Είναι το zip coding η νέα μεγάλη παγίδα στην εποχή του digital έρωτα;
Vita 18 Οκτωβρίου 2025 | 07:01

Είναι το zip coding η νέα μεγάλη παγίδα στην εποχή του digital έρωτα;

Τι είναι το zip coding και γιατί αποτελεί τη νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Στην εποχή των dating apps και των αμέτρητων επιλογών, οι σχέσεις δεν διαμορφώνονται πια από τη «μοίρα», αλλά από τον αλγόριθμο. Κι ενώ η τεχνολογία υπόσχεται να μας φέρει πιο κοντά, οι νέες τάσεις, όπως το zip coding, δείχνουν ότι ίσως τελικά μας απομακρύνει…

Ο χάρτης της αγάπης

Ο όρος zip coding προέρχεται από τον ταχυδρομικό κώδικα (zip code) και αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει όσους περιορίζουν τις αναζητήσεις τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Πολλοί φαίνεται να προτιμούν να γνωρίσουν κάποιον που ζει κοντά τους, για πρακτικούς λόγους. Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να «ξεβολευτούν» ή να ξοδεύουν παραπάνω χρόνο και χρήματα για να συντηρήσουν μία σχέση εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, στην εξίσωση μπαίνει και το θέμα της απιστίας. Κάποιοι θεωρούν τον εαυτό τους δεσμευμένο μόνο εντός της πόλης. Όταν βρίσκονται εκτός συμπεριφέρονται σαν ελεύθεροι. Με άλλα λόγια, η σχέση παύει να είναι σχέση μόλις χαθεί η γεωγραφική εγγύτητα.

Αυτό το είδος τοπικής αποκλειστικότητας συνδέεται, σύμφωνα με έρευνες, με το φαινόμενο του situationship, τη σχέση χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα. Οι άνθρωποι θέλουν τη συντροφικότητα, αλλά όχι τις ευθύνες που τη συνοδεύουν.

Τι αποκαλύπτει το zip coding για την κοινωνία

Σύμφωνα με κοινωνιολόγους και ειδικούς στις διαπροσωπικές σχέσεις, το zip coding είναι μια ένδειξη της αυξανόμενης δυσκολίας των ανθρώπων να επενδύσουν συναισθηματικά. Ζούμε σε μια εποχή άμεσης ικανοποίησης: θέλουμε τα πάντα εύκολα, γρήγορα και κοντά μας, από το φαγητό μέχρι τον έρωτα.

Η πανδημία ενίσχυσε την ανάγκη για «τοπική ασφάλεια». Θέλουμε να γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι άμεσα, που ζουν κοντά, που δεν απαιτούν προγραμματισμό ή κόπο. Όμως αυτή η τάση, όταν γίνεται στάση ζωής, οδηγεί σε επιφανειακές σχέσεις.

Το zip coding είναι στην πραγματικότητα ένας μηχανισμός αποφυγής. Είναι ένας τρόπος να νιώθεις ότι έχεις σχέση, χωρίς να χρειάζεται να «δουλέψεις» γι’ αυτήν. Η γεωγραφική απόσταση λειτουργεί ως άλλοθι για τη συναισθηματική απόσταση.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι νέοι ενήλικες δηλώνουν κουρασμένοι από το dating apps και την κουλτούρα των περιστασιακών σχέσεων. Έρευνες δείχνουν πως, παρά τη φαινομενική απελευθέρωση, η γενιά των millennials και της Gen Z βιώνει περισσότερη μοναξιά και λιγότερη ικανοποίηση στις σχέσεις τους από ποτέ.

Η συνεχής έκθεση, η υπερπροσφορά επιλογών και η ευκολία του swipe δημιουργούν μια ψευδαίσθηση αφθονίας που τελικά υπονομεύει τη δέσμευση. Όταν κάθε γνωριμία μπορεί να αντικατασταθεί με δύο κινήσεις στο κινητό, η έννοια της συνέπειας χάνει το νόημά της.

Το ζητούμενο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, δεν είναι να γνωρίσουμε ανθρώπους «εκτός ταχυδρομικού κώδικα», αλλά εκτός της ζώνης άνεσής μας. Γιατί η πραγματική εγγύτητα δεν χτίζεται από την απόσταση στο GPS, αλλά από τη διάθεση να μείνεις στη σχέση, ακόμη κι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Plus
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Ο Μπράιαν Άνγκουλο τραυματίστηκε από σφαίρα – ο πρώην παίκτης της Κρουζ Αζούλ θύμα ένοπλης επίθεσης στο Εκουαδόρ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Food Waste – Greece in Top 3 in EU
English edition 18.10.25

Food Waste – Greece in Top 3 in EU

In 2023, Greece discarded more than 2 million tons of food (2,091,442 tons), a figure that has remained almost unchanged since 2020.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
Στριμωγμένος 18.10.25

Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου - Τα έξι μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η εκεχειρία στον Νετανιάχου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

