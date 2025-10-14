Πένθος στη soul: Πέθανε ο θρυλικός D’Angelo στα 51 του χρόνια από καρκίνο

Την είδηση του θανάτου του πρωτοπόρου της soul, D’Angelo επιβεβαίωσε η οικογένειά του σε ανακοίνωση προς το Variety.

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Έπειτα από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ’ Άντζελο Άρτσερ [Michael D’Angelo Archer], γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, κλήθηκε στην αιωνιότητα, φεύγοντας από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είμαστε λυπημένοι αλλά είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, αλλά σας καλούμε όλους να ενωθείτε μαζί μας στο πένθος για τον χαμό του, ενώ παράλληλα γιορτάζουμε το δώρο του τραγουδιού που άφησε στον κόσμο» συνεχίζει.

Ο D’Angelo, μια «ασύλληπτη φιγούρα με απίστευτη λάψη» κυκλοφόρησε μόλις τρία στούντιο άλμπουμ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά και τα τρία θεωρούνται πλέον ορόσημα.

View this post on Instagram A post shared by Pitchfork (@pitchfork)

Από το ντεμπούτο του, Brown Sugar (1995) στο Voodoo (2000) και το τελευταίο του άλμπουμ, Black Messiah (2014) με τους Vanguard ο D’Angelo ανέπτυξε έναν αναγνωρίσιμο ήχο, παντρεύοντας κλασικά R&B μοτίβα με επιρροές από τη hip-hop, προτού εξελίξει μία πλουσιότερη, soulful αισθητική μέσα στο χρόνο.

Κέρδισε τέσσερα Βραβεία Grammy για τους δύο τελευταίους δίσκους του και υπήρξε μια κομβική φιγούρα που σηματοδότησε την εποχή της neo-soul.

D’Angelo, η ζωή του

Γεννημένος ως Μάικλ Γιουτζίν Άρτσερ στο Νότιο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ο D’Angelo αγκάλιασε τη μουσική σε νεαρή ηλικία, μαθαίνοντας πιάνο στα τρία του χρόνια και παίζοντας στην εκκλησία δίπλα στον πατέρα του, ο οποίος ήταν Πεντηκοστιανός ιερέας.

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του, έπαιζε τοπικά σε συγκροτήματα όπως οι Three of a Kind, Michael Archer and Precise, και Intelligent, Deadly but Unique (I.D.U.).

Το 1993, υπέγραψε με την EMI και έγραψε την επιτυχία U Will Know για το συγκρότημα Black Men United (B.M.U.).

Ο D’Angelo κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, Brown Sugar, τον Ιούλιο του 1995, το οποίο παρέμεινε για 65 εβδομάδες στο Billboard 200 και γέννησε τις επιτυχίες Lady, Cruisin’ και το ομώνυμο κομμάτι.

Μετά από μια περίοδο αποχής, ακολούθησε το «Voodoo», ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της R&B και soul των αρχών του 2000.

Συνεργάτες του D’Angelo εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο DJ Premier, ο οποίος έκανε την παραγωγή του τραγουδιού του Devil’s Pie, ανάρτησε:

«Τόσο θλιβερή απώλεια με τον χαμό του D’Angelo. Περάσαμε τόσες σπουδαίες στιγμές. Θα μου λείψεις πολύ. Κοιμήσου ειρηνικά D’ Σ’ αγαπώ ΒΑΣΙΛΙΑ».