Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τελικά, ποια είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Τι 30, τι 40, τι 50 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Τελικά, ποια είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας; Η επιστήμη έχει την απάντηση

'Ολοι θεωρούμε τα καλύτερά μας χρόνια τα νεανικά. Ωστόσο η επιστήμη έχει άλλη άποψη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Η κοινωνία έχει μάθει να θεωρεί ότι τα καλύτερα χρόνια μας είναι τα νεανικά, όταν είμαστε πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι και γεμάτοι ενέργεια. Όμως, νέες έρευνες δείχνουν ότι η πραγματική «κορυφή» του ανθρώπου έρχεται πολύ αργότερα απ’ όσο νομίζουμε.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας και το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος φτάνει το υψηλότερο επίπεδο συνολικής λειτουργικότητας (νοημοσύνης, συναισθηματικής ωριμότητας, σταθερότητας και λήψης αποφάσεων) γύρω στα 55 με 60.

Ο άνθρωπος ωριμάζει με τα χρόνια

Η σωματική δύναμη και η ταχύτητα σκέψης πράγματι μειώνονται μετά τα 25. Αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «ρευστή νοημοσύνη», η ικανότητα να λύνουμε νέα προβλήματα, κορυφώνεται στη νεότητα και μετά φθίνει.

Όμως, καθώς μεγαλώνουμε, άλλες δεξιότητες βελτιώνονται:

  • Η «κρυσταλλωμένη νοημοσύνη», δηλαδή οι γνώσεις και η εμπειρία, αυξάνονται μέχρι και τα 60.
  • Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ικανότητα ηθικής κρίσης δυναμώνουν.
  • Οι άνθρωποι μέσης ηλικίας κάνουν πιο ψύχραιμες και ώριμες επιλογές, αποφεύγοντας συχνά λάθη που οι νεότεροι επαναλαμβάνουν.

Με απλά λόγια, μπορεί ένας 25χρονος να σκέφτεται πιο γρήγορα, αλλά ένας 55χρονος σκέφτεται πιο σοφά.

Με την ηλικία, η προσωπικότητα σταθεροποιείται. Η συνειδητότητα (η συνέπεια και η υπευθυνότητα) και η συναισθηματική σταθερότητα αυξάνονται έως τα 50–60, δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με επιτυχία, ικανοποίηση και καλή ψυχική υγεία.

Η μελέτη έδειξε ότι, όταν συνυπολογιστούν όλα αυτά η συνολική απόδοση του ανθρώπου κορυφώνεται γύρω στα 60.

Τα δεδομένα συμφωνούν

Και τα στοιχεία από την πραγματική ζωή δείχνουν το ίδιο:

  • Οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους μεταξύ 50 και 60 ετών.
  • Οι πολιτικοί ηγέτες και οι επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις βρίσκονται συνήθως στην ίδια ηλικιακή ομάδα.
  • Ακόμα και σε παραδοσιακές κοινωνίες, η αποτελεσματικότητα στο κυνήγι ή στη λήψη αποφάσεων αυξάνεται ως τα 50.

Μετά τα 65, η πτώση είναι σταδιακή

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μετά τα 65–70, αρχίζει μια σταδιακή πτώση. Όμως ακόμη και τότε, πολλές ικανότητες — όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και η εμπειρία — διατηρούνται, αντισταθμίζοντας άλλες απώλειες. Μάλιστα, κάποιοι ηλικιωμένοι παραμένουν εξαιρετικά δραστήριοι και αποδοτικοί.

Η αλήθεια για τη μέση ηλικία

Η μέση ηλικία δεν είναι η αρχή της «παρακμής», είναι το αποκορύφωμα δεκαετιών εξέλιξης.

Ένας 60χρονος μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορος όσο στα 25, αλλά έχει περισσότερη γνώση, ψυχραιμία και διορατικότητα.

Οι δεξιότητες που χρειάζονται για να ηγηθείς, να πάρεις σωστές αποφάσεις ή να δείξεις ενσυναίσθηση, χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν.

Η κρίση μέσης ηλικίας ανήκει στο παρελθόν

Η κρίση μέσης ηλικίας έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών επιτυχημένων ταινιών αλλά και επιστημονικών ερευνών ανά τα χρόνια, όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το πολυσυζητημένο «σημείο καμπής» ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Προηγούμενες μελέτες είχαν αναδείξει την ύπαρξη ενός «κύματος δυστυχίας» – μιας αύξησης του άγχους, της ανησυχίας και της κατάθλιψης – που κορυφωνόταν γύρω στην ηλικία των 47 ετών, προτού αρχίσει να υποχωρεί ξανά αργότερα.

Ωστόσο, σε νέα μελέτη, ερευνητές από το Dartmouth College υποστηρίζουν ότι αυτό το «κύμα» μπορεί να έχει εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτό πιθανότατα οφείλεται στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νεότερων ανθρώπων.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο