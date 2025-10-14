Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Βαρεμάρα στη δουλειά; Επτά τρόποι για να την ξεπεράσουμε
Συμβαίνει 14 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Βαρεμάρα στη δουλειά; Επτά τρόποι για να την ξεπεράσουμε

Δεν είναι λίγες οι φορές που η δουλειά μπορεί να μοιάζει βαρετή. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι για να της δώσουμε ένα έξτρα ενδιαφέρον.

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Η δουλειά συχνά φαίνεται βαρετή, όταν είναι επαναλαμβανόμενη ή όταν νιώθουμε ότι δεν μας προσφέρει κάτι. Γίνεται όμως πιο ενδιαφέρουσα, όταν τη βλέπουμε ως μέρος ενός μεγαλύτερου στόχου, για παράδειγμα της προσωπικής μας εξέλιξης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων μας ή της ψυχικής μας ανθεκτικότητας. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό;

Μερικές φορές, χαρακτηρίζουμε μια δραστηριότητα «βαρετή», ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μας προκαλεί άγχος ή αυτοκριτική. Το στρες κάνει τη βαρεμάρα πιο έντονη και το αντίστροφο. Παρακάτω οι πέντε στρατηγικές για να κάνουμε τις μονότονες δουλειές πιο ουσιαστικές και ευχάριστες.

1. Όταν κάνετε μία δουλειά, εστιάστε σε ένα στοιχείο για να το βελτιώσετε

Οι περισσότεροι αξιολογούμε τη δουλειά μας με 1-2 βασικά κριτήρια, όπως:

  • πόσο γρήγορα την κάναμε
  • πόση ώρα αντέξαμε να δουλεύουμε
  • αν πήραμε αναγνώριση, για παράδειγμα ένα «μπράβο» από τον προϊστάμενό μας

Αντί να μετράμε την επιτυχία μας μόνο έτσι, διαλέγουμε κάθε φορά ένα διαφορετικό στοιχείο για να βελτιώσουμε. Αλλάζοντας το σημείο εστίασης, ίσως μπορούμε να κάνουμε και τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα.

Αν δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε, μια καλή ιδέα είναι να σκεφτούμε πώς αρχίζουμε και πώς τελειώνουμε τη δουλειά μας. Ίσως να χρειάζεται να βελτιώσουμε τη ρουτίνα εκκίνησης. Ή να δουλέψουμε το πώς τελειώνουμε, φεύγοντας ικανοποιημένοι ή ενθουσιασμένοι για την επόμενη φορά. Μπορείς, επίσης, να επικεντρωθούμε στο «να κάνουμε λιγότερα», π.χ. να είμαστε λιγότερο σχολαστικοί, όταν δεν χρειάζεται.

2. Ολοκληρώστε τη δουλειά με τη μικρότερη δυνατή πνευματική προσπάθεια

Συχνά προσθέτουμε περιττό ψυχικό βάρος στις δραστηριότητές μας, όπως ανησυχίες, αμφιβολίες, δυσαρέσκεια ή αυτοκριτική. Δεν χάνουμε κάτι να δοκιμάσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τα ίδια υψηλά στάνταρ, αλλά χωρίς τον εσωτερικό «θόρυβο» που δεν μας βοηθάει. Όταν παρατηρούμε σκέψεις όπως «είμαι χάλια σ’ αυτό» ή «παίρνει πολύ χρόνο», μπορούμε να φέρνουμε την προσοχή μας απλώς στο επόμενο βήμα.

3. Δουλέψτε (σαν να είστε) ήρεμοι και συγκεντρωμένοι

Χρησιμοποιήστε το σαν άσκηση. Ξεκινήστε με κάτι απλό -π.χ. το πλύσιμο των πιάτων- για να εξασκηθείτε στο να μην φορτώνετε νοητικά τη δουλειά. Αυτή η στρατηγική προσθέτει μια νέα πρόκληση που κάνει τη διαδικασία λιγότερο βαρετή.

4. Μη βλέπετε τη δουλειά μόνο ως υποχρέωση

Αυτός ο τρόπος σκέψης ταιριάζει σε άτομα που αγαπούν την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για δουλειές που επαναλαμβάνονται συχνά, όπως το καθάρισμα ή οι διοικητικές εργασίες. Έτσι, δεν κάνουμε απλώς τη δουλειά, αλλά βελτιωνόμαστε, βοηθάμε τον μελλοντικό μας εαυτό και αναπτύσσουμε ικανότητες σχεδιασμού και αυτοβελτίωσης.

5. Δουλέψτε, παρέα με άλλους

Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει ο όρος «Working Bee»,  όταν μια ομάδα φίλων ή γειτόνων συγκεντρώνεται εθελοντικά για να ολοκληρώσει μια δουλειά, για παράδειγμα το βάψιμο ενός σπιτιού. Η συνεργασία κάνει τις δουλειές πιο ελαφριές και διασκεδαστικές. Ακόμη και η παράλληλη εργασία, το να δουλεύουμε δηλαδή δίπλα σε κάποιον, έστω και σε διαφορετικά πράγματα, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και τη διάθεση. Το ίδιο και η μουσική.

6. Γιορτάστε τη συγκέντρωσή σας καθώς δουλεύετε όχι μόνο στο τέλος

Οι περισσότεροι περιμένουμε να τελειώσουμε για να αναγνωρίσουμε την προσπάθειά μας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας. Μπορούμε να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, να «τικάρουμε» μικρούς στόχους στη λίστα και να απολαμβάνουμε σύντομα συνειδητά διαλείμματα

Αν έχετε την τάση να νιώθετε ότι «ποτέ δεν κάνετε αρκετά», η αναγνώριση της προσπάθειας θα σας βοηθήσει πολύ, καθώς μειώνει την αυτοκριτική, άρα θα υπάρχει λιγότερη αναβλητικότητα και περισσότερη απόλαυση.

7. Κάντε τις βαρετές δουλειές πιο ελαφριές και πιο ουσιαστικές

Όλες οι παραπάνω στρατηγικές κάνουν τη δουλειά ταυτόχρονα πιο ανάλαφρη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε ή να προσποιούμαστε θετικότητα. Αρκεί να αλλάξουμε λίγο την οπτική μας, κάνοντας την προσπάθεια κάθε δουλειά να φαίνεται πιο ελαφριά και βλέποντας προσωπικό όφελος σε κάθε δραστηριότητα. Έτσι, δεν αντέχουμε απλώς τις βαρετές δουλειές, αλλά τις μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης και αυτοκυριαρχίας.

* Πηγή: Vita

Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Plus
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)
Μπάσκετ 14.10.25

Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τον επιτελείο το Λος Άντζελες Κλίπερς και αποχωρεί μετά από 17 ημέρες δοκιμών – Το «who is who» του 22χρονου και το ελληνικό ενδιαφέρον

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Καταστροφές 14.10.25

Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo
Ανάλυση του Meteo 14.10.25

Έντονο το πρόβλημα της ξηρασίας στη χώρα και τον Οκτώβριο - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο [χάρτες]

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
