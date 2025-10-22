magazin
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Μαρία Πλυτά: «Η πρώτη σκηνοθέτρια του ελληνικού κινηματογράφου», σε ένα ξεχωριστό βιβλίο
Μαρία Πλυτά: «Η πρώτη σκηνοθέτρια του ελληνικού κινηματογράφου», σε ένα ξεχωριστό βιβλίο

Η Μαρία Πλυτά, η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα στην Ελλάδα, έγινε γνωστή, για τις ταινίες «Τα αρραβωνιάσματα», «Ο βαφτιστικός» και «Ο λουστράκος».

Στις 2 Ιουνίου 2025 ξεκίνησε το τριετές ερευνητικό πρόγραμμα «Ο Άγνωστος Κινηματογράφος της Μαρίας Πλυτά» (PUC: Plyta’s Unknown Cinema), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.), στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».

Το τριετές έργο φιλοδοξεί να ρίξει φως στη ζωή και το έργο της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά, με απώτερο στόχο την ένταξή της στον Κανόνα της Ελληνικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Τα παραδοτέα του PUC συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δημόσιες ομιλίες/ παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις, δημιουργία ιστοσελίδας, ένα διεθνές συνέδριο και ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.

«Ο Αγνωστος Κινηματογράφος της Μαρίας Πλυτά»

Ως αποτέλεσμα του τριετούς ερευνητικού προγράμματος «Ο Άγνωστος Κινηματογράφος της Μαρίας Πλυτά», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 17:30 στον Ιανό της οδού Σταδίου 24, θα παρουσιαστεί ο πρώτος συλλογικός τόμος με τίτλο «Μαρία Πλυτά: Η πρώτη σκηνοθέτρια του ελληνικού κινηματογράφου, 17 ταινίες, 17 αναγνώσεις» (εκδόσεις Κλειδάριθμος), σε επιμέλεια της Μπέτυς Κακλαμανίδου.

Η ερευνητική ομάδα του PUC απαρτίζεται από την Καθηγήτρια Ιστορίας & Θεωρίας Κινηματογράφου & Τηλεόρασης, Αντιπρόεδρο του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ Μπέτυ Κακλαμανίδου,τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ευδοκία Στεφανοπούλου και τη Μαρίνα Ζιγνέλη, Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Κινηματογράφου.

Ο Λουστράκος

17 ταινίες, 17 αναγνώσεις

Στόχος αυτής της πρώτης έκδοσης που αφιερώνεται αποκλειστικά στη φιλμογραφία της Πλυτά είναι να παρουσιαστούν και οι δεκαεπτά ταινίες που σκηνοθέτησε, µέσα από δεκαεπτά κεφάλαια/αναγνώσεις.

Σκοπός είναι µια πρώτη γνωριµία του αναγνωστικού κοινού µε τη σκηνοθέτρια, µέσα από τη µελέτη της λειτουργίας και της σπουδαιότητας της θηλυκής µατιάς πίσω από την κάµερα, τις αδιαµφισβήτητες κινηµατογραφικές της ικανότητες και τη σηµαντικότητά της ως διαµεσολαβήτρια κοινωνικών, ιστορικών και έµφυλων θεµατικών.

Μια διαδρομή στη μεγάλη οθόνη από το 1950 έως το 1970

Η Μαρία Πλυτά σκηνοθέτησε 17 ταινίες µεταξύ 1950 και 1970, πολλές από τις οποίες γνώρισαν σηµαντική εµπορική επιτυχία. Ωστόσο, το ελληνικό κοινό δεν γνωρίζει καν το όνοµά της. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί η Πλυτά απουσιάζει από τις περισσότερες ιστορίες του µεταπολεµικού ελληνικού κινηµατογράφου;

Γιατί το έργο της παραµένει ανεξερεύνητο; Αυτά είναι µόνο κάποια από τα ερωτήµατα που προσπαθεί να απαντήσει αυτός ο συλλογικός τόµος.

??????????

Πληροφορίες για την παρουσίαση του βιβλίου

Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 17:30 στον Ιανό, Σταδίου 24, Αθήνα.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η Μιρέλλα Λεγάκη, Οικονομολόγος και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας-ΟΚΛΕ και ο Θανάσης Αγάθος, Αναπλ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ.

Θα συντονίσει η Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη-Σύμβουλος ΕΑΠ/Συντονίστρια Τεκμηρίωσης, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ).

