Οι αρχαίοι συγγενείς των homo sapiens, όπως οι Νεάντερταλ και οι Ντενισόβιαν, εξαφανίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια, αφήνοντας πίσω τους μόνο απολιθώματα, λίγα αντικείμενα και μερικά ίχνη στο DNA μας.

Αλλά τι θα είχε συμβεί αν η ιστορία είχε εξελιχθεί διαφορετικά και αυτά τα είδη συνέχιζαν να υπάρχουν;

Το MailOnline ζήτησε από ειδικούς να εξετάσουν πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν οι Νεάντερταλ και οι Ντενισόβιαν δεν είχαν εξαφανιστεί.

Παραδόξως, φαίνεται πως οι μακρινοί εξελικτικοί μας ξάδελφοι δεν ήταν τόσο διαφορετικοί από εμάς.

Ωστόσο, ίσως να είχαν δυσκολίες να προσαρμοστούν στις σύγχρονες κοινωνίες μας που είναι πιο γρήγορες και πιο πολύπλοκες.

Οι Νεάντερταλ και οι Ντενισόβιαν αποτελούν τα πιο κοντινά αρχαία είδη συγγενικά προς τον Homo sapiens.

Οι Νεάντερταλ εμφανίστηκαν πριν από περίπου 400.000 χρόνια, όταν διαχωρίστηκαν από τους κοινούς προγόνους μας. Από την άλλη, οι Ντενισόβιαν είναι πιο μυστηριώδεις και διαχωρίστηκαν από την εξελικτική γραμμή των Νεάντερταλ πριν από περίπου 430.000 χρόνια.

Αν είχαν παραμείνει ξεχωριστά είδη, θα είχαν διατηρήσει τα αρχικά τους χαρακτηριστικά.

Από τα απολιθώματα γνωρίζουμε ότι οι Νεάντερταλ ήταν πιο κοντοί από εμάς, με πιο κοντά πόδια και φαρδύτερους γοφούς.

Ήταν μυώδεις, με μεγάλα σώματα και κεφάλια, και είχαν μεγαλύτερο εγκέφαλο από τους σύγχρονους ανθρώπους.

