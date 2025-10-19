«Μπλε υγρό»: Η παράσταση με «street» διάθεση, hip pop ρυθμό και νεανική ενέργεια στον Χώρο Τεχνών Κ4

Ένα μπλε υγρό που γίνεται αγωνία, ανάμνηση, οικογένεια, πόλη. Ένα κομμάτι ζωής που κολλάει πάνω μας.

Το βιβλίο «Μπλε Υγρό» της Βίβιαν Στεργίου, τιμημένο με το Βραβείο Μένη Κουμανταρέα της Εταιρείας Συγγραφέων, ζωντανεύει στη σκηνή σε σκηνοθεσία και δραματοποίηση του Κώστα Κουτρούλη.

Η ιστορία

Μια σοκολάτα υγείας ξεχασμένη στο ψυγείο, ένας φασίστας θείος, μια πτήση που περιμένει, μια μηχανή ποπ κορν που συνεχώς βουίζει. Οι μικρές λεπτομέρειες μιας μεγάλης επιστροφής.

Η ιστορία της κοπέλας που αναμετριέται με τον τόπο και την οικογένεια που άφησε πίσω, γίνεται καθρέφτης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας – μπερδεμένης, γεμάτης αγωνία, αλλά με μια επίμονη διάθεση για «επαναστατημένη» ευτυχία.

Η Βίβιαν Στεργίου, μέσα από τις ιστορίες της, καταφέρνει να ψυχογραφήσει με μοναδικό τρόπο την ελληνική κοινωνία, δίνοντας φωνή σε ήρωες που χαρακτηρίζονται από σύγχυση, αγωνία και τη διάθεση για μια επαναστατημένη ευτυχία.

Τρεις από τις δεκαέξι αυτοτελείς ιστορίες του βιβλίου ανεβαίνουν στη σκηνή, καλώντας τον θεατή να νιώσει την καρδιά της πόλης και τις «συχνότητες» του σήμερα.

Συντελεστές

Κείμενο: Βίβιαν Στεργίου

Σκηνοθεσία/Δραματοποίηση: Κώστας Κουτρούλης

Παίζουν: Έλενα Αϊβαλιώτου, Πέπη Γιαννιώτη

Πρωτότυπη Μουσική: Φώντας Φωτεινός

Φωτογραφίες | Teaser: Άκης Χρήστου

Γραφιστικά Αφίσας: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου

Πληροφορίες

Χώρος Τεχνών Κ4 (Οι Άνθρωποι που Ακολουθούν τη Γη) Βεΐκου 28, Κουκάκι (πλησίον μετρό Ακρόπολης και Συγγρού – Φιξ)

Από τις 6 Νοεμβρίου

Πέμπτη και Σάββατο | 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.