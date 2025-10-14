Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

Την αγανάκτησή του εξέφρασε ο Νικήτας Τσακίρογλου για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μετά από ανάρτηση της Καίτης Φίνου, η οποία ανέβασε τη Δευτέρα ένα story στο Instagram, αποχαιρετώντας, όπως νόμιζε, τη Χρυσούλα Διαβάτη. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, είχε μπερδέψει το όνομα της αγαπημένης ηθοποιού με εκείνο της Άννας Κυριακού, η οποία πράγματι έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Η ανάρτηση της Φίνου προκάλεσε αναστάτωση και δεκάδες διαδικτυακά σχόλια σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Διαβάτη. Αντιλαμβανόμενη το λάθος της, η ίδια έσπευσε να διαγράψει το story και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη με νέα ανάρτηση, εξηγώντας πως επρόκειτο για ένα ανθρώπινο λάθος.

Η αντίδραση του Νικήτα Τσακίρογλου

Ο Νικήτας Τσακίρογλου, σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη, εμφανώς ενοχλημένος, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια.

«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας. Εντάξει. Μου φαίνεται γελοίο αυτό. Γελοιότητες είναι της εποχής μας. Γελάω, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα, γελάω. Ο καθένας λέει τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτι για να υπάρχει. Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός σημείωσε πως η σύζυγός του είναι στο σπίτι και αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, προσθέτοντας ότι ήδη υπάρχουν θετικά δείγματα βελτίωσης. «Καλά είναι. Είναι μια κατάσταση χρόνια αυτή, που κάνουμε υπομονή και πιστεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και θα γίνει αυτή, γιατί ήδη έχουμε δείγματα», είπε.

«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας.»

Η συγγνώμη της Καίτης Φίνου

Από τη δική της πλευρά, η Καίτη Φίνου μίλησε επίσης στην εκπομπή, εξηγώντας πώς προέκυψε η παρεξήγηση.

«Ζητώ χίλια συγγνώμη από την οικογένεια της κυρίας Διαβάτη. Επειδή έχω ιλίγγους με το αυχενικό μου, άνοιξα κάποια στιγμή τα μάτια μου και μπέρδεψα τη φωτογραφία, που είχε αναρτήσει ο Σπύρος Μπιμπίλας με την Άννα Κυριακού και είχα πάθει σοκ και είπα ‘έφυγε η γυναίκα’.

»Έτσι, έκανα την ανάρτηση, χωρίς να διαβάσω κάτι άλλο. Μόλις είδα στην τηλεόραση για την Άννα Κυριακού, είπα ‘καλά, εγώ τι ανέβασα; Δύο συνάδελφοι έφυγαν σήμερα από τη ζωή;’. Τρελάθηκα. Ζητώ χίλια συγγνώμη και από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο, που μπορεί να αναστάτωσα», ανέφερε η ηθοποιός.

«Ζητώ χίλια συγγνώμη και από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο.»

Η κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη

Η Χρυσούλα Διαβάτη παραμένει κλινήρης στο σπίτι της, έπειτα από διάγνωση αυτοάνοσου νοσήματος. Ο Νικήτας Τσακίρογλου στέκεται στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή του.

«Είμαι σε μία δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος, έχει ένα αυτοάνοσο. Θέλω να πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, τη βαθιά πίστη και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα.

»Δεν κυκλοφορεί η Χρυσούλα, είναι κλινήρης. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό. Την έχω αγαπήσει και την ερωτεύτηκα, γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο», είχε δηλώσει πρόσφατα ο ηθοποιός.

«Την έχω αγαπήσει και την ερωτεύτηκα, γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο.»

Σε δηλώσεις του, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στην εκπομπή Happy Day, ο ηθοποιός αποκάλυψε περισσότερα για την κατάσταση της υγείας της. Όπως ανέφερε, η περιπέτεια της συζύγου του προέκυψε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση: «Είμαι καλά, αλλά πολύ φορτωμένος και προβληματισμένος με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, τόσο ανέλπιστα.

»Θέλω να πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε, θα μπορέσει να επιστρέψει ξανά στο θέατρο και την τηλεόραση. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, την έχουμε στο σπίτι και υπάρχει μια γυναίκα που τη φροντίζει. Δυστυχώς, δεν μπορεί πια να με φροντίσει εκείνη. Μου λείπει η καθημερινότητά μας, αλλά δεν παραπονιέμαι, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον».