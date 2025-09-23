Γκασπερίνι: «Η Ρόμα πρέπει να σταματήσει να φοβάται όταν προηγείται»

Κάτι παθαίνει η Ρόμα όταν προηγείται στο σκορ, το παραδέχθηκε και ο προπονητής της Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι μιλώντας στη Voce Giallorossa. Ο Γκασπερίνι δεν κρύφτηκε τόσο για τα επιθετικά προβλήματα της ομάδας αλλά για τις επιλογές του στην επίθεση, προσθέτοντας ότι θα κάνει ροτέισον.

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει επιθετικό πρόβλημα όταν προηγείται στη Serie A, επειδή δεν συνεχίζει με το ίδιο στιλ και δεν κάνει τις ίδιες ευκαιρίες, αν μη τι άλλο μια λανθασμένη νοοτροπία που αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα της ομάδας. «Τα επιθετικά μας ζητήματα, πλην του ματς με την Τορίνο, φαίνονται κυρίως όταν προηγούμαστε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ομάδα τείνει να προστατεύει το 1-0 αντί να ψάξει δεύτερο γκολ για να “κλειδώσει” το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ανοίγει», δήλωσε ο Γκασπερίνι.

Και πρόσθεσε: «Η άποψή μου, που φάνηκε και στο τελευταίο ματς με τη Λάτσιο, είναι πως όταν προηγούμαστε, δεν συνεχίζουμε στο ίδιο στυλ, αλλά προσαρμοζόμαστε στο σκορ. Έτσι, ο αντίπαλος εκμεταλλεύεται την υπερβολική μας προσοχή και το αποτέλεσμα μένει αβέβαιο. Στην πραγματικότητα, όταν κερδίζεις θα έπρεπε να δημιουργείς περισσότερες ευκαιρίες απ’ ό,τι όταν το σκορ είναι 0-0».

Σε ερώτηση για τις επιλογές που έχει για την επίθεση, ο Γκασπερίνι απάντησε: «Ο Ντόβμπικ είναι μια εναλλακτική στον Φέργκιουσον, και οι δύο έδειξαν πολύ καλή εικόνα στην τελευταία προπόνηση. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει και πρόσθετη επιλογή, καθώς η σκέψη μου είναι να διευρύνω λίγο το ρόστερ και να δώσω περισσότερες ευκαιρίες για ροτέισον».

Ακόμη, ο Γκασπερίνι δεν παρέλειψε να εκφράσει και την εμπιστοσύνη του στο έμψυχο υλικό της Ρόμα: «Έχουμε δημιουργήσει έναν κορμό πολύ δυνατών παικτών που αυτή την περίοδο παρουσιάζουν εξαιρετικές εμφανίσεις. Ωστόσο, αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να δώσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και σε άλλους, ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια»».