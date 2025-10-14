newspaper
Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που (μάλλον) δεν συμπαθεί ο Τραμπ – Η αποκάλυψη της Daily Mail
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 19:13

Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που (μάλλον) δεν συμπαθεί ο Τραμπ – Η αποκάλυψη της Daily Mail

Για κάποιους ηγέτες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει, ωστόσο δεν έκρυψε ότι ανάμεσά τους υπάρχουν δύο που δεν συμπαθεί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Φωτιές άναψε η δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής για τη ειρήνη στη Γάζα, στην Αίγυπτο, πως υπάρχουν δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί καθόλου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ διάβασε μια λίστα με τις χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής και επαίνεσε πολλές από αυτές για το έργο τους είτε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή είτε σε διάφορες άλλες διεθνείς συγκρούσεις.

Για κάποιους ο αμερικανός πρόεδρος είχε μόνο καλά λόγια να πει. Αναφερόμενος στον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τον χαρακτήρισε «φίλο του» ενώ θετικά ήταν και τα σχόλια του για τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, ο κ. Τραμπ στην ομιλία του είπε ότι υπάρχουν μερικοί αρχηγοί κρατών που «δεν του άρεσαν καθόλου».

Αφού αρχικά δήλωσε ότι δεν θα αποκαλύψει ποτέ ποιοι είναι, ο Πρόεδρος είπε χαριτολογώντας «ίσως το κάνετε εσείς».

«Γνωρίζω πολλούς από εσάς εδώ και πολύ καιρό. Είστε φίλοι μου, είστε υπέροχοι άνθρωποι. Υπάρχουν μερικοί που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι. Ίσως και να μάθετε, τώρα που το σκέφτομαι», είπε χαρακτηριστικά.

Νορβηγία τι συνέβη;

Ένας από τους ηγέτες που δεν έλαβε επαίνους από τον Τραμπ ήταν ο νορβηγός πρόεδρος  Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Αφού διάβασε τη λέξη «Νορβηγία» στη λίστα των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε τη Νορβηγία. Ω, Νορβηγία, αχ, αχ, αχ! Νορβηγία, τι συνέβη; Νορβηγία, τι συνέβη;»

Η παρατήρηση αυτή ήταν πιθανώς μια αναφορά στο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάντο.

Το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, εμφανίστηκε συχνά στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική επιλογή.

Στη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι ο  Στόρε «κρυβόταν» από αυτόν μετά την απόρριψη της υποψηφιότητάς του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πού είναι η Νορβηγία, πού είναι αυτός; Δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί όρθιος».

Στη συνέχεια, ο κ. Τραμπ παρατήρησε ότι ο κ. Στόρε στεκόταν ανάμεσα στο πλήθος, μακριά από τη σκηνή.

Η χειραψία με τον Μακρόν

Ένας άλλος παγκόσμιος ηγέτης που έτυχε ψυχρής υποδοχής από τον πρόεδρο Τραμπ ήταν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έλαβε μια μάλλον απειλητική προειδοποίηση από τον αμερικανό ηγέτη.

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον γάλλο πρόεδρο σε μια θερμή χειραψία, πριν οι δύο άνδρες τοποθετήσουν το χέρι τους ο ένας στο μπράτσο του άλλου μπροστά στους φωτογράφους.

Η αγκαλιά σύντομα μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε με πάλη, περιγράφει η Daily Mail σε δημοσίευμά της καθώς οι δύο πρόεδροι είχαν μια έντονη συζήτηση, ενώ κουνούσαν το χέρι του αντιπάλου τους από τη μία πλευρά στην άλλη.

Ο Μακρόν τελικά «απελευθερώθηκε» από τη λαβή του Τραμπ και κατέβηκε βιαστικά από τη σκηνή.

Ωστόσο, η αναγνώστρια χειλιών Νικόλα Χίκλινγκ δήλωσε στη Daily Mail ότι η χειραψία ήταν πολύ περισσότερο από έναν τυπικό χαιρετισμό μεταξύ των δύο ηγετών.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος σύντομα απομακρύνθηκε από την κάμερα με την απάντησή του να μην είναι δυνατόν να καταγραφεί.

«Είσαι ειλικρινής;» ρωτά ο Τραμπ, ενώ ο Μακρόν απαντά γρήγορα: «Φυσικά».

Ο Τραμπ σφίγγει τότε την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σφίγγει ξανά το χέρι του Μακρόν, ενώ ο γάλλος πρόεδρος κοιτάζει προς τα κάτω και μακριά από τις κάμερες.

Δεν είναι σαφές τι συζητούσαν οι δύο άνδρες, ωστόσο, αυτό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνιση του Μακρόν να χλευάζει τον Τραμπ μαζί με άλλους ηγέτες.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει: «Κάνω ειρήνη».

Ο Μακρόν αγγίζει το χέρι του Τραμπ και απαντά: «Έλα τώρα», ενώ ο Τραμπ τον αγνοεί και τον σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», λέει ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», λέει ο Μακρόν πριν προειδοποιήσει αυστηρά τον Τραμπ. «Θα δεις τι θα συμβεί».

Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Θα τα πούμε σε λίγο».

