Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη

Σημαντικές απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη, στο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, την Κυριακή (19/10, 19:30).

Συγκεκριμένα, ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Παρασκευής, κάτι που σημαίνει ότι ο Χρήστος Κόντης δεν θα μπορεί να τους υπολογίζει κόντρα στους «κιτρινόμαυρους».

Παράλληλα, εκτός παραμένουν και οι Ντέσερς και Μπόκος, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».