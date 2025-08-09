Έρευνα: Σε αυτή την ηλικία γερνάμε πιο γρήγορα

Ενδεχομένως να γερνάμε πιο γρήγορα μόλις φτάσουμε στην ηλικία των 50 ετών. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία, η γήρανση των οργάνων και των ιστών φαίνεται να επιταχύνεται γύρω από αυτήν την ηλικία.

Ωστόσο, δεν γερνούν όλα στο σώμα με τον ίδιο ρυθμό: τα αιμοφόρα αγγεία αρχίζουν να γερνούν ακόμη πιο γρήγορα από άλλα μέρη του σώματος

Γήρανση express στην ηλικία των 50

Για την νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell, αναλύθηκαν δείγματα ιστών από 76 δότες οργάνων που είχαν υποστεί τυχαία τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες σε ηλικία μεταξύ 14 και 68 ετών.

Τα δείγματα προέρχονταν από διάφορα μέρη του σώματος: καρδιά, πνεύμονες, έντερο, πάγκρεας, δέρμα, μύες, αίμα και επινεφρίδια, τα οποία αποτελούν μέρος του ενδοκρινικού συστήματος που παράγει ορμόνες.

Οι ιστοί των επινεφριδίων έδειξαν τα πρώτα σημάδια γήρανσης γύρω στα 30 έτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενδοκρινική ανισορροπία μπορεί να αποτελεί πρόωρο παράγοντα συστηματικής γήρανσης, αναφέρουν οι ερευνητές.

Δραματική αύξηση της γήρανσης παρατηρήθηκε μεταξύ των ηλικιών 45 και 55 ετών. Η αορτή, το μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο του σώματος, παρουσίασε τις μεγαλύτερες αλλαγές, αλλά και το πάγκρεας και ο σπλήνας παρουσίασαν μόνιμες αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Η περίοδος μεταξύ 45 και 55 ετών αναδεικνύεται ως ένα κρίσιμο ορόσημο, κατά το οποίο τα περισσότερα πρωτεώματα των οργάνων (ένα σύνολο πρωτεϊνών) υφίστανται μια «μοριακή καταιγίδα» με εκρηκτική αύξηση των διαφοροποιημένα εκφραζόμενων πρωτεϊνών, σηματοδοτώντας την κρίσιμη μετάβαση στη συστηματική γήρανση», εξηγούν οι ερευνητές.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα με μεγαλύτερα δείγματα και επιπλέον όργανα, ειδικά δεδομένου ότι ο εγκέφαλος, τα νεφρά και το αναπαραγωγικό σύστημα δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη.

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη υποδηλώνει ότι «η γήρανση του ανθρώπου μπορεί να αναλυθεί, να ποσοτικοποιηθεί και ενδεχομένως να ρυθμιστεί μέσω μιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στις πρωτεΐνες», καταλήγουν οι ερευνητές.

* Πηγή: Vita