Η αγάπη που γίνεται απάτη και κοστίζει ακριβά στις… βρετανικές τράπεζες

Η υπόσχεση μιας σχέσης, η ψευδαίσθηση της εμπιστοσύνης και στο τέλος η απάτη και το οικονομικό χάος.

Αυτή είναι η νέα μορφή απάτης που αναστατώνει χιλιάδες Βρετανούς: η «ρομαντική απάτη».

Οι απατεώνες του διαδικτύου δεν ψάχνουν πλέον μόνο για θύματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Guardian.

Ψάχνουν για συναισθήματα, και τα μετατρέπουν σε μετρητά.

Η FCA χτυπά καμπανάκι στις βρετανικές τράπεζες

Η εποπτική αρχή της βρετανικής αγοράς, η Financial Conduct Authority (FCA), απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις τράπεζες και τις εταιρείες πληρωμών.

Ζητά να ενισχύσουν τα συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, καθώς η πρόσφατη έρευνά της αποκάλυψε πως πολλά «σήματα κινδύνου» αγνοήθηκαν.

Η μελέτη ανέδειξε περιπτώσεις που σοκάρουν: ένας πολίτης έχασε 428.000 λίρες, άλλος έκανε 403 πληρωμές συνολικού ύψους 72.000 λιρών, ενώ σε άλλο περιστατικό κάποιος πίστεψε ότι βοηθούσε τον «σύντροφό» του στο Ιράκ να επενδύσει σε κρυπτονόμισμα.

Οι αριθμοί πίσω από τη ρομαντική απάτη

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, οι δηλωμένες απώλειες μόνο το περασμένο έτος ξεπέρασαν τα 106 εκατομμύρια λίρες, με την FCA να εκτιμά ότι το πραγματικό ποσό είναι πολύ υψηλότερο, καθώς πολλοί δεν καταγγέλλουν το έγκλημα από ντροπή.

Πολλοί δεν καταγγέλλουν το έγκλημα από ντροπή

Από τα 60 περιστατικά που εξετάστηκαν, το 85% ξεκίνησαν από γνωριμίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές dating.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες δεν εντόπισαν τίποτα ύποπτο, ακόμη και όταν έγιναν επαναλαμβανόμενες διεθνείς μεταφορές άνω των 130.000 λιρών.

Όταν η αγάπη γίνεται απειλή

Οι απατεώνες εντοπίζουν κυρίως ανθρώπους μοναχικούς ή ευάλωτους. Δηλώνουν ότι ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, αδυνατούν να συναντηθούν προσωπικά και ζητούν «προσωρινή οικονομική βοήθεια» για κάποιο επείγον πρόβλημα, συνήθως ιατρικό ή επαγγελματικό.

Η FCA σημείωσε πως πολλές τράπεζες δεν προσέφεραν επαρκή στήριξη στα θύματα, ακόμη κι όταν αυτά παρουσίαζαν σημάδια έντονης ψυχολογικής πίεσης. Σε μία περίπτωση, ένα θύμα εξέφρασε αυτοκτονικές σκέψεις, ενώ άλλο δέχθηκε απειλές από τον δράστη.

Έκκληση για δράση και εκπαίδευση

Ο Steve Smart, εκτελεστικός διευθυντής της FCA, χαρακτήρισε την απάτη «ένα σκληρό έγκλημα που πλήττει τους πιο ευάλωτους» και τόνισε ότι οι συνέπειες, οικονομικές και προσωπικές, είναι καταστροφικές.

Η αρχή ζητά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους για να εντοπίζουν τις ύποπτες συναλλαγές, να βλετιώνουν τα συστήματα παρακολούθησης και να αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα θύματα.

Η τράπεζα Santander ανέφερε ότι μόνο φέτος οι πελάτες της έχασαν 5,5 εκατ. λίρες από τέτοιες απάτες, ενώ οι δράστες ζητούν πλέον ακόμη και δωροκάρτες αντί για μετρητά.

Η οργάνωση καταναλωτών Which? ζητά κυρώσεις για τις τράπεζες που αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τους πελάτες τους.

Το μάθημα της εποχής

Στην εποχή των ψηφιακών συναισθημάτων, η αγάπη χρειάζεται πλέον… έλεγχο ταυτότητας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: πίσω από μια γοητευτική φωτογραφία μπορεί να κρύβεται ένας επαγγελματίας απατεώνας.

Και όπως δείχνουν τα στοιχεία, η πιο ακριβή αγάπη είναι εκείνη που αγοράζεται με εμπιστοσύνη.

