Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Η ληστεία του αιώνα
Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο • Γιατί επέλεξαν τον θησαυρό του Ναπολέοντα Γ' από την αίθουσα «Απόλλων»
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο
Η ληστεία του αιώνα
• Γιατί επέλεξαν τον θησαυρό του Ναπολέοντα Γ’ από την αίθουσα «Απόλλων»
• Οι εκδοχές και τα σενάρια για την εισβολή στο Μουσείο
Εκρηξη στις απάτες μέσω τηλεφώνου
Προσοχή – κίνδυνος!
Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και άγνωστοι:
1) συστηθούν ως λογιστές
2) συστηθούν ως τραπεζικοί
3) συστηθούν ως ασφαλιστές
4) συστηθούν ως αστυνομικοί
5) συστηθούν ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ
Τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη
• Τι να προσέχετε – πώς να το χειριστείτε
Εως και 40% αύξηση των κρουσμάτων εξαπάτησης μέσα σε έναν χρόνο
Κατεχόμενα
Αποτέλεσμα – χαστούκι στην Αγκυρα
• Μήνυμα σε Ερντογάν από τη συντριβή Τατάρ στις εκλογές – 62,76% των ψήφων έλαβε ο Ερχιουρμάν
• Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο Λουξεμβούργο
Μονή Σινά
Τι περιελάμβανε το μενού της χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου
Δύο έρευνες
Νέες τάσεις
Ξαναζεσταμένα και κατεψυγμένα
• Σταματάμε το σπιτικό φαγητό και τρώμε ό,τι βρούμε έτοιμο
Στην Ελλάδα
Παιδιά κατώτερης τάξης το 2026
• Πώς η κοινωνική προέλευση τα κυνηγά εφ’ όρου ζωής
Διαδηλώσεις
Οι Αμερικανοί δεν θέλουν «βασιλιάδες»
• 7.000.000 πολίτες στους δρόμους των ΗΠΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
AEK – ΠΑΟΚ 0-2
Νίκη που δίνει ώθηση
2-0 ο Ολυμπιακός στη Λάρισα
Ο βασιλιάς του Κάμπου και ο Μεντιλίμπαρ
Αρης – Παναθηναϊκός 1-1
Λάθος Ντραγκόφσκι, έβαλε υπογραφή στο συμβόλαιο ο Μπενίτεθ
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γ. 1-2
Πρώτο διπλό στο Ανφιλντ μετά το 2016
- Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
- Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών
- Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα από τις δυνατότητές του
- Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
