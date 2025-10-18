Μειώσεις τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τα μέσα του Οκτωβρίου. Η μέση μείωση τιμής είναι περίπου 8% και αφορά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) όσο και επώνυμα.

Tο εύρος των μειώσεων κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 8%

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους (Δεκέμβριος 2025) και έγινε πράξη κατόπιν συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και των προμηθευτών, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο χρόνιο πλέον πρόβλημα της ακρίβειας.

«Κερδίζει» η ιδιωτική ετικέτα στις μειώσεις

«Ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά.

Οι μειώσεις είναι σε 2.180 κωδικούς, εκ των οποίων οι 1.074 αφορούν τρόφιμα. Πρόκειται για 1.356 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας και 824 κωδικούς επώνυμων προϊόντων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «σημαντική πρωτοβουλία» και επανέλαβε πως «η μάχη» κατά της ακρίβειας «αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης.

Οι βασικές κατηγορίες με μειώσεις τιμών περιλαμβάνουν:

Τρόφιμα & Είδη Διατροφής:

Τυριά (με μειώσεις που φτάνουν έως και το 35% σε ορισμένους κωδικούς)

Κατεψυγμένα τρόφιμα

Είδη πρωινού & δημητριακά

Γαλακτοκομικά και Γιαούρτια/Επιδόρπια

Αλλαντικά

Έλαια – Λίπη

Ζυμαρικά

Αλεύρι

Ρύζι

Όσπρια

Γλυκά/Σοκολάτες

Αλάτι

Διάφορα τρόφιμα (π.χ. κονσέρβες, σάλτσες, καφές)

Αναψυκτικά και Χυμοί

Είδη Νοικοκυριού & Προσωπικής Φροντίδας:

Απορρυπαντικά / Καθαριστικά

Χαρτικά (π.χ. χαρτί υγείας, κουζίνας)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Πάνες & είδη φροντίδας μωρών

Είδη Νοικοκυριού (π.χ. λάμπες, μικρά είδη)

Είδη Ζώων Συντροφιάς

Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν στις μειώσεις είναι αυτή των κατεψυγμένων τροφίμων, που φτάνει το 20% σε 46 κωδικούς. Ακολουθούν, τα τυριά με 10 κωδικούς και μείωση έως 23% και τα αναψυκτικά με μείωση 18%.

Οι περισσότερες μειώσεις αφορούν κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, προϊόντα που έτσι και αλλιώς πωλούνται σε πιο χαμηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα. Επίσης, πολλά από αυτά δεν ανήκουν σε είδη πρώτης ανάγκης. Κρέας και ψάρια δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Επίσης, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των Ελλήνων καταναλωτών, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας διευκρινίζει τα εξής ως προς την εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας:

Οι 2.000+ κωδικοί αφορούν συνολικά τους κωδικούς στους οποίους θα εφαρμοστεί μείωση τιμής σε όλα τα Σούπερ Μάρκετ της χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει η κάθε αλυσίδα (σ.σ. άρα δεν θα υπάρχουν όλοι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ)

Οι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου. (σ.σ. άρα δεν θα δούμε 2.000 κωδικούς από αύριο αλλά σταδιακά)

Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά Κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου

Καλές οι μειώσεις αλλά δεν φτάνουν

Με τα νοικοκυριά να έχουν «βομβαρδιστεί» από τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών η πρωτοβουλία, αν και αποτελεί αδιαμφισβήτητα μικρή ανάσα, ενδέχεται να συμβάλλει ελάχιστα στην ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας ενώ έχει και ημερομηνία λήξης (τέλος του χρόνου).

Το παράδειγμα της πρωτοβουλίας «μόνιμη μείωση τιμής» (2023) σε 868 κωδικού προϊόντων δεν έφερε ορατή ανακούφιση στη τσέπη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον Λευτέρη Κιοσέ, γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι τιμές στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μόνο κατά 1% μέσα σε έναν χρόνο (2024-2025), εντούτοις αν ανατρέξουμε στα νούμερα της τελευταίας τριετίας μεσοσταθμικά «είμαστε περίπου στο 25% με 30% γιατί η αύξηση ήταν κυρίως τα πρώτα χρόνια».

Όπως είναι φυσιολογικό οι υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα προκαλούν «κρύο ιδρώτα» στα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό είναι πως ένα στα τρία άτομα ανησυχεί για το αν μπορεί να αντέξει οικονομικά το φαγητό που θέλει να αγοράσει.

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα του πληθωρισμού στα τρόφιμα σε βάθος πενταετίας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι σωρευτικές αυξήσεις αγγίζουν το 34%. Το ψωμί έχει ακριβύνει 36%, το κρέας 43% (σχεδόν 58% το μοσχάρι και 62% το αρνί), το ελαιόλαδο 50% (στις αρχές του χρόνου οι αυξήσεις ξεπερνούσαν το 200% σε σύγκριση με το 2020). Καφές, κακάο, τσάι, είναι ακριβότερα πάνω από 46%, από ό,τι το 2020.

Να σημειωθεί πως κατά μέσο όρο, περίπου το 12 με 15% από το διαθέσιμο εισόδημα πηγαίνει στα σουπερμάρκετ και σχεδόν 7 στους 10 πολίτες πιέζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό που αναγκάζονται να περιορίσουν δαπάνες για άλλες ανάγκες.

Σε τεντωμένο σχοινί

Ο έλεγχος της ακρίβειας δεν μπορεί να βασίζεται σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και απαιτεί συχνούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

Η «βουτιά» του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο δεν αποτελεί εγγύηση πως θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Γι’αυτό άλλωστε η ΤτΕ έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του 2025 και το 2026. Παράλληλα διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι «ο πληθωρισμός δεν έχει νικηθεί» και αναμένονται νέες ανατιμήσεις.