Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μεγάλη νίκη για την Ίντερ απέναντι στη γηπεδούχο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τεσσάρα. Η «Σταχτοπούτα» του Champions League υπέστη νέα βαριά ήττα στην διοργάνωση, με τους Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο να είναι οι σκόρερ της βραδιάς και να «υπογράφουν» την επικράτηση των «νερατζούρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το αποψινό ματς, η Ίντερ διατήρησε το αήττητο σερί που έχει μέχρι τώρα στη League Phase του Champions League, κάνοντας το 3/3.





Με προβάδισμα δύο γκολ υπέρ της Ίντερ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος

Η Ίντερ ξεκίνησε «φορτσάτη» το ματς και πίεσε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν κάποιες χαμένες ευκαιρίες με σουτ του Ανουάρ Αΐτ ελ Χαντζ (’12, ’25), ωστόσο οι «νερατζούρι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και δεν άργησαν να βρουν δίχτυα στο 41′ από γκολ του Ντάμφρις.

Ο 29χρονος διεθνής νίκησε σε τετ-α- τετ τον τερματοφύλακα της Ουνιόν και εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας, για να ανοίξει λογαριασμό στο ματς, «γράφοντας» το 1-0.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις καθυστερήσεις (45+1), ο κάπτεν της Ίντερ, Λαουτάρο «εκμεταλλεύτηκε» μία εξαιρετική πάσα και σημάδεψε στη δεξιά γωνία για να κάνει το 2-0.

Κυριαρχία των «νερατζούρι» και στο δεύτερο ημίχρονο

Η Ίντερ συνέχισε να επιβάλλει το ρυθμό του ματς και στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Μόλις στο 51′, οι «νερατζούρι» κέρδισαν πέναλτι από χέρι του ΜακΆλιστερ και ο Τσαλχάνογλου εκτέλεσε άψογα από την άσπρη βούλα για να υπογράψει την τριάρα. Στο 77′ διαμορφώθηκε το τελικό 0-4. Ο Εσποζίτο άνοιξε με τη σειρά του λογαριασμό στο παιχνίδι και βρήκε δίχτυα με ένα ωραίο πλασέ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο 85′, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Ράσμουσεν (62’ Γκίγκερ), Μακ Άλιστερ, Φαν Ντε Πέρε, Ζοργκάν (84’ Σκουφς), Ελ Χατζ (62’ Φλόρουτς), Μπέρτζες, Ντέιβιντ (62’ Κέβιν Ροντρίγκες), Λέισεν, Νιάνγκ (75’ Πατρίς), Χαλαϊλί

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ντάμφρις (77’ Λουίς Ενρίκε), Ντε Φράι (46’ Ακάντζι), Μπίσεκ, Μπαστόνι (60’ Ντιμάρκο), Αουγούστο, Ζιελίνσκι, Τσαλχάνογλου (60’ Σούτσιτς), Φρατέζι, Εσπόζιτο, Λαουτάρο Μαρτίνες (60’ Μπονί)