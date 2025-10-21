Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Τρεις ημέρες μετά την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2026 στην Εθνοσυνέλευση από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οίκος αξιολογήσεων Standard & Poor’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας από το ΑΑ- σε Α+ (με σταθερή προοπτική) κρίνοντας ότι «η αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά παραμένει υψηλή». Πρόκειται για μια νέα προειδοποίηση μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησης της δεύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης από την Fitch, η οποία μάλιστα προέκυψε εσπευσμένως (οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις της S&P ανακοινώνονται τέλη Νοεμβρίου).

Για τον επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ, πάντως, ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας δεν υφίστανται. Ο νεοδιορισθείς υπουργός μιλώντας το Σάββατο στο γαλλικό ραδιόφωνο είπε ότι «λαμβάνει υπόψη» του την ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, εκφράζοντας την άποψη ότι η υποβάθμιση δεν είναι συνιστά κάτι περισσότερο από «έκκληση για σαφήνεια και υπευθυνότητα, αλλά πάνω απ’ όλα έκκληση για σοβαρότητα» εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης.

«Αυτή είναι η τρίτη υποβάθμιση μέσα σε ένα χρόνο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το σύννεφο. Ουσιαστικά, είναι ένα σύννεφο που προσθέτει σε μια ήδη μάλλον ζοφερή πρόγνωση καιρού», παραδέχθηκε ο Λεσκίρ. «Είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε τον στόχο για μείωση του ελλείμματος στο 5,4% του ΑΕΠ για το 2025. Ο οίκος αναφέρεται σε αυτό», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός λίγο προτού πέσει στη μάχη της υπεράσπισης στην Εθνοσυνέλευση του νέου προϋπολογισμού, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε τη Δευτέρα.

«Κρίσιμη η ψήφιση του προϋπολογισμού»

Όντως, η Standard & Poor’s εκτιμά ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Παρισιού για περιορισμό του ελλείμματος στο 5,4% εφέτος θα επιτευχθεί. Ωστόσο ο οίκος δεν συμμερίζεται την πρόβλεψη για περαιτέρω μείωσή του στο 4,7% στα τέλη του 2026, εκτιμώντας ότι αντ’ αυτού το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,3% του ΑΕΠ.

«Έχουμε πλεονεκτήματα που θα μας βοηθήσουν. Ο ίδιος ο οίκος έχει αναδείξει τα πολύ καλά θεμελιώδη στοιχεία της γαλλικής οικονομίας», υποστήριξε ο Ρολάν Λεσκίρ, εξηγώντας ότι η χώρα διαθέτει «μια διαφοροποιημένη οικονομία, μια ανθεκτική ανάπτυξη που εφέτος θα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και επίσης ένα υψηλό επίπεδο αποταμιεύσεων».

Ο υπουργός τόνισε ωστόσο ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, «ο προϋπολογισμός που καταθέσαμε πρέπει να ψηφιστεί». Ο Λεσκίρ έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Standard & Poor’s αποδέχεται την πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,4% το 2025.

«Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 προσβλέπουμε επιτάχυνση της μείωσης του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πρέπει πρώτα να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, κάτι που θα απαιτήσει προσπάθειες που αξίζουν να τις ενστερνιστούμε συλλογικά και να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη του στόχου», είπε χαρακτηριστικά ο Λεσκίρ τονίζοντας ότι εξαρτάται από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να πεισθούν οι διεθνείς παρατηρητές για τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της γαλλικής οικονομίας και βεβαίως για την προϋπολογισθείσα μείωση του ελλείμματος κάτω από το ανώτατο ανεκτό όριο 3% το έτος 2029.

Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης Λεκορνί ΙΙ (η πρώτη, ως γνωστόν, είχε ολιγόωρη διάρκεια). Ο Ρολάν Λεσκίρ με μια δραματική του διατύπωση είπε ότι «το να μην έχεις προϋπολογισμό ισοδυναμεί με παραδοχή μιας συλλογικής αδυναμίας του πολιτικού συστήματος».

«Κλαίγονταν στο γραφείο μου»

Αίσθηση προκάλεσε εν τω μεταξύ η αντεπίθεση του πρώην υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος υπηρέτησε στο αξίωμα επί σειρά ετών και ως εκ τούτου έχει στοχοποιηθεί ως υπεύθυνος για τον εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών της χώρας (εσχάτως απέκτησε το παρατσούκλι «ο Κύριος 1 τρισ. χρέος»).

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ο Λεμέρ σε εμφάνισή του σε podcast το Σαββατοκύριακο «κάρφωσε» τους συναδέλφους του κυρίως, αλλά και εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, ότι κλαίγονταν στο γραφείο του για να τους δώσει περισσότερα κονδύλια.

«Τι απάτη! Πρώτα απ’ όλα, τι υποκρισία από όλους εκείνους που κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid, κατά τη διάρκεια της κρίσης του πληθωρισμού, μου ζητούσαν συνέχεια να ξοδέψω περισσότερα. Ολοι αυτοί έρχονταν στο γραφείο μου, χτυπούσαν την πόρτα και έλεγαν ‘χρειαζόμαστε περισσότερα για τους αρτοποιούς, για τους τεχνίτες, για τους εμπόρους, χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο’», είπε ο πρώην υπουργός.

Σημειωτέον ότι ο Μπρουνό Λεμέρ είχε διοριστεί υπουργός Άμυνας από τον Λεκορνί στην πρώτη, εφήμερη κυβέρνησή του. Η υπουργοποίησή του αυτή είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων ακόμα και από συναδέλφους του υπουργούς, που θεώρησαν ότι ο Λεκορνί επιβραβεύει την εκ του αποτελέσματος αποτυχημένη θητεία του επί επτά και πλέον συνεχόμενα χρόνια ως υπουργός Οικονομικών σε κυβερνήσεις πέντε διαφορετικών πρωθυπουργών που όρισε ο πρόεδρος Μακρόν από το 2017, που εξελέγη, έως το Σεπτέμβριο του 2024.

Πηγή: ΟΤ