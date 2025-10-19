Η Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας όρισε το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, σε έκτακτη συνεδρίαση, την Άνα Τρισίτς-Μπάμπιτς ως υπηρεσιακή πρόεδρο της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, όπως αναφέρουν οι Sarajevo Times, με 48 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ της απόφασης, ενώ τέσσερις να ψηφίζουν κατά.

Η Άνα Τρισίτς-Μπάμπιτς είναι πτυχιούχος διεθνών σχέσεων και ασχολείται με την εξωτερική πολιτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από το 2001 εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και για περισσότερα από 15 χρόνια ήταν σύμβουλος του καθαιρεθέντος Μίλοραντ Ντόντικ.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προκήρυξε πρόωρες εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας (ΣΔ) από τον σερβικό λαό στις 23 Νοεμβρίου.

Κατηγορείται πως δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις του Ύπατου Αρμοστή για τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης του Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους και απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για έξι έτη λόγω μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ύπατου Αρμοστή.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ΚΕΕ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είχε προηγουμένως αφαιρέσει σωστά από τον Ντόντικ την ιδιότητα του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας.

Η Τρίσιτς Μπάμπιτς, θα κατέχει το αξίωμα μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οπότε ορίστηκε η διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας.

Ο Ντόντικ κατηγορείται πως δεν τήρησε στοιχεία της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον

Το κοινοβούλιο ακύρωσε επίσης πολλούς από τους αποσχιστικούς νόμους που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες αφότου ο Ντόντικ κατηγορήθηκε ότι δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις του Ύπατου Αρμοστή – αρμοδιότητα του οποίου είναι η τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον – και του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο Μίλοραντ Ντόντικ, φιλορώσος εθνικιστής που επιθυμεί την απόσχιση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και την ένωσή της με τη Σερβία, είχε αρνηθεί να παραιτηθεί και άσκησε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Σε βάρος του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για εμπόδια στην εφαρμογή των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον η οποία τερμάτισε τον πόλεμο της Βοσνίας (1992-1995), καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούν ότι η αυτονομιστική πολιτική του θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μετά το τέλος του πολέμου, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι χωρισμένη σε δύο αυτόνομες οντότητες, την Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) και την Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία που συνδέονται μεταξύ τους μέσω της κεντρικής κυβέρνησης. Με το πέρασμα των ετών, οι αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης ενισχύθηκαν, εις βάρος των οντοτήτων και συχνά κατόπιν πιέσεων από τη Δύση.