Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 19:33

Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σε δημοψήφισμα. Μιλούν και οι δύο για «απλή καθυστέρηση» εφαρμογής της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος προκειμένου να επιλυθεί το θέμα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, που εγκρίθηκαν το 2023 αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση το 2023, χωρίς να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση.

Η υπαναχώρηση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, από την εφαρμογή της ήταν ο λόγος για τον οποίο «κέρδισε» την ανοχή των Σοσιαλιστών και δεν έπεσε η κυβέρνησή του, πριν προλάβει καν να καταθέσει προϋπολογισμό.

Ο προϋπολογισμός έχει πλέον κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές και αναμένεται, μετά την επεξεργασία του, να τεθεί προς ψήφιση στις αρχές Νοεμβρίου.

Απλή «χρονική καθυστέρηση»

Από τη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η προοπτική δημοψηφίσματος είναι πιθανή». Ωστόσο αρνήθηκε ότι η εκτελεστική εξουσία αποφάσισε να «αναστείλει» τη μεταρρύθμιση του 2023. Είπε ότι πρόκειται για απλή «χρονική καθυστέρηση» στην εφαρμογή της.

Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Borut Zivulovic

Για τον Γάλλο πρόεδρο, μια διαβούλευση για το συνταξιοδοτικό «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο» βάσει «μιας συμφωνίας που θα σφραγιζόταν» με δημοψήφισμα.

Είπε επίσης ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού απλώς αναβάλλεται, «προς όφελος του κατευνασμού» που επιθυμεί ο πρωθυπουργός Λεκορνί στην αναζήτηση συμβιβασμού για τον προϋπολογισμό του 2026, ιδίως με το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε χρησιμοποιήσει σαφώς τον όρο «αναστολή» στη γενική πολιτική του δήλωση προς την Εθνοσυνέλευση στις 14 Οκτωβρίου, εν όψει της ψηφοφορίας για τις προτάσεις μομφής. «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είχε πει.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Λεκορνί, μετά τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, είπε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα. Είτε, ίσως, και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».

Από τη συζήτηση στο Γαλλικό Κοινοβούλιο / REUTERS/Benoit Tessier

Τροπολογία στη Βουλή

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε επίσης ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα προστεθεί στον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης με «τροποποιητική επιστολή» (τροπολογία) την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Απαντώντας στα ερωτήματα που του τέθηκαν από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, αλλά και της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ο Λεκορνί είπε:

«Η συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί εδώ στην Εθνοσυνέλευση, είτε μέσω τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης».

Είπε επίσης ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ενημερώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και πως το πρωί της Πέμπτης θα συγκληθεί Υπουργικό Συμβούλιο για να την εγκρίνει. Επαναβεβαίωσε ότι η αναστολή θα αφορά τόσο την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 όσο και για τις αυξήσεις στις εισφορές.

Τράπεζες
Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

