Η Ρόμα δίνει ραντεβού με το μέλλον: Νέο γήπεδο σαν την Allianz Arena

Εχει σχέδια για την Ρόμα ο Νταν Φρίντκιν και έδειξε ότι βάζει ψηλά τον πήχη. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας θα επιδιώξει μεταγραφές επιπέδου Champions League , όμως βλέπει και μακρύτερα. Ούτε λίγο ούτε πολύ «αντιγράφει» τα καλά άλλων συλλόγων.

Το μεγάλο στοίχημα του Φρίντκιν είναι ένα γήπεδο στα πρότυπα της Allianz Arena της Μπάγερν Μονάχου, το οποίο θα είναι σύμβολο αρχιτεκτονικής και σταθερή πηγή εσόδων. Επίσης, στόχος είναι και η δημιουργία ομάδας U 23, όπως έχουν κι άλλοι ιταλικοί σύλλογοι που θα αξιοποιεί τα ταλέντα του συλλόγου.

Τα σχέδια για το νέο στάδιο της Πιετραλάτα βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ο σύλλογος στοχεύει να παρουσιάσει το τελικό σχέδιο το πολύ σε έναν μήνα. Κάποιες εργασίες έχουν ξεκινήσει στην προαναφερόμενη τοποθεσία, με το γκρέμισμα ενός παλιού εργοστασίου ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γήπεδο, χωρητικότητας 60-62.000 θέσεων, θα συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του EURO 2032 και θα είναι έτοιμο το 2028.

Τον Ιανουάριο, ο Φρίντκιν σκοπεύει να παρέμβει και να κάνει υψηλού επιπέδου κινήσεις για την απόκτηση παικτών, προκειμένου η ομάδα να πάρει εισιτήριο για το Champions League και να φτάσει όσο μακρύτερα μπορεί στο Europa League. Παράλληλα θέλει να προχωρήσει και στην ανανέωση των συμβολαίων των Λορέντζο Πελεγκρίνι και Πάολο Ντιμπάλα που κερδίζουν υψηλά ποσά (6 εκατομμύρια ευρώ και 8 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν).

Ένα ακόμη βήμα που θέλει ο Φρίντκιν να κάνει η Ρόμα υπό την ηγεσία του είναι η αξιοποίηση και η παραγωγή ταλέντων στην Τριγκόρια, το προπονητικό της κέντρο. Για αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη δημιουργία ομάδας U 23 η οποία θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Serie C, όπως ήδη έχουν κάνει η Γιουβέντους, η Ιντερ, η Μίλαν και η Αταλάντα.

Τις συγκεκριμένες κινήσεις επιβεβαίωσε ο Αλμπέρτο Ντε Ρόσι, πρώην προπονητής της Primavera και νυν επικεφαλής του τομέα νέων: «Οι ιδιοκτήτες το σκέφτονται σοβαρά. Έχουμε δει τα πλεονεκτήματα που έχουν επιτύχει άλλοι σύλλογοι».