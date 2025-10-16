science
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 22:37
Έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα στην Πρέβεζα
Σημαντική είδηση:
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το χέρι ενός μακρινού συγγενή του ανθρώπου άλλαξε όλα όσα ξέραμε
Επιστήμες 16 Οκτωβρίου 2025 | 21:13

Το χέρι ενός μακρινού συγγενή του ανθρώπου άλλαξε όλα όσα ξέραμε

Το αναγνωρισμένο απολίθωμα χεριού του «Παρανθρώπου» ενός μέλους των ανθρωπιδών με χαρακτηριστικά ανθρώπου και γορίλα που ανακαλύφθηκε στην Κένυα, δίνει μια εντελώς διαφορετική οπτική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Τα πρώτα γνωστά απολιθώματα χεριών από έναν εξαφανισμένο συγγενή του ανθρώπου ανακαλύφθηκαν στην Κένυα, αποκαλύπτοντας ένα είδος με απροσδόκητη επιδεξιότητα και λαβή παρόμοια με αυτή του γορίλα, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο CNN.com.

Τα οστά των χεριών, τα οποία ανακαλύφθηκαν μαζί με απολιθώματα κρανίου και δοντιών, οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι μπορεί να ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν λίθινα εργαλεία.

Ο Paranthropus boisei είχε προηγουμένως ταυτοποιηθεί μόνο από το χαρακτηριστικό κρανίο και τα μεγάλα δόντια του, με γομφίους έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερους από αυτούς των σύγχρονων ανθρώπων, οπότε οι ερευνητές δεν γνώριζαν πώς ήταν το υπόλοιπο σώμα του ή πώς αλληλεπιδρούσε με το περιβάλλον του.

Ωστόσο, διατύπωσαν θεωρίες σχετικά με τους τεράστιους μύες μάσησης που θα είχε η γνάθος του και τις διατροφικές του συνήθειες, που του χάρισαν το παρατσούκλι «Nutcracker Man» (Άνθρωπος-Καρυοθραύστης).

To είδος αυτό είχε ισχυρή λαβή, παρόμοια με του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά…

Τα εξαιρετικά καλά διατηρημένα οστά των χεριών περιλαμβάνουν έναν μακρύ αντίχειρα, ίσια δάχτυλα και ένα ευκίνητο μικρό δάχτυλο, που θα επέτρεπαν στο είδος να έχει ισχυρή λαβή, παρόμοια με αυτή που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι όταν κρατούν ένα σφυρί. Ωστόσο, άλλα χαρακτηριστικά, όπως το φαρδύ σχήμα των οστών των δακτύλων, μοιάζουν πολύ με αυτά ενός γορίλα.

Ο μερικός σκελετός, που ανακαλύφθηκε στο Koobi Fora, μια τοποθεσία στην ανατολική άκρη της λίμνης Turkana, εκτιμάται ότι έχει ηλικία λίγο μεγαλύτερη από 1,52 εκατομμύρια χρόνια.

Τα οστά των δοντιών και του κρανίου ταιριάζουν με τα δείγματα P. boisei που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν, ενώ τα οστά των χεριών και των ποδιών αποδείχθηκαν μοναδικά μεταξύ των ανθρωπιδών που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν, ένας όρος που αναφέρεται σε όλα τα είδη που εμφανίστηκαν μετά τη γενετική διαίρεση από τους προγόνους των μεγάλων πιθήκων πριν από 6 έως 7 εκατομμύρια χρόνια.

«Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε με βεβαιότητα να συνδέσουμε τον Paranthropus boisei με συγκεκριμένα οστά χεριών και ποδιών», δήλωσε η Κάρι Μoνγκλ, παλαιοανθρωπολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης. Η Μoνγκλ είναι η κύρια συγγραφέας μιας μελέτης για τα απολιθώματα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature την Τετάρτη.

Η ανατομία του κρανίου του «Παρανθρώπου Μποϊσέι».

Είναι ένα ξεχωριστό ανθρωποειδές για την επιστήμη

Το χέρι ήταν «αρκετά απροσδόκητο», σύμφωνα με την Τρέισι Κίβελ, διευθύντρια του τμήματος ανθρώπινης προέλευσης στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ στη Λειψία της Γερμανίας.

«Είναι σαφώς το χέρι ενός ανθρώπινου προγόνου, αλλά έχει επίσης χαρακτηριστικά που είναι εξαιρετικά παρόμοια με αυτά των γορίλλων, κάτι που είναι εκπληκτικό», δήλωσε η Κίβελ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Κανένα άλλο ανθρωποειδές που γνωρίζουμε δεν έχει μορφολογία χεριού που να μοιάζει τόσο με αυτή των γορίλλων, γεγονός που διευρύνει σημαντικά την προοπτική μας σχετικά με το τι είναι «δυνατό» στην εξελικτική ιστορία της χρήσης των χεριών από τον άνθρωπο», πρόσθεσε. Η Κίβελ συνέγραψε ένα σχόλιο που δημοσιεύθηκε παράλληλα με τη μελέτη, αλλά δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Ο «παράνθρωπος» μπορεί να είχε περισσότερες ικανότητες από ότι πιστεύονταν

Ο P. boisei έζησε στην ανατολική Αφρική πριν από 1,3 έως 2,6 εκατομμύρια χρόνια, συνυπάρχοντας με τουλάχιστον τρία άλλα είδη ανθρωποειδών: τον Homo habilis, τον Homo rudolfensis και τον Homo erectus.

Ορισμένοι ερευνητές υπέθεσαν ότι μόνο τα είδη του γένους Homo είχαν την ικανότητα να κατασκευάζουν λίθινα εργαλεία, αν και πρόσφατες ανακαλύψεις έχουν υπονομεύσει αυτή την υπόθεση.

Λίθινα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στην Κένυα και χρονολογούνται πριν από 2,9 εκατομμύρια χρόνια υποδηλώνουν ότι η χρήση εργαλείων ήταν πιο διαδεδομένη στο γενεαλογικό δέντρο των ανθρωπιδών από ό,τι πιστευόταν κάποτε.

Ανθρωπίδες περιλαμβάνουν είδη του γένους Homo, όπως ο δικός μας Homo sapiens, πιο πρόσφατα εξαφανισμένα είδη όπως οι Νεάντερταλ, που εξαφανίστηκαν πριν από 40.000 χρόνια, πρώιμα είδη Homo όπως ο Homo erectus, και πιο μακρινά συγγενικά είδη όπως ο Australopithecus afarensis, που εκπροσωπείται από το περίφημο σκελετό της Λούσι στην Αιθιοπία, ο οποίος είναι 3,2 εκατομμυρίων ετών.

Από το κρανίο στην αναπαράσταση.

Η ανατομία του τον καθιστούσε ικανό για χρήση εργαλείων

Η Μονγκλ είπε ότι οι αναλογίες των χεριών του Ρ. boisei θα του επέτρεπαν να χειρίζεται λίθινα εργαλεία εξίσου καλά με τα άλλα είδη του γένους Homo που ζούσαν στην Αφρική εκείνη την εποχή.

«Αυτό το άρθρο είναι προσεκτικό στο να μην ισχυρίζεται ότι ο Paranthropus κατασκεύαζε και χρησιμοποιούσε εργαλεία, αλλά αντίθετα αναφέρει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά τίποτα στην ανατομία του χεριού που να το εμποδίζει», δήλωσε ο Ράιαν ΜακΡέι, παλαιοανθρωπολόγος στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον, σε email προς το CNN.

«Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία από λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν σε απολιθωμένο χέρι ή λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν σε τοποθεσία όπου υπήρχε μόνο (ένα) είδος ανθρωποειδούς, ίσως να μην μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα ποιος κατασκευάζε και ποιος δεν κατασκευάζε αυτά τα εργαλεία, αλλά αυτό το άρθρο αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στην υπόθεση του «Paranthropus, του κατασκευαστή εργαλείων».

Μεταγενέστεροι άνθρωποι, όπως οι Νεάντερταλ και οι Homo sapiens, είχαν διαφορετική ανατομία του καρπού, και ο Ρ. boisei, μαζί με τους συγχρόνους του, πιθανότατα δεν θα ήταν σε θέση να σφίξει με ακρίβεια τα δάχτυλά του, σημειώνει η μελέτη.

Είχε χαρακτηριστικά λεπτής κινητικότητας, αλλά όχι όπως του σύγχρονου ανθρώπου

Τα απολιθώματα των χεριών υποδηλώνουν επίσης ότι ο P. boisei είχε τις ίδιες ικανότητες λαβής με τους γορίλες, που του επέτρεπαν να αρπάζει και να ξεφλουδίζει φυτά που ήταν δύσκολο να φαγωθούν, αφαιρώντας τα μη εύπεπτα μέρη με τα χέρια του, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ενώ τα ισχυρά χέρια του υποδηλώνουν ότι θα ήταν έμπειρος αναρριχητής, τα πόδια του ανθρωποειδούς είχαν καμάρες, που του επέτρεπαν να κινείται αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι ήταν αναμφισβήτητα προσαρμοσμένος στο να περπατά όρθιος στα δύο πόδια, είπε η Μονγκλ.

«Λόγω της συνδυασμένης μορφολογίας του χεριού και του ποδιού, οι συγγραφείς υποθέτουν ότι το είδος αυτό πιθανότατα δεν ήταν δενδρόβιο (δεν αναρριχόταν στα δέντρα), αλλά ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με τους γορίλες στο χέρι οφείλεται πιθανότατα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους για την επεξεργασία σκληρών τροφών. Αυτό είναι λογικό», πρόσθεσε ο ΜακΡέι, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

 Οι P. boisei και Homo erectus συνυπήρξαν

Τα απολιθώματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών μεταξύ 2019 και 2021 από μια ομάδα με επικεφαλής τη συν-συγγραφέα Λουίζ Λίκι. Στη δεκαετία του 1950, οι παππούδες της, οι διάσημοι παλαιοανθρωπολόγοι Λουίς Λίκι και Μαίρη Λίκι, βρήκαν το πρώτο κρανίο του P. boisei στην περιοχή που σήμερα είναι η Τανζανία και του έδωσαν το παρατσούκλι «Nutcracker Man» (ο άνθρωπος-καρυοθραύστης).

Ωστόσο, τα σημάδια φθοράς στα δόντια του είδους υποδηλώνουν ότι, αντί να σπάει σκληρά τρόφιμα όπως καρύδια, μασούσε και άλεθε σκληρά τρόφιμα όπως κονδύλους και ρίζες για να επιβιώσει. Τα τελευταία απολιθώματα ανακαλύφθηκαν σε ένα στρώμα αμμώδους λάσπης ακριβώς πάνω από ένα μοναδικό μονοπάτι με αποτυπώματα ανθρωποειδών που έγινε γνωστό πέρυσι.

Τα αποτυπώματα, που είχαν αποτυπωθεί σε μαλακή λάσπη, αποδόθηκαν στον P. boisei και στον Homo erectus, οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα δύο είδη συναντήθηκαν και κατάφεραν να ζήσουν ως γείτονες, και όχι ως ανταγωνιστές, στον ίδιο βιότοπο.

Η Μονγκλ είπε ότι τα δύο είδη θα είχαν καταλάβει διαφορετικές οικολογικές θέσεις, αλλά με βάση όσα είναι γνωστά για το πρόσωπο, τα δόντια, τις σιαγόνες και τώρα τα χέρια του ανθρωποειδούς, ο P . boisei πιθανότατα ακολουθούσε μια εξειδικευμένη διατροφή με φυτικά τρόφιμα, όπως χόρτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Σύνταξη
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο