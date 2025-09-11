Το όνομα του Φατίχ Τερίμ παίζει έντονα ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ευρωπαϊκής χώρας.

Σύμφωνα με τσέχικα Μέσα, ο Τούρκος τεχνικός βρίσκεται στο προσκήνιο για να κάτσει στον πάγκο της εθνικής Τσεχίας μετά από εισήγηση του παλαίμαχου άσου της Γιουβέντους, Πάβελ Νέντβεντ, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής της χώρας του.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν στη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Σαμπάμπ, όπου είχαν άριστη σχέση και επέφερε την εισήγηση του Τσέχου αστέρα.

Ο 72χρονος πολύπειρος Τούρκος πέρασε από τη χώρα μας στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24, καθώς βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ενώ μεταξύ άλλων μετράει οκτώ πρωταθλήματα με τη Γαλατασαράι, ένα Κύπελλο UEFA το 2000 και την πορεία της Τουρκίας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2008.