να τον επαναφέρει η ΑΕΚ στη λίστα.
Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.
