Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Βόμβα εξερράγη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και κατέστρεψε το αυτοκίνητο του Σιγκφρίντο Ρανούτσι, γνωστού ερευνητή δημοσιογράφου στην Ιταλία. Από την ισχυρή έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα. Ωστόσο εκτός από το αυτοκίνητο του Ρανούτσι, καταστράφηκε και αυτό της κόρης του, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στην πρόσοψη του σπιτιού του, έξω από τη Ρώμη.

Ο 64χρονος Σιγκφρίντο Ρανούτσι εργάζεται για τη RAI από το 1989. Έχει διεξάγει πολυάριθμες έρευνες για τη μαφία και την παράνομη διακίνηση αποβλήτων. Είναι επικεφαλής παρουσιαστής της εκπομπής Report από το 2017.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

Ένα κιλό εκρηκτικών

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια διεύθυνσης της ιταλικής αστυνομίας που ασχολείται με τη Μαφία. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της εκπομπής Report, το αυτοκίνητο είχε παγιδευτεί με ένα κιλό εκρηκτικής ύλης, ενώ η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει κάποιον αν περνούσε εκείνη τη στιγμή».

Ο Ρανούτσι, μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA κατήγγειλε ότι έχει λάβει «μια ατελείωτη λίστα με απειλές, για τις οποίες ενημέρωνα πάντα τα δικαστήρια και για τις οποίες μέλη του στενού μου κύκλου υπέβαλαν πάντα αναφορές». Ο δημοσιογράφος, ο οποίος ζει υπό αστυνομική προστασία από το 2014, είχε βρει επίσης δύο φυσίγγια μπροστά στο σπίτι του.

Una bomba. Due auto saltate in aria. Una casa che trema. La casa di Sigfrido Ranucci. Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma#ranucci pic.twitter.com/ANYZdZyxDr — Repubblica (@repubblica) October 17, 2025

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ αντιπροσωπεύει μια ανησυχητική κλιμάκωση», πρόσθεσε ο Ρανούτσι. «Παρ’ όλα αυτά, αισθάνομαι ήρεμος, με την έννοια ότι το κράτος και οι θεσμοί του με υποστήριζαν πάντα τους τελευταίους μήνες».

Και τόνισε ότι «μια επίθεση εναντίον ενός δημοσιογράφου είναι μια επίθεση εναντίον του κράτους».

Ο Ρανούτσι ζει υπό αστυνομική φρούρηση πολλά χρόνια. Ο ίδιος και το γραφείο του έχουν δεχθεί απειλές λόγω των ρεπορτάζ τους για πολιτικούς, επιχειρηματίες και άλλα δημόσια πρόσωπα, αλλά και για δίκτυα μαφίας και υποθέσεις διαφθοράς που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αθωώθηκε σε υπόθεση δυσφήμισης που προέκυψε από μία από τις έρευνες της εκπομπής Report.

Μηνύματα καταδίκης και συμπαράστασης

Η έκρηξη στο αυτοκίνητο του Σιγκφρίντο Ρανούτσι προκάλεσε καταιγισμό μηνυμάτων καταδίκης από τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων.

Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2025

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς τον δημοσιογράφο και «καταδίκασε έντονα αυτή τη σοβαρή πράξη εκφοβισμού».

«Η ελευθερία και η ανεξαρτησία της ενημέρωσης είναι αξίες της δημοκρατίας μας που δεν μπορούν να αποποιηθούν και τις οποίες θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντετόσι, μετά την έκρηξη δήλωσε ότι έχει δώσει διαταγή για «τη μέγιστη ενίσχυση όλων των μέτρων που αφορούν την προστασία» του Σιγκφρίντο Ρανούτσι. «Η επίθεση εναντίον ενός δημοσιογράφου είναι μια επίθεση εναντίον του κράτους», σχολίασε την έκρηξη στο σπίτι του Ρανούτσι ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο.

Η «τεταμένη σχέση» με την κυβέρνηση Μελόνι

Ο δημοσιογράφος της RAI και η υπερσυντηρητική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχουν μια μάλλον τεταμένη σχέση.

Η εκπομπή του Report έχει επανειλημμένα παρουσιάσει έρευνες για κυβερνητικά στελέχη. Μία από αυτές αφορούσε ενδεχόμενο ρόλο κυβερνητικών αξιωματούχων στην απόπειρα εξαγοράς της Mediobanca από την Monte dei Paschi di Siena. Εξαιτίας της έρευνας, ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Γκαετάνο Καπούτι, κινήθηκε νομικά εναντίον της δημοσιογραφικής εκπομπής.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ρανούτσι έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πολλές αγωγές στελεχών της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, όπως ο πρόεδρος της Γερουσίας Ιγνάτσιο Λα Ρούσα και ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι. Επίσης τον έχουν μηνύσει εξέχουσες πολιτικές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής των Μπερλουσκόνι.

Χαμηλά στην ελευθερία του Τύπου

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις για ενέργειες που θεωρούνται ότι υπονομεύουν την ελευθερία του Τύπου. Αυτές περιλαμβάνουν νομικές απειλές κατά δημοσιογράφων και προσπάθειες λογοκρισίας, εγείροντας ανησυχίες μεταξύ των οργανισμών εποπτείας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με την κατάσταση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία.

Στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) για το 2025, η Ιταλία κατατάσσεται 49η. Αυτό, σύμφωνα με τον Ρομπέρτ Σαβιάνο, συγγραφέα ερευνητικών βιβλίων για τη Μαφία, «συνδέεται με ένα γενικό κλίμα που θεωρείται αποδεκτό αποδεχόμαστε», όπου ένας δημοσιογράφος μπορεί «να γίνει στόχος». Ο Σαβιάνο, ο οποίος επίσης ζει στην Ιταλία υπό αστυνομική προστασία, δήλωσε μέσω Instagram ότι «το να συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε αυτά τα γεγονότα σήμερα είναι πράξη πολιτικής αντίστασης».