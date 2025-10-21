ΒΗΜΑ: 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας και της θερμής υποδοχής του περσινού θεσμού από τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, διοργανώνει τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας για το σχολικό έτος 2025-2026.

Ο διαγωνισμός έρχεται να καθιερώσει πλέον έναν ετήσιο θεσμό που ενθαρρύνει τη μαθητική δημιουργικότητα, τον δημοσιογραφικό λόγο και την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημόσιο διάλογο.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των Λυκείων της Ελλάδας και της Κύπρου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να σχεδιάσουν, να συντάξουν και να επιμεληθούν την ύλη της σχολικής τους εφημερίδας, συμμετέχοντας έτσι σε μια δημιουργική διαδικασία που συνδυάζει τη γραφή, την έρευνα, τη συνεργασία και την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με πέντε πανεπιστήμια των δύο χωρών – το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου – καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας στην Ισπανία. Ακαδημαϊκοί συνεργάτες του διαγωνισμού είναι επίσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ).

Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από τους πρυτάνεις των πέντε πανεπιστημίων, τον διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, τους προέδρους του ΙΕΠ και του ΕΟΕ, τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταξιωμένους πανεπιστημιακούς, καθώς και εκπροσώπους της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για τα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή.

Μέσα από τον θεσμό αυτό, το ΒΗΜΑ επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση των νέων με τον λόγο, τη γνώση και τη δημοκρατία της έκφρασης, να καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία και να δώσει στις μαθήτριες και στους μαθητές ένα αληθινό βήμα έκφρασης και δημιουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική προκήρυξη και οδηγίες συμμετοχής θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://www.tovima.gr/tovimatonmathiton/deyteros-diagonismos-sxolikon-efimeridon

Σχετικά με την Alter Ego Media

Η Alter Ego Media είναι ο μεγάλος Όμιλος Media της χώρας. Με περισσότερους από 1.000 απασχολούμενους, αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς περιεχομένου στην Ελλάδα.

Στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνονται ο πρώτος σε τηλεθέαση τηλεοπτικός σταθμός MEGA και τα εμβληματικά ιστορικά ειδησεογραφικά μέσα ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ και OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Σημείο αναφοράς για την Αlter Ego Media αποτελεί η διαδικτυακή πύλη ΙΝ.GR που συνέβαλε ουσιαστικά στη διάδοση του internet στην Ελλάδα. Στην Alter Ego Media ανήκουν και οι ιστοσελίδες newsit.gt, Tlife.gr, zappit.gr, iatropedia.gr, onalert.gr και perpetual.gr, μέσω των οποίων ενισχύεται σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου στα ψηφιακά Μέσα.

Στον Όμιλο συμπεριλαμβάνονται επίσης ο ραδιοφωνικός σταθμός MY RADIO, η εταιρεία παραγωγής ALTER EGO STUDIOS και η εταιρεία δημιουργίας θεματικού περιεχομένου MORE MEDIA.

Με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και την πολυφωνία και με πάθος για την ποιοτική ψυχαγωγία , η Alter Ego Media επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και μετασχηματίζεται σε ένα ανταγωνιστικό Media Tech Group.

Mάθετε περισσότερα:www.alteregomedia.org