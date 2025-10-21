Deloitte: Η πρώτη πανελλαδική έρευνα για την εργασιακή εμπειρία των γυναικών στην Ελλάδα

Μια σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Deloitte Ελλάδος με στόχο να δώσει φωνή σε κάθε γυναίκα που εργάζεται στη χώρα μας.

Η έρευνα «Her Work. Her Voice.» είναι η πρώτη πανελλαδική προσπάθεια καταγραφής των εμπειριών, των προκλήσεων και των προσδοκιών των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, ανεξαρτήτως ηλικίας, ρόλου ή κλάδου δραστηριότητας.

Η ανώνυμη συμμετοχή κάθε γυναίκας στην έρευνα αυτή – που θα είναι ανοικτή προς συμμετοχή μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2025 – θα είναι καθοριστική για να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στην εργασία σήμερα.

Η ανώνυμη συμμετοχή κάθε γυναίκας στην έρευνα αυτή – που θα είναι ανοικτή προς συμμετοχή μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2025 – θα είναι καθοριστική για να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στην εργασία σήμερα.

Κάθε γυναίκα που εργάζεται στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην έρευνα μέχρι τις 9 Νοεμβρίου συμπληρώνοντας ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

Ποιους τομείς καλύπτει η έρευνα της Deloitte

Η έρευνα καλύπτει τους κρίσιμους τομείς της εργασιακής ζωής των γυναικών, εστιάζοντας στην εξέλιξη της καριέρας, την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ψυχολογική ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, την επίδραση των ευθυνών φροντίδας και της στήριξης που παρέχεται. Επιπλέον, εξετάζει το well-being, τον εργασιακό φόρτο και το φαινόμενο του burnout, καθώς και το ζήτημα των αποδοχών, της ευελιξίας και της ισορροπίας επαγγελματικής-προσωπικής ζωής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για οργανισμούς και φορείς, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό πολιτικών που ενισχύουν τη δίκαιη αντιμετώπιση, τη συμπερίληψη και την ισότιμη εξέλιξη. Μέσα από τα ευρήματά της, η Deloitte επιδιώκει να καταγράψει την πραγματική εικόνα της εργασιακής ισότητας στη χώρα και να δημιουργήσει γέφυρες διαλόγου ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία.

Η έρευνα εντάσσεται στην στρατηγική της εταιρείας “EmPowerful Women by Deloitte”. Μέσω αυτής, η Deloitte δεσμεύεται να υποστηρίζει ενεργά τις γυναίκες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καθοδήγησης (mentorship), ανάπτυξης δεξιοτήτων και ευκαιριών ηγεσίας. Αποτελεί μέρος της δέσμευσης της εταιρείας να προωθεί τη διαφορετικότητα και την ισότητα στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο των διεθνών της ερευνών και δράσεων για τη γυναικεία ενδυνάμωση.

