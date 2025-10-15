Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ένας χρόνος έχει συμπληρωθεί από το «αναβάπτισμα» του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ένα χρόνο μετά, το κόμμα έχει καταφέρει -μετά και την κρίση διαρκείας στον ΣΥΡΙΖΑ- να βρεθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με «όπλο» το κυβερνητικό πρόγραμμα, που παρουσίασε ο αρχηγός του Κινήματος στη Θεσσαλονίκη, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να κουνήσει προς τα πάνω τους δημοσκοπικούς «δείκτες». Εντούτοις, σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, τα πράγματα δεν φαντάζουν εύκολα για κανέναν.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ψηλά τον εκλογικό πήχη (έστω και μία ψήφο διαφορά πάνω από τη ΝΔ) και επιδιώκει να δείξει πως το κόμμα του πράσινου ανατέλλοντος ηλίου και θέλει και μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλον δέος της ΝΔ.

Διπλό «μέτωπο» με εργασιακά και εξωτερική πολιτική

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατά την ομιλία του στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αφενός, επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι υπάρχουν διακριτές διαχωριστικές γραμμές από τη Νέα Δημοκρατία, αφετέρου να καταδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να έχει ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο της εργασίας.

Μάλιστα, διόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος, που περιλαμβάνει 5 παρεμβάσεις για την εργασία, την ημέρα της απεργίας.

«Επειδή εμείς είμαστε η παράταξη που θεμελίωσε το Εργατικό Δίκαιο στον τόπο, δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση, να καταργήσουμε αυτήν τη νομοθεσία που περιφρονεί τον ελληνικό λαό και θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο. Εγγυόμαστε ένα πλαίσιο που θα προστατεύει και θα ενισχύει τον κόσμο της εργασίας, βάζοντας κανόνες για μια πιο ανθρώπινη ζωή και για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Από την άλλη, πλευρά συνόψισε την κυβερνητική στρατηγική στο τρίπτυχο «φθηνή Εργασία για τους πολλούς- ανοχή στην αυθαιρεσία- επισφάλεια στην πράξη».

Σημειωτέον ότι, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ανεβάσει εκ νέου τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτή τη φορά, αιχμή του δόρατος θα είναι τα εθνικά θέματα και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την στάση της κυβέρνησης σε μία σειρά από ζητήματα, επιμένοντας ότι η εποχή του κατευνασμού έχει αποτύχει.

Η συζήτηση πάντως στη Βουλή, θα λάβει χώρα μόλις λίγα 24ωρα μετά τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ και του ευρωβουλευτή του κόμματος Γιάννη Μανιάτη για την έκθεση- που μετά τις αντιδράσεις «κατέβηκε»- του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), στην οποία γίνεται αναφορά στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», ενώ αναγνωρίζονται σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ.

Στο «φουλ» οι κομματικές μηχανές

Σε ρυθμούς συνεδρίου θα κινείται επισήμως από σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Η ανακοίνωση των συνεδριακών επιτροπών, αν και αρχικά ήταν να γίνει χτες, εν τέλει τα ονόματα των στελεχών που τις απαρτίζουν θα δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα. Μεταξύ άλλων, πρόκειται να ανακοινωθεί η Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η επιτροπή Διεύρυνσης, η επιτροπή Καταστατικού και η επιτροπή Προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Γραμματεία της ΚΟΕΣ θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ενώ επικεφαλής της επιτροπής Διεύρυνσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Πάντως, τα εσωκομματικά τεκταινόμενα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης και με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και τους δύο πρώην αρχηγούς του κόμματος, Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Παπανδρέου. Όπως φαίνεται, στο δρόμο προς το συνέδριο, στόχος της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη είναι η «συστράτευση» όλων των κομματικών δυνάμεων, ειδικότερα σε μία περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Το think-tank του Σαχινίδη

Χθες έγιναν και τα «αποκαλυπτήρια» του progressive lab, του think-tank που ίδρυσε ο πρώην υπουργός οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Η εκδήλωση ελαβε χώρα στο Ωδείο Αθηνών και είχε τίτλο «τι ειναι προοδευτικο σήμερα;», ενώ, όπως φάνηκε από τους παρόντες, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς.

Μεταξύ άλλων το «παρών» έδωσαν ο Κώστας Λαλιώτης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Πρωτόπαππας, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Πάνος Βλάχος, ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, Γιώργος Ελενόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Από την «Ανανεωτική Αριστερά» παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ο Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ενώ το «παρών» έδωσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.