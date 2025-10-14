Βαρεμάρα στη δουλειά; Επτά τρόποι για να την ξεπεράσουμε

Η δουλειά συχνά φαίνεται βαρετή, όταν είναι επαναλαμβανόμενη ή όταν νιώθουμε ότι δεν μας προσφέρει κάτι. Γίνεται όμως πιο ενδιαφέρουσα, όταν τη βλέπουμε ως μέρος ενός μεγαλύτερου στόχου, για παράδειγμα της προσωπικής μας εξέλιξης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων μας ή της ψυχικής μας ανθεκτικότητας. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό;

Μερικές φορές, χαρακτηρίζουμε μια δραστηριότητα «βαρετή», ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μας προκαλεί άγχος ή αυτοκριτική. Το στρες κάνει τη βαρεμάρα πιο έντονη και το αντίστροφο. Παρακάτω οι πέντε στρατηγικές για να κάνουμε τις μονότονες δουλειές πιο ουσιαστικές και ευχάριστες.

1. Όταν κάνετε μία δουλειά, εστιάστε σε ένα στοιχείο για να το βελτιώσετε

Οι περισσότεροι αξιολογούμε τη δουλειά μας με 1-2 βασικά κριτήρια, όπως:

πόσο γρήγορα την κάναμε

πόση ώρα αντέξαμε να δουλεύουμε

αν πήραμε αναγνώριση, για παράδειγμα ένα «μπράβο» από τον προϊστάμενό μας

Αντί να μετράμε την επιτυχία μας μόνο έτσι, διαλέγουμε κάθε φορά ένα διαφορετικό στοιχείο για να βελτιώσουμε. Αλλάζοντας το σημείο εστίασης, ίσως μπορούμε να κάνουμε και τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα.

Αν δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε, μια καλή ιδέα είναι να σκεφτούμε πώς αρχίζουμε και πώς τελειώνουμε τη δουλειά μας. Ίσως να χρειάζεται να βελτιώσουμε τη ρουτίνα εκκίνησης. Ή να δουλέψουμε το πώς τελειώνουμε, φεύγοντας ικανοποιημένοι ή ενθουσιασμένοι για την επόμενη φορά. Μπορείς, επίσης, να επικεντρωθούμε στο «να κάνουμε λιγότερα», π.χ. να είμαστε λιγότερο σχολαστικοί, όταν δεν χρειάζεται.

2. Ολοκληρώστε τη δουλειά με τη μικρότερη δυνατή πνευματική προσπάθεια

Συχνά προσθέτουμε περιττό ψυχικό βάρος στις δραστηριότητές μας, όπως ανησυχίες, αμφιβολίες, δυσαρέσκεια ή αυτοκριτική. Δεν χάνουμε κάτι να δοκιμάσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τα ίδια υψηλά στάνταρ, αλλά χωρίς τον εσωτερικό «θόρυβο» που δεν μας βοηθάει. Όταν παρατηρούμε σκέψεις όπως «είμαι χάλια σ’ αυτό» ή «παίρνει πολύ χρόνο», μπορούμε να φέρνουμε την προσοχή μας απλώς στο επόμενο βήμα.

3. Δουλέψτε (σαν να είστε) ήρεμοι και συγκεντρωμένοι

Χρησιμοποιήστε το σαν άσκηση. Ξεκινήστε με κάτι απλό -π.χ. το πλύσιμο των πιάτων- για να εξασκηθείτε στο να μην φορτώνετε νοητικά τη δουλειά. Αυτή η στρατηγική προσθέτει μια νέα πρόκληση που κάνει τη διαδικασία λιγότερο βαρετή.

4. Μη βλέπετε τη δουλειά μόνο ως υποχρέωση

Αυτός ο τρόπος σκέψης ταιριάζει σε άτομα που αγαπούν την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για δουλειές που επαναλαμβάνονται συχνά, όπως το καθάρισμα ή οι διοικητικές εργασίες. Έτσι, δεν κάνουμε απλώς τη δουλειά, αλλά βελτιωνόμαστε, βοηθάμε τον μελλοντικό μας εαυτό και αναπτύσσουμε ικανότητες σχεδιασμού και αυτοβελτίωσης.

5. Δουλέψτε, παρέα με άλλους

Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει ο όρος «Working Bee», όταν μια ομάδα φίλων ή γειτόνων συγκεντρώνεται εθελοντικά για να ολοκληρώσει μια δουλειά, για παράδειγμα το βάψιμο ενός σπιτιού. Η συνεργασία κάνει τις δουλειές πιο ελαφριές και διασκεδαστικές. Ακόμη και η παράλληλη εργασία, το να δουλεύουμε δηλαδή δίπλα σε κάποιον, έστω και σε διαφορετικά πράγματα, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και τη διάθεση. Το ίδιο και η μουσική.

6. Γιορτάστε τη συγκέντρωσή σας καθώς δουλεύετε όχι μόνο στο τέλος

Οι περισσότεροι περιμένουμε να τελειώσουμε για να αναγνωρίσουμε την προσπάθειά μας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας. Μπορούμε να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, να «τικάρουμε» μικρούς στόχους στη λίστα και να απολαμβάνουμε σύντομα συνειδητά διαλείμματα

Αν έχετε την τάση να νιώθετε ότι «ποτέ δεν κάνετε αρκετά», η αναγνώριση της προσπάθειας θα σας βοηθήσει πολύ, καθώς μειώνει την αυτοκριτική, άρα θα υπάρχει λιγότερη αναβλητικότητα και περισσότερη απόλαυση.

7. Κάντε τις βαρετές δουλειές πιο ελαφριές και πιο ουσιαστικές

Όλες οι παραπάνω στρατηγικές κάνουν τη δουλειά ταυτόχρονα πιο ανάλαφρη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε ή να προσποιούμαστε θετικότητα. Αρκεί να αλλάξουμε λίγο την οπτική μας, κάνοντας την προσπάθεια κάθε δουλειά να φαίνεται πιο ελαφριά και βλέποντας προσωπικό όφελος σε κάθε δραστηριότητα. Έτσι, δεν αντέχουμε απλώς τις βαρετές δουλειές, αλλά τις μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης και αυτοκυριαρχίας.

