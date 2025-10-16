Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας ο Τερίμ
Ο Φατίχ Τερίμ επιστρέφει στην Ευρώπη και αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χάσεκ.
- Νέες απειλές Νετανιάχου - «Όποιος σηκώσει το χέρι πάνω μας θα πληρώσει βαρύ τίμημα»
- Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
- Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Τι προβλέπεται
- Συναγερμός στην αμερικανική κυβέρνηση για κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στην Κίνα
Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Φατίχ Τερίμ, μετά από ένα μικρό πέρασμα στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ.
Ο 72χρονος, του οποίου η τελευταία ομάδα που ανέλαβε στην Ευρώπη ήταν ο Παναθηναϊκός, αναμένεται να υπογράψει με την Εθνική Τσεχίας, η οποία απέλυσε τον Ιβάν Χάσεκ, μετά την ήττα από τα Νησιά Φερόε με 2-1.
Δημοσιεύματα στην Τσεχία αποκάλυψαν το ποσό που θα λαμβάνει ο Τερίμ για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός θα αμείβεται 400.000 ευρώ τον μήνα από την ομοσπονδία της χώρας.
Fatih Terim’in yeni adresi belli oluyor!
Çek basını aylık maaşını yazdıhttps://t.co/yZXiYpHbXe
— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) October 16, 2025
Επιλογή Νέντβεντ ο Τερίμ
Να σημειωθεί ότι η περίπτωση του Τερίμ προήλθε από τον πρώην διεθνή με την Τσεχία και πλέον αθλητικό διευθυντή της εθνικής, Πάβελ Νέντβεντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τούρκο στην Αλ Σαμπάμπ, που ήταν η τελευταία ομάδα που ανέλαβε.
Στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ο 72χρονος παρέμεινε από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025. Στο διάστημα αυτό, έκατσε στον πάγκο της ομάδας σε 23 παιχνίδια, μετρώντας 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 7 ήττες.
- Ελεύθεροι ο Βιλντόζα και η σύζυγός του μετά την επίθεσή τους σε πλήρωμα ασθενοφόρου
- Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
- Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
- Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
- Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας ο Τερίμ
- Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις