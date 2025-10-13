ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Μια αστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή, είναι «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά». Eπτά τοπόσημα – Επτά δράσεις – Επτά ιστορικές διαδρομές. Επτά μικρές παραβολές, σαν ανθρώπινες χειρονομίες. ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ – Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, PORTO LEONE – ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΡΟΥΜΠΑ, GOODBYE, ΑΛΑΝΕΣ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις κα performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.

Γιάννης Μώραλης-Δήμαρχος Πειραιά

«Το νέο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον πολιτισμό της πόλης μας. Είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία που αναδεικνύει την πλούσια ιστορία, την ταυτότητα και τις μνήμες της πόλης μας, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο τα ιστορικά τοπόσημα όσο και τις καθημερινές αφηγήσεις των ανθρώπων της.

Μέσα από παραστάσεις, μουσικές δράσεις, αφηγήσεις και performances με ελεύθερη είσοδο για όλους, παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του Πειραιά, αναδεικνύοντας την πόλη ως ζωντανό χώρο μνήμης, δημιουργίας και δημόσιας συμμετοχής. Το Φεστιβάλ συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας στους πολίτες και τους επισκέπτες την ευκαιρία να προσεγγίσουν την ταυτότητα και την ιστορία της πόλης μέσα από την τέχνη. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ότι η διοργάνωση του Φεστιβάλ χρηματοδοτήθηκε πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της ΟΧΕ Πειραιά (ΕΣΠΑ), χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου τα ταμεία του Δήμου Πειραιά.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να μοιραζόμαστε και να συνδιαμορφώνουμε το πολιτιστικό μέλλον του Πειραιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία. Ο πολιτισμός είναι εδώ και καλούμε όλους να τον ζήσουν μαζί μας».

Γιάννης Χατζηαλέξης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση αλλά και αίσθημα ευθύνης, συστήνουμε ένα νέο Φεστιβάλ που αγκαλιάζει ολόκληρο τον Πειραιά.

Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά, μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία, φιλοδοξούν να συναντηθούν με τον ισχυρό, δημιουργικό και ιστορικό Πειραιά και, μαζί σας, να συνεχίσουν να δημιουργούν και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον του Πολιτισμού της πόλης μας.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία ανάπτυξης, όπου ο καθένας από εμάς, από τη δική του πλευρά, αλλά κυρίως όλοι μαζί, κοιτάζουμε με όραμα το αύριο.

Ο Πολιτισμός είναι εδώ.

Είναι εδώ μαζί σας.

Ευαγγελία Μπαφούνη, Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Από τον αρχαίο Πειραιά έως τις αλάνες, το ρεμπέτικο και τους αποχαιρετισμούς της μετανάστευσης, ο πολιτιστικός πλούτος του Πειραιά αναδεικνύεται μέσα από τους χώρους, τις αφηγήσεις και τις φωνές των ανθρώπων του. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γεφυρώνει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και προσφέρει σε πολίτες και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία.

Νίκος Διαμαντής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά είναι ένας τόπος ζωντανού θεάτρου, ένας τρόπος να αντιλαμβάνεσαι την ιστορία και τις ιστορίες όντων και μη όντων με τρόπο ποιητικό και συχνά αλληγορικό.

Τα 7 Ντοκουμέντα είναι παραβολές και παραμύθια.

Το χώμα της αλάνας, το κοιμητήριο και η δίψα για ζωή, η θάλασσα και το αλάτι στα χέρια μας, οι ρίζες της μουσικής, η έρημος του πόθου, ο σπαραγμός του αποχαιρετισμού και η βουβή σιωπή του αρχαίου Πειραιά, είναι εδώ για να μας θυμίσουν αυτό που υπήρξε, αυτό που υπάρχει, και να ονειρευτούμε μαζί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ- Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2.PORTO LEONE- ΘΑΛΑΣΣΑ

3.ΤΡΟΥΜΠΑ

4.GOODBYE

5.ΑΛΑΝΕΣ

6.ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

7.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

1η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ»

Τρεις site specific παραστάσεις

24, 25 & 26 Οκτωβρίου 2025

Τρεις site – specific παραστάσεις μεταμορφώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους εντός του σύγχρονου αστικού ιστού του Πειραιά, σε σκηνή ιστορίας, μνήμης και τραγωδίας. Αυτήν ακριβώς την γειτνίαση αρχαίου σπαράγματος και σύγχρονου υλικού, ακολουθούν και οι τρεις παρεμβάσεις σε δραματουργία και σκηνοθεσία Άρη Λάσκου, διδασκαλία Αντιγόνης Αλικάκου και με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ηθοποιών από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αναλυτικά

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Σκευοθήκη Φίλωνος

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 170, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535

Ώρα |17.30

Στη Σκευοθήκη του Φίλωνος, εκεί όπου κάποτε φυλάσσονταν τα εξαρτήματα των αρχαίων τριήρεων, οι Πέρσες του Αισχύλου ηχούν μαζί με αποσπάσματα από τον Θουκυδίδη, αλλά και στίχους του Σεφέρη, φτάνοντας στον εκκωφαντικό θόρυβο του βομβαρδισμού του Πειραιά το 1941. Η ναυτική υπεροχή και η συντριβή δίπλα – δίπλα, ο τόπος ως σημείο πολλαπλών αφηγήσεων.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ηετιώνεια Πύλη

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 18648

*Η δράση θα γίνει στο πάρκο που βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Ώρα | 17.30

Στην Ηετιώνεια Πύλη, κατάλοιπο των άλλοτε πανίσχυρων οχυρών του Θεμιστοκλή, θρηνούν οι Τρωάδες. Άλλοτε κραταιές και ισχυρές, ακριβώς όπως και η Πύλη, θρηνούν τη χαμένη τους πατρίδα, φέρνοντας στον νου τους πολλούς πρόσφυγες που, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, έχτισαν παράγκες πάνω από τα συντρίμμια των τειχών και τους τάφους που υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο. Σε μια διαρκή συνομιλία παρόντος και παρελθόντος, κάθε παράσταση φωτίζει τον χώρο από μέσα, ζωντανεύοντας την ιστορική του μνήμη. Οι θεατές δεν βλέπουν απλώς μια παράσταση· βιώνουν την Ιστορία εκεί όπου πραγματικά συνέβη. Ο μύθος παύει να είναι αφήγηση – γίνεται εμπειρία.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Μουνιχία

ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533

Ώρα | 11.00

Στη Μουνιχία, τον λόφο, δηλαδή, όπου το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι πολέμησαν για τη δημοκρατία, ανεβαίνει ξανά η Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Στίχοι σύγχρονων ποιημάτων και αποσπάσματα της τραγωδίας απηχούν τη φρίκη του πολέμου και τη ματαιότητα της θυσίας του πολίτη. Μετατρέπουν τον τόπο σε βωμό και το κοινό σε συμπορευτή στη σιωπηλή θυσία, εκεί όπου ο μύθος συναντά την πολιτική πράξη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Σύλληψη, σκηνοθεσία : Άρης Λάσκος

Διδασκαλία : Αντιγόνη Αλικάκου

*Συμμετέχουν ερασιτέχνες ηθοποιοί από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά :

Αλικάκου Αντιγόνη, Αυγερινοπούλου Γκέλλυ, Ιωακειμίδου Μαρία, Κολιοπούλου Γεωργία, Κρεμαστιώτη Κατερίνα, Λαγού Αγγελίνα, Μπουζαλάκος Νικόλας, Νικολακοπούλου Μαρία, ΠουλασαχίδουΧρυσή, Τσεμπελή Ελένη, Φραγκουλης Κώστας, Φρέρης Γιώργος

2η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«Η ΚΑΡΔΙΑ KAI H ΘΑΛΑΣΣΑ»

Κάθε αφήγηση γίνεται κύμα, κάθε ιστορία ένας καθρέφτης

30 Οκτωβρίου 2025

PORTO LEONE

ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

(ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ Ε12), ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18538

Αναλυτικά

Α. «Η μνήμη της θάλασσας»

με τον δημοσιογράφο Γιάννη Κλάδη

Ώρα | 18:15

Μια μέρα όπου η θάλασσα μιλάει, η μνήμη αναδύεται και η φαντασία απλώνει τα κύματά της στον χώρο. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης ανοίγει τον διάλογο με όσους ζουν τη θάλασσα καθημερινά, φέρνοντας στην επιφάνεια τις φωνές και τις εμπειρίες των ανθρώπων της. Κάθε αφήγηση γίνεται κύμα, κάθε ιστορία ένας καθρέφτης του απέραντου νερού και της ζωής που διατρέχει την ακτή.

Oμιλητές :

Καίτη Καγιαλή – Ασυρματίστρια – (Μαρκόνισα)

Γιάννης Χαλκιάς – Καραβομαραγκός

Στέλιος Τσαγκαράκης – Κατασκευαστής κουπιών

Νίκος Καλοδούκας, Κώστας Κλιγκόπουλος – Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

Την παρουσίαση συντονίζει ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κλάδης.

Β. «Παλίρροια Φωνής»

Performance του Φίλιππου Τσιτσόπουλου

Ώρα | 19.00

Στο Porto Leone, ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος παρουσιάζει την performance «Παλίρροια Φωνής», μια κατάδυση στον ρυθμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Εμπνευσμένος από την ποίηση της KaeTempest, ο μονόλογος ρέει ασταμάτητα, χωρίς τελείες και ανάσες, μετατρέποντας τη φωνή σε κύμα, τη σιωπή σε μνήμη, και το ποίημα σε τελετή. Η performance είναι μια παλίρροια που αγκαλιάζει την απώλεια, τη σύνδεση και την αντίσταση των παρόντων, ένας ζωντανός χείμαρρος που συνδέει το μέσα με το έξω, το προσωπικό με το συλλογικό.

Η θάλασσα γίνεται φωνή, η φωνή ποίημα, και το ποίημα τελετή. Μια εμπειρία που θυμίζει ότι όλα ρέουν, όλα συνδέονται και όλα επιστρέφουν στο κύμα.

Σύλληψη- Ερμηνεία: Φίλιππος Τσιτσόπουλος

3η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ»

Ένα ενιαίο καλλιτεχνικό εγχείρημα για την Τρούμπα

31 Οκτωβρίου ,1 & 2 Νοεμβρίου

7,8 & 9 Νοεμβρίου 2025

Sympan Art Space (Αιτωλικού 7, Πειραιάς 185 45)

Μια πράξη καταγραφής, που φέρνει στο φως μνήμες και αφηγήσεις από την Τρούμπα του Πειραιά, και εξελίσσεται σε θεατρική μυθοπλασία εμπνευσμένη από αυτές. Η Ιστορία μετατρέπεται σε ζωντανό υλικό για τη σκηνή, αναδεικνύοντας πώς ο τόπος και οι άνθρωποί του συνεχίζουν να εμπνέουν καλλιτέχνες μέχρι σήμερα.

Aναλυτικά

Α.«ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΥΜΠΑ;

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ : ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΟΣ»

Δράση εμπνευσμένη από την Τρούμπα του Πειραιά

31 Οκτωβρίου, 1 & 2 Νοεμβρίου

7,8 & 9 Νοεμβρίου 2025

Ώρα | 19:00, 20.00 & 21:00

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σύγχρονο δωμάτιο, στην περιοχή της Τρούμπας. Ο Μπάμπης Βενετόπουλος κατασκευάζει μια χαρτογραφική προβολή με αρχειακό φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό σχετικό με την Τρούμπα, δημιουργώντας έναν τόπο υποβολής και εμβύθισης για τους θεατές μέσα στον οποίο διεξάγεται η θεατρική περφόρμανς της Ρόζας Προδρόμου. Κείμενα από ιστορικές αφηγήσεις και προσωπικές μαρτυρίες σχετικές με την Τρούμπα και πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν αλλά και κείμενα δοκιμιακής μορφής που περιστρέφονται γύρω από την έννοια του αγοραίου είτε πρόκειται για Έρωτα είτε για την Αγορά καθ΄ αυτή με τη σύγχρονη μορφή της, δημιουργούν τον καμβά αφήγησης «γεφυρώνοντας» συμβολικά την Τρούμπα με τον Πύργο…

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Eπιμέλεια όλου του πρότζεκτ: Δημήτρης Τρίκας

Επιμέλεια κειμένου-δραματουργία: Δημήτρης Τρίκας & Γιώργος Βουδικλάρης

Εικαστικός καλλιτέχνης : Μπάμπης Βενετόπουλος

Ηθοποιός – Περφόρμερ : Ρόζα Προδρόμου

Β.«ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΕΝΔΟΤΕΡΑ»

Μια θεατρική τριλογία για την άγνωστη ιστορία της Τρούμπας

31 Οκτωβρίου ,1 & 2 Νοεμβρίου

7, 8 & 9 Νοεμβρίου 2025

Sympan Art Space (Αιτωλικού 7, Πειραιάς 185 45)

Ώρα | 19:30 & 20:30

Η τριλογία «Πειραιάς/Ενδότερα», είναι μια σπουδή τριών πρωτότυπων νεοελληνικών κειμένων, γραμμένων ειδικά για τα NTOKOYMENTA ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, μέσα από τα οποία εξερευνώνται τα έργα και οι ημέρες της περίφημης Πειραϊκής Τρούμπας του προηγούμενου αιώνα. Η παρούσα τριλογία γεννήθηκε από την ανάγκη να ριχτεί φως στα «ενδότερα» του Πειραιά, εκεί όπου το λιμάνι δεν ήταν απλώς πέρασμα αλλά τοπίο ζωής, αγώνα και αθέατης ιστορίας. Η Τρούμπα, χώρος κάποτε στιγματισμένος, γίνεται σκηνή και φωνή — όχι πια ως φόντο σκανδάλων ή παρεξηγήσεων, αλλά ως τόπος μνήμης, επιβίωσης και γυναικείας αυτονομίας. Τα κείμενα υπογράφουν ο Άκης Δήμου, η Γλυκερία Μπασδέκη και ο Πάνος Κούγιας, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία. Η παρουσίαση θα γίνει για πρώτη φορά στον χώρο «SympanArtSpace», στον Πειραιά, o οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως οίκος ανοχής. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου επιτρέπει στην παράσταση να «συνομιλήσει» ουσιαστικά με την ιστορία και τη γεωγραφία της Τρούμπας. Σε μια εποχή όπου το έμφυλο ζήτημα επανέρχεται επιτακτικά στο δημόσιο λόγο, η παράσταση αυτή επιχειρεί να σταθεί στο πλάι εκείνων που, μέσα στη βουή του λιμανιού, έστησαν τον μικρό τους κόσμο, όχι μόνο για να αντέξουν, αλλά και για να ονειρευτούν.

Aναλυτικά

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Πάνος Κούγιας

«Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους»

Sympan Art Space (Αιτωλικού 7, Πειραιάς 185 45)

Ώρα | 19:30 & 20:30

Στο δικό του κείμενο «Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους», ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Πάνος Κούγιας, παρουσιάζει την ιστορία της Σοφίας, μιας γυναίκας που, σημαδεμένη από τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη από τον προαγωγό της, οδηγείται στους δρόμους του Πειραιά. Η Σοφία μιλά σε αγνώστους, εκφράζοντας τα πιο βαθιά της συναισθήματα χωρίς φόβο, καθώς μόνο έτσι μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της. Μέσα από την αφήγησή της, ξεδιπλώνεται η ζωή της στα Βούρλα, οι πληγές από το παρελθόν, η μοναξιά και η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή ψυχικά και σωματικά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Ματίνα Στάμου

Τραγούδι επί σκηνής: Πάνος Κατσιέρης

Σκηνογραφία – videoart: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία Μπασδέκη

«Η Χρήσιμη Γωγώ»

Sympan Art Space (Αιτωλικού 7, Πειραιάς 185 45)

Ώρα | 19:30 & 20:30

Η Γλυκερία Μπασδέκη, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής γραφής, γνωστή για το αιχμηρό, μετα-ποιητικό και συχνά σπαρακτικό της ύφος, παρουσιάζει τη «Χρήσιμη Γωγώ», έναν συγκλονιστικό μονόλογο που ξετυλίγει την πορεία μιας γυναίκας από το Αναμορφωτήριο Θηλέων έως την Τρούμπα. Με χιούμορ, τραγικότητα και ανατριχιαστική ειλικρίνεια, η ηρωίδα εξομολογείται τη διαδρομή της, μετατρέποντας το προσωπικό βίωμα σε συλλογικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας, την υπακοή, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη να παραμείνει «χρήσιμη» μέσα σε μια κοινωνία που την περιθωριοποιεί.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο : Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Ζώγια Σεβαστιανού, Χρόνης Στρίκος

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Sound design: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Άκης Δήμου

«Κομπάρσα»

Sympan Art Space (Αιτωλικού 7, Πειραιάς 185 45)

Ώρα | 19:30 & 20:30

Με γραφή υπαινικτική, βαθιά εσωτερική και λεπταίσθητη ειρωνεία, ο Άκης Δήμου παρουσιάζει στην παράσταση «Κομπάρσα», την Ξανθή Πασπάτη, η οποία μας οδηγεί στο μικρό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Τρούμπα το 1964, όπου προετοιμάζεται για τη δουλειά της. Καθώς βάφεται, χτενίζεται και ντύνεται μπροστά στον καθρέφτη, ξεδιπλώνει τον δικό της κόσμο: τις επαφές με πελάτες, τις αναμνήσεις της από ταινίες και καμπαρέ, αλλά και τις καθημερινές μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής στην Τρούμπα. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, η Ξανθή σχολιάζει τους ανθρώπους γύρω της, το επάγγελμά της, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δημιουργώντας ένα πλούσιο, ζωντανό πορτρέτο μιας γυναίκας που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη δημόσια σκηνή.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο : Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Μέγκυ Σούλι

Σκηνογραφία – videο art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Sound design: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

*Σημείωση : Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

4η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ»

Δρώμενο

στην ιστορική προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά

Αγ. Νικόλαος – Πειραιάς, Πειραιάς 185 37

(μπροστά από το κτίριο του Goodbye – στο πάρκινγκ)

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025

Ώρα Έναρξης | 21:00

Ένα δρώμενο στην ιστορική προβλήτα του Λιμανιού του Πειραιά, στο σημείο αναχώρησης και αποχαιρετισμού για τους Έλληνες μετανάστες που έφυγαν από τον Πειραιά για την Αμερική, την Αυστραλία και άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης,

Συμμετέχουν:

Ανδρέας Κολίσογλου, Βασιλική Δρίβα και οι Δημήτρης Αγγελής (σε συνεργασία με τον Κύκλο Ποιητών όπου μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Παναγιώτης Βούζης, Βερονίκη Δαλακούρα, Μαρία Κουλούρη, Χάρης Μελιτάς, Κωνσταντίνος Μπούρας, Άννα Πετροπούλου, Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Σταύρος Σταυρόπουλος, Λίνα Φυτιλή κ.α ) , η Αντιγόνη Αλικάκου ,η Γκέλυ Αυγερινοπούλου , ο Νικόλας Μπουζαλάκος ,η Χρυσούλα Πουλασχίδου ,η Καίτη Κοκκινάκη , Η Ελέμη Τσεμπελή ,η Μαρία Ιωακειμίδου , η Μαρία Νικολακοπούλου , ο Κώστας Φραγκούλης ,η Κατερίνα Κρεμαστιώτη , η Αδαμαντία Ψαλιδάκου με την ομάδα της ( Τρυφεροί – από-χαιρετισμοί ) , ο Τάσος Βασιλείου ( Μαύρα μου χελιδόνια: τα πουλιά της αποδημίας που έχουν αγαπηθεί και τραγουδηθεί από το λαό – Άσπρα μου περιστέρια, τα πουλιά σύμβολα της ειρήνης και των μαντάτων, οι αγγελιαφόροι…σε ένα υπέροχο δημοτικό τραγούδι αποχωρισμού και αποχαιρετισμού ) , η Μαρίνα Ράμμου , ο Δημήτρης Λιόλιος , ο Σταμάτης Μπερής , ο Δημήτρης Πολυκανδριώτης ,με λαικά τραγούδια χωρισμού και αποχαιρετισμού κ.α.

Φωτογραφικές αποτυπώσεις-πορτραίτα Θωμάς Δασκαλάκης .

Στο δρώμενο συμβάλλουν επίσης, ο συγγραφέας – μελετητής της ιστορίας του Πειραιά Στέφανος Μίλεσης , ο οποίος θα παρουσιάσει την ιστορία του συγκεκριμένου χώρου και ο ποιητής Πάνος Κυπαρίσσης, που επιμελήθηκε ανθολογία ποιημάτων μετανάστευσης.

Αποχαιρετισμοί ,στο σημείο του λιμανιού , εκεί που ο κόσμος αποχαιρετούσε τους ανθρώπους που έφευγαν για το εξωτερικό .

Φωτογραφικά αναμνηστικά στιγμιότυπα και πορτραίτα αποχαιρετισμών .

Ποίηση ολονύχτια.

Ανθρώπινη συμμετοχική δράση στην οποία το κοινό καλείται να μοιραστεί και να αξιολογήσει τους δικούς του προσωπικούς αποχαιρετισμούς .

Μιά συναισθηματική εμπειρία που συνδέεται με την αναχώρηση ή τον χωρισμό .

Το λιμάνι του Πειραιά είναι τόπος συναισθηματικής συμμετοχής και μας προσφέρει ένα μοναδικό σημείο αποχαιρετισμού , ιστορικής και συμβολικής σημασίας ,το μπαλκόνι του αποχαιρετισμού .

Για συμμετοχή στείλτε το ονοματεπώνυμό σας στο apoxairetismoi.dimotiko@gmail.com

2η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνέχεια

ΘΑΛΑΣΣΑ

Έκθεση στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά του Θανάση Μακρή

4 – 7 Νοεμβρίου 2025

Ακτή Θεμιστοκλέους, Πειραιάς 185 37

Παρουσίαση και ξενάγηση στις συλλογές του Ναυτικού Μουσείου Πειραιά .

Εκθεση με τίτλο «Θάλασσα» του ζωγράφου Θανάση Μακρή .

Σκίτσα , λαδοπαστέλ που παρουσιάζονται για πρώτη φορά .

Σχόλιάζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και ο Θανάσης Νιάρχος την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με θέμα Η ψυχή της θάλασσας .

Ώρες λειτουργίας : 10.00 – 2.00

5η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΟΙ ΑΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

11 – 16 Νοεμβρίου 2025

ΩΡΑ | 19.00

Αγ. Ανάργυροι – Παλιά Κοκκινιά / Βοτσαλάκια / Πάρκο Δηλαβέρη / Πλατεία Καμινίων / Πλατεία Πηγάδας /

Πλατεία Κοραή

Στις αλάνες του Πειραιά, εκεί όπου αντηχούσαν φωνές παιδιών και το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής, ξαναζωντανεύει το πνεύμα της γειτονιάς και της άμιλλας. Συγγραφείς και ηθοποιοί, μοιράζονται ιστορίες και ξυπνούν μνήμες. Στις αλάνες, στις αλάνες που γεννιέται η χαρά, εκεί δημιουργούμε ξανά χώρους επικοινωνίας και αληθινής επαφής.

Επιμέλεια – Σκηνοθεσία : Σταύρος Καραγιάννης

Σκηνοθετικό σημείωμα

Οι παλιές αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν εκ νέου, μέσα από δράσεις που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση του συμβολικού τους χαρακτήρα, καθώς και στην ανάδυση της ουσιαστικής προσφοράς τους στις γενιές που καρπώθηκαν τα οφέλη αυτών των στιγμών…τότε που η ανεμελιά και οι φωνές της γειτονιάς, το παιχνίδι με την μπάλα, το κυνηγητό και το κουτσό, είχαν ως σημείο αναφοράς τις αλάνες. Σ’ εκείνους τους τόπους μαζεύονταν όλα τα παιδικά και εφηβικά όνειρα και δημιουργούσαν ηχοτοπία και θεάματα, με μια αγνότητα και μια ελευθερία μοναδική. Ένιωθαν τα παιδιά σαν να βρίσκονταν στο κέντρο του κόσμου, καθώς από εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν και να αφουγκράζονται τα πάντα : το ανοιχτό παράθυρο του σπιτιού τους και τη φιγούρα της μάνας που έβγαινε να ανακοινώσει πως ήρθε η ώρα του φαγητού, την εργατιά τη λιμανίσια που στο σχόλασμα περνούσε από εκεί κουβαλώντας μαζί τον ιδρώτα και τον μόχθο του μεροκάματου και τα κορίτσια τα ντροπαλά με τα φουστάνια και τα κοτσιδάκια

που περνούσαν και γελούσαν μεταξύ τους και που ενίοτε έπαιζαν κι εκείνα μαζί

με τα αγόρια, σε μια μίξη χαράς και παραμυθιού. Σήμερα, σ’ ετούτες τις αλάνες θα αναζητήσουμε ξανά, το πνεύμα και τις καθημερινές λειτουργίες του Πειραιά. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς οι φωνές όλων των παιδιών που πέρασαν από εκεί, να συνυπάρξουμε στους ανοιχτούς αυτούς χώρους του παρελθόντος μας, βιώνοντας την απόλυτη ελευθερία της παιγνιώδους αναζήτησης και την μοναδική χαρά της κοινής δημιουργίας, μέσω της φαντασίας, της συλλογικότητας και της λαχτάρας για ζωή…

Μέσα από κείμενα συγγραφέων όπως των Βασίλη Κατσικονούρη, Γιώργου

Σκαμπαρδώνη, Βασιλικής Πέτσα, Μαρίας Ψαρόγλου, Διονύσιου Χαριτόπουλου

και Γιώργου Λακιώτη, ξυπνούν μνήμες γλυκές και επιστρέφει ο νους σε εποχές

αθώας νιότης και ξεγνοιασιάς. Έρχονται στην επιφάνεια στιγμές που ανήκουν στη

συλλογική ψυχή του Πειραιά…

Σταύρος Καραγιάννης

Συγγραφείς :

Βασίλης Κατσικονούρης

Γιώργος Λακιώτης (μαθητής, Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο)

Βασιλική Πέτσα

Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Διονύσης Χαριτόπουλος

Μαρία Ψαρολόγου

Ηθοποιοί :

Βασίλης Βουνός

Ντίνος Γκελαμέρης

Βαγγέλης Δαούσης

Σταύρος Καραγιάννης

Σιλβέστρος Καραγιάννης

Γιάννης Μπουραζάνας

Παναγιώτης Μπερναρλής

Ηρακλής Χιόνος

Βοηθός: Μαριαλένα Πολίτη

Αναλυτικά το πρόγραμμα :

Τρίτη 11 Νοεμβρίου | Άγιοι Ανάργυροι – Παλιά Κοκκινιά

( ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18542)

»ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»

του Γιώργου Λακιώτη

Συμμετέχουν : Γιάννης Μπουραζάνας – Ντίνος Γκελαμέρης

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 | Βοτσαλάκια

(ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18534)

»ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ»

της Βασιλικής Πέτσα

Συμμετέχουν : Ηρακλής Χιόνος – Παναγιώτης Μπερναρλής

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου | Πάρκο Δηλαβέρη

(ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 17, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18543)

»ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΙΖΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ»

του Γιώργου Σκαμπαρδώνη

Συμμετέχουν : Bασίλης Βουνός – Σιλβέστρος Καραγιάννης

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου – Πλατεία Καμινίων

(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18541)

»ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ»

του Βασίλη Κατσικονούρη

Συμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης – Γιάννης Μπουραζάνας

Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Πλατεία Πηγάδας

(ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ & ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536)

»Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΑΝΑ»

της Μαρίας Ψαρολόγου

Συμμετέχουν : Βαγγέλης Δαούσης – Γ.Σταυριανίδης

Κυριακή 16 Νοεμβρίου – Πλατεία Κοραή

(Λ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535)

»ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ»

του Βασίλη Κατσικονούρη

Συμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης – Γιάννης Μπουραζάνας

6η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΠΛΑΝ-ΩΔΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Ένας Πλανόδιος Περίπατος

8 (4+4) ξεχωριστές μουσικές πράξεις από αυθεντικούς πλανόδιους μουσικούς σε έναν πλανόδιο περίπατο.

21, 22 & 23 Νοεμβρίου 2025

Συμμετέχουν οι πλανόδιοι μουσικοί :

Kώστας Άγας, Bobby Damore, Iωάννα Στουρνάρα, Λίνα Ζηνά, Κώστας Λαμπρίδης – Mανώλης Δελώτης, Τζίνα Σοφαδίτη, Γιάννης Θεοδωράκης – Κυριάκος Πάτρας, Σπύρος Σιμεγιάτος,

Λίγα λόγια για τους πλανόδιους μουσικούς :

Kώστας Άγας : Ο Κώστας Άγας είναι, όπως λέει ο ίδιος, «αυτοδίδακτος μπουζουξής, ερασιτέχνης/εκτός κυκλώματος τραγουδοποιός με δισκογραφία εννέα (9) δίσκων». Θα παρουσιάσει δικά του κυρίως τραγούδια σε λαϊκούς ρυθμούς.

Bobby Damore : O Bobby Damore είναι ένας ρεμπέτης από το Τέξας. Και Έλληνας και Αμερικάνος, γεννημένος στο Ohio και μεγαλωμένος στο Texas, ανακάλυψε το κάρμα του στο ρεμπέτικο. Ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια παίζοντας μουσική στο δρόμο.

Iωάννα Στουρνάρα : Η Ιωάννα, είναι μια ρεμπέτισσα της εποχής της. Βγαίνει, παίζει μόνη με το μπουζούκι της, κι αν την πετύχεις στον δρόμο, δεν θα είναι σε κάποιο από τα συνηθισμένα σημεία που κάθονται οι πλανόδιοι. Θα βρίσκεται μάλλον σε κάποιο στενό, σε κάποια πιο κρυφή γωνιά. Η αύρα της όμως και η φωνή της, κάνουν τους περαστικούς όχι μόνο να σταματούν, αλλά και να της πιάνουν κουβέντα.

Λίνα Ζηνά : Η Λίνα Ζηνά είναι τραγουδοποιός, συνθέτει μουσική για θέατρο, τραγουδάει, διδάσκει τραγούδι και παίζει μουσική στον δρόμο. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά που υπογράφει την μουσική και τους στίχους. Ο Πειραιάς είναι ένα από τα μέρη που συχνά παίζει μουσική, ίσως την βρείτε κάποιο μεσημέρι να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα στον πεζόδρομο της Σωτήρως.

Κώστας Λαμπρίδης – Mανώλης Δελώτης : Ο Κώστας και ο Μανώλης με τις κιθάρες και τις φωνές τους κινούνται συνήθως σε πιο έντεχνους και ροκ ρυθμούς, αλλά δεν περιορίζονται εκεί. Με χάρη και ευκολία μεταπηδούν από το ένα είδος στο άλλο, ακόμη και την ίδια βραδιά· το να κάτσεις να τους ακούσεις, είναι ένα ζωντανό παιχνίδι. Έτσι, δεν βγαίνουν στους δρόμους μόνο μίας περιοχής, ανά διαστήματα αλλάζουν, ωστόσο, μάλλον θα τους έχετε πετύχει και κάπου στον Πειραιά.

Τζίνα Σοφαδίτη : Τη Τζίνα σίγουρα θα την αναγνωρίσετε αμέσως από τους δρόμους του Πειραιά. Eίναι αδύνατο να μην προσέξεις τη φωνή της και την εντυπωσιακή της παρουσία. Η βεντάλια του ρεπερτορίου της είναι μεγάλη, από pop σε λαϊκά, και τα ερμηνεύει, ενώ μεταμορφώνει τον δρόμο σε σκηνή, κάτι που έχει κατακτήσει και από τη θεατρική της εκπαίδευση. Τη συνοδεύει με την κιθάρα και τη χαρακτηριστική φωνή του, ο Στέφανος Μαζαράκης.

Γιάννης Θεοδωράκης – Κυριάκος Πάτρας: Ο Γιάννης έπειτα από 23 διδασκαλίας σε σχολεία, άρχισε να ασκεί στον δρόμο ένα άλλο λειτούργημα, την άλλη του αγάπη, το μπουζούκι. Όπως ο ίδιος είπε, κουράστηκε να στέκει μπροστά και να διδάσκει μιλώντας. Τώρα, στέκει πίσω από το μπουζούκι και αφήνει εκείνο να μιλήσει. Ο Κυριάκος, ασχολείται με τη μουσική από τα 14 του, παράλληλα με το παπουτσάδικο, ενώ πια έχει γράψει και δικά του τραγούδια.

Σπύρος Σιμεγιάτος : Ο μουσικός Σπύρος Σιμεγιάτος, έχει επιλέξει να ζει παίζοντας μουσική στον δρόμο, χειμώνα καλοκαίρι, εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές φορές κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες – όχι μόνο καιρικές… Έχει κατασκευάσει μόνος του ένα ελαφρύ πιάνο, ειδικά για μουσικούς του δρόμου, από το οποίο και θ’ ακούσουμε ρεμπέτικα τραγούδια από τον μεσοπόλεμο και έπειτα, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος θα κάνει μικρές αφηγήσεις με αφορμή στίχους. Θα τον συνοδεύει με τη φωνή της η Πειραιώτισσα Δώρα Ζορμπά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαδρομές

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Σημείο εκκίνησης :

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

με οδηγό τη Μαριλού Βόμβολου

Ώρα: 18.45

Στάση 1η : Νοταρά 39

Πλανόδιος μουσικός : Κώστας Άγας

Ώρα : 19.00

Στάση 2η : Νικήτα 2 & Δημ. Γούναρη

Πλανόδιος μουσικός : Bobby Damore

Ώρα : 19.30

Στάση 3η : Ψαραγορά (Δημοσθένους 9)

Πλανόδια μουσικός : Ιωάννα Στουρνάρα

Ώρα : 20.00

Στάση 4η : Επιβατικός Σταθμός Ακτής Τζελέπη

Πλανόδιος μουσικός : Λίνα Ζηνά

Ώρα : 20:30

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Στάση 1η : Νοταρά 39

Πλανόδιοι μουσικοί : Κώστας Λαμπρίδης – Μανώλης Δελώτης

Ώρα : 19.00

Στάση 2η : Νικήτα 2 & Δημ. Γούναρη

Πλανόδια μουσικός : Τζίνα Σοφαδίτη

Ώρα : 19.30

Στάση 3η : Ψαραγορά (Δημοσθένους 9)

Πλανόδιοι μουσικοί : Γιάννης Θεοδωράκης – Κυριάκος Πάτρας

Ώρα : 20.00

Στάση 4η : Επιβατικός Σταθμός Ακτής Τζελέπη

Πλανόδιος μουσικός : Σπύρος Σιμεγιάτος

Ώρα : 20.30

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καταληκτική Εκδήλωση της δράσης

«ΠΛΑΝ-ΩΔΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Φουαγιέ Δημοτικού θεάτρου Πειραιά

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Ώρα : 12.10

Η ρεμπέτικη κομπανία του σχολείου θα ερμηνεύσει τραγούδια του Απόστολου Χατζηχρήστου.

Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά

Ώρα : 12.30

Μουσικό σύνολο που θα παίξει γνωστά ρεμπέτικα τραγούδια, ανάμεσά τους και από το Πειραιώτικο Ρεμπέτικο.

Ωδείο Πειραϊκού Συνδέσμου

Ώρα :12.50

Μουσικό σύνολο που θα αποτελείται από μαθητές και καθηγητές, τραγουδιστές και χορωδία, θα ερμηνεύσουν ρεμπέτικα τραγούδια, ανάμεσά τους και τραγούδια με πειραιώτικα τοπωνύμια.

7η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«ΔΙΨΑΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ»

Ένας, στο νεκροταφείο Πειραιά Ανάσταση

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κοιμητήριο Πειραιά Ανάσταση

Τέρμα Αναπαύσεως & Πλάτωνος, 187 55 Κερατσίνι

Ώρα | 20:00

Πρωτότυπο θεατρικό έργο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες.

«Υπάρχουν τρία είδη τραυμάτων

Αυτά που θεραπεύονται γρήγορα

Αυτά που παίρνουν χρόνο

Και Αυτά που μένουν μαζί σου μέχρι να πεθάνεις.

Είχα αυτόν τον μεγάλο έρωτα… »

Για την πολύτιμη και ακριβή

Για τη ζωή

Που είναι μεγαλύτερη από εμάς

δηὖτε

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συντελεστές:

Κείμενο: Ηλίας Μαγκλίνης

Ερμηνεύει ο Όμηρος Πουλάκης

Ξενάγηση: Γιώργος Δερμιτζόγλου, ιστορικός

Βοηθός: Μαριαλένα Πολίτη

1η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνέχεια

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

«Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ»

Περιηγήσεις από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

26, 27 & 28 Νοεμβρίου 2025

Αναλυτικά

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αστικές Πύλες

Ώρα : 12.00

Οι Αστικές Πύλες του Πειραιά, δηλαδή ο Αστικός Πυλώνας και η Διαμέσου των Μακρών Τειχών Πύλη σηματοδοτούν αντίστοιχα την ίδρυση της πόλης στα χρόνια του Θεμιστοκλή και την ακμή της στα χρόνια του Περικλή. Το Πειραϊκό Δίπυλο εξυπηρετούσε παράλληλες λειτουργίες. Στην δυτική Πύλη του Άστεως κατέληγε ο αμαξιτός δρόμος από την Αθήνα και τις περιοχές της ενδοχώρας της δυτικής Αττικής, ενώ από την Διαμέσου Πύλη εξασφαλιζόταν η επικοινωνία του Άστεως με το επίνειο, μέσω του μεγάλου διαδρόμου που διαμορφωνόταν εντός των Μακρών Τειχών. Η θέση του Πειραϊκού Διπύλου συμπίπτει με την σύγχρονη είσοδο στον Πειραιά, διαμέσου της οδού Πειραιώς.

Περιήγηση από την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων Κυριακή Ψαράκη

Αστικές Πύλες, οδός Πύλης 8 και 34ου Συντάγματος Πεζικού

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ηετιώνεια Πύλη, Καστράκι Δραπετσώνας

Ώρα : 12.00

Η Ηετιώνεια Πύλη είναι η μια από τις τρεις σωζόμενες πύλες του αρχαίου τείχους και βρίσκεται στο δυτικό όριο της οχύρωσης του αρχαίου Πειραιά. Ο ρόλος της, για την προστασία του εμπορικού λιμένα, του ναυστάθμου αλλά και εν γένει για την άμυνα όλης της πόλης ήταν καθοριστικής σημασίας.

Περιήγηση από την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων Ελένη Βουλιγέα

Ηετιώνεια Πύλη, οδός Κανάρη και Οδυσσέα Ανδρούτσου, Δραπετσώνα.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Αρχαίο Θέατρο Ζέας

Ώρα : 12.00

Σημαντικό ιστορικό έμβλημα για την πόλη του Πειραιά, στα κατάλοιπα του οποίου αναζητούμε τις απαρχές της θεατρικής δράσης της πόλης μας. Το μνημείο, πλαισιωμένο από το παλαιό και το νέο μουσείο, τυπικά αρχιτεκτονικά δείγματα των αρχών και των μέσων του 20ου αι. αντίστοιχα, ενσωματώνεται στο σύγχρονο αστικό τοπίο και μοιάζει να γεφυρώνει το χθες με το σήμερα.

Περιήγηση από την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων Ανδρομάχη Καπετανοπούλου

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, οδός Χαριλάου Τρικούπη 31

