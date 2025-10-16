Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας ο Τερίμ

Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Φατίχ Τερίμ, μετά από ένα μικρό πέρασμα στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ.

Ο 72χρονος, του οποίου η τελευταία ομάδα που ανέλαβε στην Ευρώπη ήταν ο Παναθηναϊκός, αναμένεται να υπογράψει με την Εθνική Τσεχίας, η οποία απέλυσε τον Ιβάν Χάσεκ, μετά την ήττα από τα Νησιά Φερόε με 2-1.

Δημοσιεύματα στην Τσεχία αποκάλυψαν το ποσό που θα λαμβάνει ο Τερίμ για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός θα αμείβεται 400.000 ευρώ τον μήνα από την ομοσπονδία της χώρας.

Fatih Terim’in yeni adresi belli oluyor! Çek basını aylık maaşını yazdıhttps://t.co/yZXiYpHbXe — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) October 16, 2025

Επιλογή Νέντβεντ ο Τερίμ

Να σημειωθεί ότι η περίπτωση του Τερίμ προήλθε από τον πρώην διεθνή με την Τσεχία και πλέον αθλητικό διευθυντή της εθνικής, Πάβελ Νέντβεντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τούρκο στην Αλ Σαμπάμπ, που ήταν η τελευταία ομάδα που ανέλαβε.

Στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ο 72χρονος παρέμεινε από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025. Στο διάστημα αυτό, έκατσε στον πάγκο της ομάδας σε 23 παιχνίδια, μετρώντας 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 7 ήττες.