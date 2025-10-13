KEBE: Η νέα γενιά ελαφρών τούβλων μειώνει βάρος έως 20%, κόστος μεταφοράς & περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διαρκή της επένδυση στην καινοτομία στον κλάδο των δομικών υλικών, παρουσιάζει μία πρωτοποριακή σειρά προϊόντων: τη νέα γενιά ελαφρών τούβλων.

Για τα νέα καινοτόμα προϊόντα και τη συνολική πορεία 9 δεκαετιών μας μίλησε ο Άγις Κοθάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, σε συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ, εξηγώντας μας την πορεία τους από το πρώτο τούβλο που φτιάχτηκε, μέχρι αυτό που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, κάνοντας παράλληλα ένα μικρό οδοιπορικό στις ημερομηνίες σταθμούς στην πορεία της εταιρείας.

Πιο ελαφρύ, το ίδιο ανθεκτικό

Η στρατηγική κίνηση που εγκαινιάζει μία νέα εποχή στο τούβλο φέρνει στο προσκήνιο λύσεις που συνδυάζουν αντοχή, βιωσιμότητα και λειτουργικότητα, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις της κατασκευαστικής αγοράς.

Τα νέα τούβλα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσα στο 2026, αποτελούν το επιστέγασμα πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας. Η σημαντικότερη καινοτομία τους έγκειται στην επίτευξη σημαντικά χαμηλότερου βάρους, διατηρώντας, ωστόσο, τις ίδιες υψηλές μηχανικές αντοχές με τα συμβατικά προϊόντα. Μέχρι σήμερα, η ΚΕΒΕ έχει ήδη επιτύχει μείωση του βάρους κατά 10% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τούβλα, με φιλόδοξο στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 20% έως το 2026.

Η χαμηλότερη μάζα των νέων προϊόντων προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της κατασκευαστικής διαδικασίας. Σε λειτουργικό επίπεδο, βελτιώνεται η καθημερινή εργασία του επαγγελματία, καθιστώντας τη δόμηση ταχύτερη και ευκολότερη.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η μείωση βάρους μεταφράζεται σε μείωση του κόστους και των αναγκών μεταφοράς. Με τη δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων προϊόντων ανά φορτηγό, ελαχιστοποιούνται τα δρομολόγια, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, η ίδια η παραγωγική διαδικασία των νέων τούβλων έχει βελτιστοποιηθεί, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τον τρόπο αυτό, η ΚΕΒΕ ενισχύει έμπρακτα τον πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Σημειώνεται ότι τα νέα προϊόντα θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας.

Ο Άγις Κοθάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, υπογράμμισε ότι: «Για εμάς, η μείωση του βάρους των προϊόντων μας δεν είναι απλώς τεχνική βελτίωση, αλλά απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με το νέο μας προϊόν φέρνουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο λύση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, χαμηλότερο βάρος και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όραμά μας για ένα κόσμο δομικά καλύτερο».

Με τη νέα αυτή επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, η εταιρεία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πως, ακόμη και μετά από εννέα δεκαετίες πορείας, παραμένει σταθερά στραμμένη προς το μέλλον, προσφέροντας λύσεις υψηλής αξίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός κόσμου που συνεχώς εξελίσσεται.

Η διαχρονική πορεία της ΚΕΒΕ

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) αποτελεί έναν από τους πλέον μακροβιότερους ομίλους στα δομικά υλικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, «χτίζοντας» μια επιτυχημένη πορεία 90 ετών που βασίζεται στη διαρκή εξέλιξη.

Η ιστορία της ξεκινά το 1935 με την ενασχόληση της οικογένειας Κοθάλη με την κεραμοποιία στη Χρυσούπολη Καβάλας. Σταθμός στην πορεία της υπήρξε το 1960 με την έναρξη παραγωγής κεραμιδιού, ενώ η δεκαετία του ’70 ήταν καθοριστική, καθώς μεταξύ 1970 και 1976 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά πέντε κεραμοποιείων και η κατασκευή εργοστασίων σε Ορεστιάδα και Σχηματάρι.

Η εταιρεία δεν σταμάτησε να πρωτοπορεί: το διάστημα 1997-2001 κατέγραψε παγκόσμια πρωτοπορία με την τοποθέτηση διπλών κεραμιδιών σε ειδικές κασέτες και πανελλήνια πρωτοπορία στην παραγωγή έγχρωμων κεραμιδιών.

Το 2006 η εταιρεία λειτούργησε πλέον ως ΚΕΒΕ, υπό τη διοίκηση της τρίτης γενιάς της οικογένειας, ενώ το 2008 ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που παρήγαγε οπτόπλινθους κάθετων οπών (ΟΡΘΟBLOCK), ένα προϊόν που άλλαξε τη δόμηση.

Πιο πρόσφατα, το 2018 εγκατέστησε μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ισχύος 4,7 MW, επιβεβαιώνοντας τον πράσινο προσανατολισμό της, ενώ το 2024 προχώρησε στην απόκτηση και αναβάθμιση παραγωγικών εγκαταστάσεων στη Σερβία, ενισχύοντας το βαλκανικό της αποτύπωμα.

Σήμερα, η ΚΕΒΕ διαθέτει τρία εργοστάσια στη Νέα Σάντα Κιλκίς (έδρα), τη Λάρισα και το Mihajlovac Σερβίας, διαθέτοντας μία από τις υψηλότερες παραγωγικές δυναμικότητες παγκοσμίως, φτάνοντας τους 3.000 τόνους/ημέρα, απασχολώντας παράλληλα περισσότερους από 200 εργαζομένους. Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό της πυλώνα, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 60% του όγκου των προϊόντων σε περισσότερες από 40 διεθνείς αγορές.

Τα οικονομικά της αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ισχυρή της θέση, όπου για φέτος προβλέπεται ο κύκλος εργασιών του 12μηνου να αγγίξει τα €51 εκατ.

Τέλος, ως η πρώτη ελληνική κεραμουργία με πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD), τοποθετεί τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας (ISO 9001, 14001, 45001, 50001).

Η διαχρονική της δέσμευση συνοψίζεται στο όραμα «Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος», διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των κατασκευών για τις βιώσιμες πόλεις του αύριο.