Θρόμβωση: Σιωπηλή απειλή που μπορεί να προληφθεί
Θρόμβωση: Σιωπηλή απειλή που μπορεί να προληφθεί

Δεκάδες χιλιάδες περιστατικά θρόμβωσης καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ πολλά μένουν αδιάγνωστα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Μία από τις πιο συχνές και ύπουλες παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος αποτελεί η θρόμβωση. Μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και να απειλήσει τη ζωή μας, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις προλαμβάνεται. Από τη φλεβική θρόμβωση έως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο, η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές.

Πρόκειται για τον σχηματισμό ενός θρόμβου – δηλαδή ενός «πήγματος» αίματος – μέσα σε μια φλέβα ή αρτηρία, που μπορεί να φράξει μερικώς ή πλήρως τη ροή του αίματος. Ανάλογα με το σημείο που θα συμβεί, οι συνέπειες μπορεί να είναι από σχετικά ήπιες μέχρι εξαιρετικά σοβαρές ή και θανατηφόρες.

Η θρόμβωση είναι μια κατάσταση που συχνά υποτιμούμε, αλλά αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους νομίζουμε και τα περιστατικά είναι πολύ πιο συχνά απ’ όσο πιστεύουμε.

Περίπου 1 στους 3 ενήλικες θα αντιμετωπίσει κάποιας μορφής θρόμβωση στη διάρκεια της ζωής του.

Ο καθηγητής Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ανδρέας Λάζαρης

Ο καθηγητής Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ανδρέας Λάζαρης, μιλώντας στο in.gr για τις θρομβώσεις, σημείωσε πως «υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 10 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή μία εκδήλωση φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου, όπως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή, ενώ η πιθανότητα να εκδηλώσει κανείς αρτηριακή θρόμβωση – όπως έμφραγμα ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο – αγγίζει το 1 στα 4 άτομα.

Συνολικά, περίπου ένας στους τρεις ενήλικες θα αντιμετωπίσει κάποιας μορφής θρόμβωση στη διάρκεια της ζωής του. Οι πιθανότητες αυξάνονται με την ηλικία και την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η ακινησία, η υπέρταση ή ο σακχαρώδης διαβήτης. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες περιστατικά καταγράφονται κάθε χρόνο, ενώ πολλά μένουν αδιάγνωστα».

Τα αίτια

Εξηγώντας τις αιτίες που οδηγούν στην θρόμβωση, ο κ. Λάζαρης τόνισε ότι το αίμα μας έχει τη φυσική ικανότητα να πήζει για να σταματά η αιμορραγία σε περίπτωση τραυματισμού. Όμως, όταν αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται από «λάθος» μέσα στα αγγεία, δημιουργείται θρόμβος. Οι βασικοί λόγοι που οδηγούν σε θρόμβωση είναι:

  • Επιβράδυνση της ροής του αίματος (π.χ. παρατεταμένη ακινησία σε ταξίδια ή μετά από χειρουργείο).
  • Βλάβη στο τοίχωμα του αγγείου (π.χ. τραυματισμός, φλεγμονή, καθετήρες, ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες).
  • Αυξημένη πηκτικότητα του αίματος λόγω κληρονομικών παραγόντων ή παθήσεων όπως ο καρκίνος, αλλά και λόγω ορμονικών θεραπειών ή κύησης.

Αυτοί οι τρεις μηχανισμοί είναι γνωστοί ως «τριάδα του Virchow» και εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων.

Παράγοντες κινδύνου

Όπως παρατήρησε ο καθηγητής, η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, όμως συχνότερα πλήττει μεσήλικες και ηλικιωμένους. Ορισμένες καταστάσεις αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Παράγοντες που σχετίζονται με τη φλεβική θρόμβωση είναι η μακρά ακινησία (π.χ. πολύωρη πτήση, νοσηλεία στο κρεβάτι), οι μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα ορθοπεδικές και γυναικολογικές, ορισμένα χρόνια νοσήματα, όπως ο καρκίνος, η παχυσαρκία, οι καρδιοπάθειες, η εγκυμοσύνη και η λοχεία, η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών ή ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης. Η αρτηριακή θρόμβωση σχετίζεται κυρίως με την αρτηριοσκλήρυνση. Παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν είναι το κάπνισμα, η αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Πρόληψη

Ο κ. Λάζαρης επεσήμανε ότι η πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας και πρόσθεσε ότι ορισμένα απλά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο:

  • Κίνηση: Σηκωνόμαστε συχνά σε ταξίδια, κινούμε τα πόδια, αποφεύγουμε την πολύωρη καθιστική στάση.
  • Υγιεινή ζωή: Διατήρηση φυσιολογικού βάρους, διακοπή καπνίσματος, συστηματική άσκηση.
  • Καλή ενυδάτωση: Η αφυδάτωση ευνοεί την πύκνωση του αίματος.
  • Προσοχή στις θεραπείες: Οι γυναίκες που παίρνουν ορμονικά σκευάσματα καλό είναι να ελέγχουν τον ατομικό τους κίνδυνο.
  • Αναζήτηση ιατρικής συμβουλής: Άτομα με ιστορικό θρόμβωσης ή ισχυρούς παράγοντες κινδύνου πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό πριν από επεμβάσεις ή πολύωρα ταξίδια. Ομοίως, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία πρέπει να αντιμετωπίζονται επαρκώς. Σε υψηλού κινδύνου ασθενείς, ο γιατρός μπορεί να συστήσει φαρμακευτική προφύλαξη με αντιθρομβωτικά φάρμακα (αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά).

Επιπτώσεις από φλεβική θρόμβωση

«Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από το πού σχηματίζεται ο θρόμβος», ανέφερε ο καθηγητής, εξηγώντας ότι «η συχνότερη εντόπιση φλεβικής θρόμβωσης είναι τα κάτω άκρα, και μπορεί να αφορά τις φλέβες μέσα στους μυς (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση) ή τις φλέβες που βρίσκονται κάτω από το δέρμα (επιπολής φλεβική θρόμβωση). Το συχνότερο σύμπτωμα είναι το αιφνίδιο πρήξιμο (οίδημα) του σκέλους.

Μπορεί να υπάρχει μαζί με πόνο και ερυθρότητα.

Ο κίνδυνος που υπάρχει κυρίως από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση είναι η μετακίνηση του θρόμβου προς τους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή), κατάσταση που μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

Μακροπρόθεσμα, μία φλεβική θρόμβωση στα κάτω άκρα μπορεί να οδηγήσει σε «μεταθρομβωτικό σύνδρομο» με χρόνιο πρήξιμο και έλκη στα πόδια».

Οι αρτηριακές θρομβώσεις

Σε ότι αφορά τη δημιουργία θρόμβου σε αρτηρίες, ο κ. Λάζαρης ξεκαθάρισε πως «όταν μιλάμε για θρόμβωση, συνήθως εννοούμε τις φλεβικές θρομβώσεις.

Υπάρχουν όμως και οι αρτηριακές θρομβώσεις, οι οποίες είναι εξίσου σοβαρές. Σε αυτές, ο θρόμβος σχηματίζεται μέσα σε αρτηρία και φράζει την παροχή αίματος σε ζωτικά όργανα.

Έτσι προκαλείται έμφραγμα του μυοκαρδίου (αν η αρτηρία που φράζει είναι στεφανιαία), εγκεφαλικό επεισόδιο (αν αφορά αρτηρία του εγκεφάλου) ή οξεία ισχαιμία άκρου (αν συμβεί σε αρτηρία του κάτω ή του άνω άκρου).

Αντιμετώπιση

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η θεραπεία εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της θρόμβωσης.

  • Φαρμακευτική αγωγή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, χορηγούνται αντιπηκτικά φάρμακα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του θρόμβου και μειώνουν τον κίνδυνο νέων επεισοδίων. Η διάρκεια της αγωγής κυμαίνεται από λίγους μήνες έως μόνιμα, ανάλογα με την περίπτωση. Για την πρόληψη των αρτηριακών θρομβώσεων χρησιμοποιούνται κυρίως αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, όπως η ασπιρίνη.
  • Θρομβόλυση: Σε σοβαρές καταστάσεις, χρησιμοποιούνται φάρμακα που διαλύουν τον θρόμβο.
  • Επεμβατική ή χειρουργική αντιμετώπιση: Σε επιλεγμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται καθετηριακές τεχνικές για την αφαίρεση ή διάλυση του θρόμβου, τοποθέτηση φίλτρων στην κάτω κοίλη φλέβα για να αποτραπεί πνευμονική εμβολή, ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση της ροής του αίματος.
  • Μακροπρόθεσμη φροντίδα: Τακτική παρακολούθηση και τροποποίηση παραγόντων κινδύνου είναι απαραίτητα για να αποφευχθούν υποτροπές, ενώ ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία των φλεβικών θρομβώσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Λάζαρης, σημείωσε πως «η θρόμβωση αποτελεί μια από τις πιο συχνές και επικίνδυνες αγγειακές παθήσεις, αλλά είναι δυνατόν σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου και η υιοθέτηση προληπτικών μέτρων μπορούν να σώσουν ζωές. Αν και η σύγχρονη ιατρική διαθέτει αποτελεσματικές θεραπείες, η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο μας όπλο απέναντι σε αυτή τη σιωπηλή απειλή».

Υγεία
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Aνατολική ΕΕ 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 54% και 40% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 17.10.25

Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Η Αστυνομία ζήτησε διευκρινίσεις από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές - Τα όσα έχει περιγράψει στην αρχική του κατάθεση για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 17.10.25

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο οδηγός που επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις τραυματίες του άλλου οχήματος

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
