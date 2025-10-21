«Ανάκαμψη χωρίς θέσεις εργασίας» – Η JP Morgan προειδοποιεί για την ΑΙ

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια ομάδα εργαζομένων καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην οικονομία. Οι ανησυχίες που διατυπώνονται για τους κινδύνους που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη συζητώνται ευρέως αλλά η εκτίμηση αυτή έχει αξία καθώς γίνεται απο έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό και -ταυτόχρονα- εργοδότη, με χιλιάδες υπαλλήλους .

Ο Μουράτ Τασκί, ανώτερος οικονομολόγος της JPMorgan στις ΗΠΑ, πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να αντικαταστήσει ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων με γνώσεις — με άλλα λόγια, τους υπαλλήλους γραφείου που έχουν «μη ρουτινιάρικα γνωστικά επαγγέλματα», όπως έγραψε η τράπεζα σε σημείωμα προς τους πελάτες της την περασμένη εβδομάδα.

Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας μεταξύ των πρόσφατων αποφοίτων πανεπιστημίου σχετίζεται με τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια «ανάκαμψη χωρίς θέσεις εργασίας» στην αγορά εργασίας — μια κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι με γνώσεις γραφείου αντιμετωπίζουν ένα δομικά υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας, καθώς η ανάπτυξη στον τομέα τους παραμένει αδύναμη, δήλωσε ο Τασκί.

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τεράστιο κίνδυνο για την οικονομία συνολικά, υπογράμμισε ο οικονομολόγος της JPMorgan , δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι με γνώσεις γραφείου αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% της συνολικής απασχόλησης των νοικοκυριών στις ΗΠΑ.

«Ο πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος ανεργίας και οι αναιμικές προοπτικές ανάκαμψης για αυτούς τους εργαζόμενους ενδέχεται να κάνουν την επόμενη ύφεση στην αγορά εργασίας να φαίνεται αρκετά θλιβερή», έγραψε ο Μουράτ Τασκί, κάνοντας την υπόθεση ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να χρειαστεί να χαλαρώσουν σημαντικά τη νομισματική πολιτική ή να ενισχύσουν την οικονομία με μέτρα τόνωσης, καθώς οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Οι νέοι εργαζόμενοι και η τεχνητή νοημοσύνη

Η ιδέα ότι η ΑΙ θα μπορούσε να αφαιρέσει ορισμένες θέσεις εργασίας του «λευκού κολάρου» βρίσκεται στο ραντάρ της Wall Street εδώ και αρκετό καιρό, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι η τάση αυτή μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται σε ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τον Τασκί, όπως για παράδειγμα στους αρχάριους εργαζόμενους .

Η JPMorgan αναφέρει επίσης, ότι οι εργαζόμενοι σε «ρουτινιάρικες γνωστικές εργασίες» — εκείνοι που έχουν επαναλαμβανόμενες εργασίες σε τομείς όπως οι πωλήσεις — καθώς και σε «ρουτινιάρικες χειρωνακτικές εργασίες» έχουν ήδη περάσει από μια ανάκαμψη χωρίς δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το ποσοστό των εργαζομένων στις ΗΠΑ που έχουν εργασία «ρουτίνας» έχει μειωθεί από περίπου 55% σε 40% τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας των δεδομένων του αμερικανικου Υπουργείου Εργασίας, αναφέρει το Business Insider.

Τεχνητή νοημοσύνη και ανεργία

Ο αντίκτυπος της ΑΙ στην αγορά εργασίας δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τα στοιχεία για την απασχόληση, σημείωσε ο Τασκί. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παραμένει κοντά σε ένα ιστορικό χαμηλό, κυμαινόμενο γύρω στο 4,2% τον Ιούλιο.

Παρόλα αυτά, είπε ότι η τράπεζα πιστεύει ότι οι πιέσεις στους εργαζόμενους με γνώσεις γραφείου θα μπορούσαν να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.

“Το πιο σημαντικό για αυτό το σημείωμα είναι ότι οι εξαφανιζόμενες συνήθεις θέσεις εργασίας έχουν μια έντονη κυκλική συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, χρειάστηκε όλο και περισσότερος χρόνος για να ανακάμψουν από τις απώλειες θέσεων εργασίας που προκλήθηκαν από την ύφεση σε συνήθεις εργασίες”, δήλωσε ο οικονομολόγος της JPMorgan Μουράτ Τασκί.

“Δεν βλέπουμε μια επικείμενη ύφεση στην αγορά εργασίας, αν και οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι σε σχέση με πριν από ένα μήνα”, πρόσθεσε αργότερα.

Η αγορά εργασίας έχει δείξει σημάδια εξασθένησης τους τελευταίους μήνες. Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες κατά τον μήνα Ιούλιο, ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά συνολικά 258.000.

