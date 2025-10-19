newspaper
18.10.2025 | 23:46
Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 03:33

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους

Η πρωτεργάτρια και δημιουργός του προγράμματος Εράσμους, Σοφία Κοράντι, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δώσει την ευκαιρία σε 16 εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν σε άλλη χώρα

Spotlight

Η Σοφία Κοράντι, δημιουργός του προγράμματος Εράσμους – το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους να σπουδάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες – πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 91 ετών, όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης χθες Σάββατο.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας, η ιταλίδα ακαδημαϊκός περιγράφεται ως μια γυναίκα με «αστείρευτη ενέργεια, πνευματική και συναισθηματική γενναιοδωρία». Η Κοράντι, καθηγήτρια Εκπαιδευτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Roma Tre, ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Mamma Erasmus», όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Είχε λάβει μια αναγνωρισμένη αμερικανική υποτροφία Fulbright, η οποία την οδήγησε στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική.

Όταν επέστρεψε όμως στην πατρίδα της, το αμερικανικό πτυχίο της δεν αναγνωρίστηκε από το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εμπνεύστηκε και πρότεινε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο τελικά ξεκίνησε το 1987 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εμπνεύστρια και δημιουργός του Εράσμους έκανε πιο όμορφη τη ζωή 16 εκατ. φοιτητών

Έκτοτε περίπου 16 εκατομμύρια φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Εράσμους. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕ, προωθεί τη στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η γεννημένη στη Ρώμη ακαδημαϊκός είχε διεξάγει έρευνες σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση για λογαριασμό της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου (LSE).

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε πως η Σοφία Κοράντι «ενέπνευσε εκατομμύρια νέους που ταξίδεψαν, σπούδασαν και ενστερνίστηκαν διαφορετικούς πολιτισμούς».

«Εκατομμύρια φοιτητές οφείλουν σε εκείνη ένα κομμάτι της ζωής τους», έγραψε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αποτίοντας φόρο τιμής στην «Μαμά του Εράσμους, της οποίας το όραμα εξακολουθεί να οικοδομεί την Ευρώπη μας».

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς
Κόσμος 19.10.25

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς απάντησε στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πως αν κλείσει το πέρασμα στη Ράφα, θα καθυστερήσει η παράδοση των νεκρών για τεχνικούς λόγους

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»
Κόσμος 19.10.25

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό
«Θέλουμε ελπίδα» 18.10.25

Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Επισημαίνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία πέντε ετών

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
Τι υποστηρίζεται 18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
