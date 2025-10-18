Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος «ξάφριζε» καταστήματα στο Κολωνάκι τους τελευταίους μήνες συνελήφθη από τις Αρχές.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12 Οκτωβρίου 2025), στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε μετά από κλοπή που είχε διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 54χρονου.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Παραβίαζε τις πόρτες

Ο δράστης κινούνταν κυρίως βραδινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος είχε φυλακιστεί και στο παρελθόν για ληστείες. Αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο και συνέχισε τη δράση του.