Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο διώκεται ο 27χρονος Αιγύπτιος που έκανε ναρκωτικά δίπλα στο παιδί του
Ποινική δίωξη για τον πατέρα που έκανε ναρκωτικά με αποτέλεσμα να στείλει στο νοσοκομείο την μόλις ενός έτους κόρη του.
Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας θα καθίσει, ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έκανε ναρκωτικά μπροστά στο ενός έτους κοριτσάκι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.
Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του Αιγύπτιου ποινική δίωξη από χθες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.
