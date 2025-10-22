sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Νίκολιτς: «Σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικό το παιχνίδι με την Αμπερτνίν»
Νίκολιτς: «Σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικό το παιχνίδι με την Αμπερτνίν»

Μάρκο Νίκολιτς και Τζέιμς Πένραϊς εκπροσώπησαν την ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν την Πέμπτη (23/10, 19:45) για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στη, καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι «πολύ σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικό» για τη συνέχεια της ομάδας του στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε οτι την πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1 εκτός έδρας, συνεπώς δεν έχει βαθμούς ακόμη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κακή ήττα από τον ΠΑΟΚ στην έδρα της και τόνισε πως πρέπει να το αφήσει πίσω ώστε συγκεντρωθεί στον αγώνα με την Αμπερντίν. Παράλληλα, εξήγησε τι δεν του άρεσε στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του, αλλά και πως ζήτησε από τους παίκτες του να παίζουν γενναία και με αυτοπεποίθηση.

Αναφορικά με το ζήτημα της πίεσης, ο Νίκολιτς δήλωσε ότι βάζει ο ίδιος συνειδητά πίεση στους παίκτες του καθώς έτσι πρέπει να σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ, ενώ πρόσθεσε ότι η Ένωση πρέπει να έχει νοοτροπία και μενταλιτέ ενός μεγάλου κλαμπ και στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο. Συγκρούονται δύο ιστορικές ομάδες. Η Αμπερντίν είχε στο παρελθόν επιτυχίες και σπουδαίους παίκτες. Περιμένω το γήπεδο να είναι γεμάτο και μια ωραία ατμόσφαιρα. Περιμένω η ομάδα να βγάλει αντίδραση. Δεν αξίζαμε να χάσουμε την Κυριακή. Το καλό είναι ότι έχουμε κάθε τρεις μέρες παιχνίδι και μπορείς να το ξεπεράσεις. Η Αμπερντίν είχε ένα άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, πήρε κάποια καλά αποτελέσματα τελευταία, αλλά έπαιζαν με ένταση και δυναμισμό. Πρέπει να είμαστε συναισθηματικά σταθεροί και ψυχολογικά έτοιμοι για να πάρουμε τη νίκη».

Για τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης: «Το ματς είναι σημαντικό, όχι αποφασιστικό. Η ομάδα που θα νικήσει θα έχει μπει σε δρόμο πρόκρισης. Πέρυσι οι ομάδες πέρασαν με επτά, οκτώ βαθμούς, άλλες απευθείας με 11. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι ως νοκ-άουτ ματς. Είναι μια έξτρα πίεση που συνειδητά περνάει στους παίκτες. Πρέπει να μάθεις να δουλεύεις και να παίζεις με αυτή αλλιώς δεν είσαι στο σωστό μέρος. Έχουμε το κοινό στο πλευρό μας και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να θεωρούμαστε μεγάλη ομάδα και να έχουμε αυτή την ψυχολογία. Χάσαμε ένα παιχνίδι την Κυριακή, αλλά είδαμε και χθες στο Champions League μεγάλα αποτελέσματα. Χάνεις ένα παιχνίδι αλλά δεν πρέπει να το επιτρέψεις να ξαναγίνει».

Για τη μεταγραφή του Πένραϊς στην ΑΕΚ: «Ήρθε γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους παίκτες που είχαμε. Δεν ήταν σταθερά στην ενδεκάδα γιατί κάποια στοιχεία του ταιριάζουν σε κάποια ματς και σε άλλα όχι. Ανάλογα με τα αμυντικά και επιθετικά χαρακτηριστικά που θέλουμε σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα εκπληκτικό παιδί, έκανε ένα φανταστικό πρωτάθλημα στη Σκωτία. Ξέρουμε ότι χρειαζόταν να προσαρμοστείτε. Τώρα κλείνει ο χρόνος προσαρμογής και είμαι έτοιμος να του δώσω χώρο. Μπορούμε να περιμένουμε ότι θα παίξει αύριο.

Για το που εστίασε στο πνευματικό κομμάτι στην προετοιμασία σε σχέση με το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποφέρουμε για αυτό. Στο πρώτο μέρος με τον ΠΑΟΚ ήμασταν καλύτεροι, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Δεν μου άρεσε η ψυχολογία που δείξαμε όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Μπορεί να δεχθείς, αλλά πρέπει να αντιδράσεις και αυτό είπε και στους παίκτες ότι δεν θέλω να ξαναδώ. Θέλω να έρθουν και να απολαύσουν το γήπεδο, τον κόσμο, να δείξουν γενναιότητα. Έτσι τους θέλω».

Για τη διαθεσιμότητα του Γκατσίνοβιτς: «Έχει κάνει τρεις προπονήσεις. Είναι στη διάθεσή μας ξανά. Μετά από ένα διάστημα που έχασε προπονήσεις όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε να είναι βασικός».

Για το αν θεωρεί πως υπήρχε έλλειψη υπευθυνότητας των παικτών και αν περιμένει να δει βελτίωση σε αυτό το κομμάτι: «Είναι αυτό που έχω πει και εγώ. Και με την Τσέλιε και με την Κηφισιά και με τον ΠΑΟΚ έγιναν πολλά και σημαντικά λάθη. Λιγότερους κινδύνους δημιουργούν οι αντίπαλοι από ότι εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Θα σταματήσουμε πιστεύω να δημιουργούμε κινδύνους για τους εαυτούς μας και περιμένω να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Είναι ώρα να βάλουμε τέλος στα δώρα και να κάνουμε τον αντίπαλο να υποφέρει.

Ακούγεται απλό αλλά μερικές φορές τα πράγματα είναι απλά. Πριν τον ΠΑΟΚ μου είπαν ότι ήταν το καλύτερο ξεκίνημα της ομάδας στα τελευταία 18 χρόνια. Η ομάδα είχε 17 επίσημα ματς, μαζί με τις διακοπές για τις Εθνικές όπου χάνουμε αρκετούς παίκτες. Ίσως είναι μοιραίο να χαθεί και η συγκέντρωση μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που συνεχίζω να λέω στους παίκτες είναι να παραμένουμε σεμνοί και προσγειωμένοι. Έχουμε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, ενότητα και πρέπει να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Δεν είναι τόσο σημαντικό ότι ήμασταν πρώτοι. Το σημαντικό είναι να είμαστε πρώτοι τον Αύγουστο. Ίσως έχει παίξει ρόλο ότι ξεκινήσαμε πολύ επιτυχημένα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Θα έρθουν και τα πάνω και τα κάτω. Θα παίξουμε καλά, θα παίξουμε άσχημα, θα φέρουμε διάφορα αποτελέσματα. Είναι μια μάχη μακροπρόθεσμη και το μυστικό για να μείνεις όρθιος είναι να μείνει προσγειωμένος και ρεαλιστής. Θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος αν ήμασταν κυριαρχικοί απέναντι σε όλους. Δεν μπορεί όμως να συμβαίνει πάντα. Αν έχουμε αυτά τα στοιχεία τότε θα πάμε όπως πρέπει».

Για το αν έχει κατασταλάξει ποιο στυλ παιχνιδιού ταιριάζει στην ομάδα και αν έχει παίκτες όπως ο Γιόνσον και ο Χρυσόπουλος στο rotation: «Όλοι οι παίκτες υπολογίζονται και τους έχω στο μυαλό μου. Τους σέβομαι όλους. Δεν έχουμε τον Γιαμάλ και τον Μπαμπέ, αλλά έχουμε πολύ καλούς παίκτες και όλοι υπολογίζονται. Είμαστε δυνατοί, μπορούμε ενωμένοι να καταφέρουμε πολλά. Είχαμε το καλύτερο ξεκίνημα στα 18 χρόνια, οπότε μια ήττα δεν μπορεί να καταστρέφει τα πάντα. Εδώ είναι οι απαντήσεις. Πρέπει να το αλλάξουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας».

Για τη γνώμη του για τον Λάζετιτς της Αμπερντίν: «Δεν τον ξέρω πολύ καλά. Λείπω καιρό από τη Σερβία. Έχω μια εικόνα. Είναι ένας ενδιαφέρον παίκτης, δυνατός, πήρε μεταγραφή στη Μίλαν. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει ο αντίπαλος στο σύνολό του. Υπάρχει σεβασμός, κάτι που λέω στους παίκτες μου. Έχουμε αναλύσει την Αμπερντίν. Πολύς κόσμος πιστεύει πως το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο είναι μακρινές μπαλιές, αλλά δεν είναι έτσι. Η Αμπερντίν έχει δομή στο παιχνίδι της. Εγώ συγκεντρώνομαι περισσότερο στην ομάδα μου. Πρέπει πρώτα να χτίσουμε το δικό μας παιχνίδι και να κοιτάξουμε μετά το παιχνίδι του αντιπάλου», κατέληξε ο Νίκολιτς.

Πενράις: Η ΑΕΚ μου δίνει την ευκαιρία να κυνηγήσω τις ελπίδες μου – Η Αμπερντίν να περιμένει μία καυτή ατμόσφαιρα

Ο Τζέιμς Πενράις που εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

Για τις αλλαγές στη ζωή του με τη μεταγραφή που πήρε στην ΑΕΚ: «Διασκεδάζω κάθε δευτερόλεπτο μου στην Αθήνα, είναι μία τεράστια εμπειρία για εμένα, αγωνίζομαι σε ένα ιστορικό κλαμπ όπως είναι η ΑΕΚ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, έφυγα από τη Χαρτς και μέσα σε τρεις μέρες ήμουν ήδη ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, κάτι που απολαμβάνω, εγώ και η οικογένεια μου. Η ΑΕΚ μου δίνει την ευκαιρία να κυνηγήσω τις ελπίδες μου και να αγωνιστώ στην εθνική ομάδα της Σκωτίας και να πραγματοποιήσω το όνειρο μου».

Για τον χρόνο συμμετοχής του: «Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν όλα τα παιχνίδια. Είναι δύσκολο, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ακόμα προσαρμόζομαι στα νέα δεδομένα και περιμένω την κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται. Έμεινα για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα σε ξενοδοχείο, πλέον όμως πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Για την Αμπερντίν και τον αυριανό αγώνα: «Είναι πολύ διαφορετικό να αντιμετωπίζεις την Αμπερντίν στο πρωτάθλημα όπως το έκανα εγώ στο παρελθόν και εντελώς διαφορετικό να την αντιμετωπίζεις σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα είναι μία δυνατή μονομαχία και ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και είναι πολύ δυνατή αμυντικά. η βαθμολογική θέση της ομάδας αυτή τη στιγμή δεν λέει την αλήθεια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο».

Για την ατμόσφαιρα που θα πρέπει να περιμένει η Αμπερντίν: «Μία πολύ ζωντανή και καυτή ατμόσφαιρα θα πρέπει να περιμένει η Αμπερντίν. Οι οπαδοί μας δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα, υπάρχουν φορές που νομίζεις ότι είναι έτοιμοι να μπουν και να σκοράρουν αυτοί αντί για εμάς. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τα πάντα η Αμπερντίν».

