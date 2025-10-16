Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρώσος μοναχός για παράνομη παραμονή στην Ελλάδα – Ζούσε για 3 χρόνια στο Άγιο Όρος
Ο μοναχός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο όπου κρίθηκε ένοχος και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, χωρίς δυνατότητα αναστολής
Ρώσος μοναχός συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο, επειδή βρισκόταν παράνομα στην ελληνική επικράτεια, κατά την τελευταία 3ετία, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να εγκαταβιούσε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Όρους, αποκαλούμενη κι ως Ρωσική Μονή.
Ο ρασοφόρος συνελήφθη στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρώντας να ταξιδέψει προς την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Μόσχα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του στην χώρα μας.
«Δεν έβρισκα εισιτήριο»
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 2022 με 2μηνη άδεια παραμονής. Όταν εξέπνευσε η άδεια επισκέφθηκε το ‘Αγιον Όρος, εκδίδοντας διαμονητήριο που είχε ισχύ για τρεις μέρες- έμεινε όμως πάνω από τρία χρόνια.
«Σκόπευα να επιστρέψω το 2022 στην πατρίδα μου αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Ζούσα όλα αυτά τα χρόνια στην Μονή Αγίου Παντελεήμονος, πλέον θέλω να επιστρέψω …», είπε στην απολογία του, δηλώνοντας άγνοια για το αδίκημα που του αποδίδεται. «Νόμιζα ότι θα πλήρωνα απλά ένα πρόστιμο», συμπλήρωσε.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου δικάστηκε, τον έκρινε ένοχο, με τον νέο νόμο περί παράνομης παραμονής, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, χωρίς αναστολή ή μετατροπή.
Καθώς η ποινή, σύμφωνα με τον νόμο, δεν εκτελείται εφόσον ο καταδικασθείς επιθυμεί οικειοθελώς να επιστρέψει στην πατρίδα του, ο μοναχός δήλωσε πως αυτή ήταν ούτως ή άλλως η πρόθεσή του, να επαναπατριστεί.
