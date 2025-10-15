Ρούντι: «Το 2015 μου είπαν ότι μου έχουν απομείνει ακόμη 2 ή 3 χρόνια μπάσκετ»
Ο Ρούντι Φερνάντεθ αποκάλυψε ότι το 2015 οι γιατροί του έδιναν μόλις δύο - τρία χρόνια καριέρας ακόμη και τελικά κατάφερε να αγωνιστεί εννέα και να αποσυρθεί το 2024!
Έτοιμος να μπει στο ισπανικό Hall of Fame είναι ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην «AS» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε στην καριέρα του.
Ο παλαίμαχος γκαρντ/φόργουορντ τόνισε πως λόγω των τραυματισμών που είχε υποστεί, το 2015 (σε ηλικία 30 ετών) του είχαν πει πως θα μπορούσε να παίξει ακόμα 2-3 χρόνια μπάσκετ, ωστόσο ο ίδιος διέψευσε τους πάντες συνέχισε για πολύ καιρό μέχρι να σταματήσει. Για την ακρίβεια ο Ρούντο ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2024 κι ενώ ήταν 39 ετών, καθότι γεννημένος το 1985!
Οι δηλώσεις του Ρούντι Φερνάντεθ:
«Οι χειρουργικές επεμβάσεις στην πλάτη το 2015 ήταν ένα σημείο καμπής, μάλιστα μου είχαν πει ότι μου απομένουν δύο ή τρία χρόνια μπάσκετ. Ξαναέχτισα το παιχνίδι μου, τη διατροφή μου και τη νοοτροπία μου».
Για τη Euroleague και τους τελικούς: «Οι πρώτοι τελικοί της Euroleague μας δίδαξαν πώς να κερδίζουμε».
Για το ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης: «Ο καλύτερος με τον οποίο έχω μοιραστεί τα αποδυτήρια; Ο Λούκα Ντόντσιτς»
