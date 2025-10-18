Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (13-9) στη φάση των ομίλων του Champions League, κόντρα στη Μλάντοστ στο Παπαστράτειο, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο πρωτάθλημα.

Το Σάββατο (18/10) στις 18:00, οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΓΣ Περιστερίου εκτός έδρας, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League, με μοναδικό στόχο τη νίκη, για το «τρία στα τρία».

Παρακολουθήστε το ματς σε live streaming μέσω του επίσημου καναλιού της Κ.Ο.Ε. στο youtube:

«Να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό που έχουμε»

Δηλώσεις:

Βαγγέλης Πούρος: «Το ματς του Σαββάτου είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια δυνατή προπόνηση και να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό που έχουμε. Θέλουμε να δείξουμε σε ένα ακόμα ματς πολύ καλό πρόσωπο και να πάρουμε μία ακόμη νίκη. Στόχος μας να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για τα σημαντικά ματς που έχουμε μπροστά μας στη συνέχεια».