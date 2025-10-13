Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του «John Candy: I Like Me», ο Κόλιν Χανκς είπε ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στην ηλικία των 40» θα έπρεπε να «κάνουν ψυχοθεραπεία».

Ο ηθοποιός προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ο σταρ του «Nuremberg» θυμήθηκε ότι μετά από ένα τηλεφώνημα με τον Ράιαν Ρέινολντς, ο οποίος είναι παραγωγός του πρότζεκτ, πέρασε «τις περισσότερες ημέρες του μήνα ψάχνοντας και ερευνώντας» τη ζωή του Κάντι, αναζητώντας «το θέμα» που θα αποτελούσε τη βάση του ντοκιμαντέρ.

«Μιλάμε για έναν εξωστρεφή, αυθεντικό, κοινωνικό, στοργικό άνθρωπο»

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Χανκς επικοινώνησε ξανά με τα παιδιά του Κάντι, τον Κρίστοφερ Κάντι και την Τζένιφερ Κάντι-Σάλιβαν (που είναι συμπαραγωγοί, μαζί με τη σύζυγο του Τζον, Ρόζμαρι Μάργκαρετ Χόμπορ) — και έμαθε κάτι σημαντικό για τον κωμικό από τον Καναδά.

«Όταν έμαθα ότι ο πατέρας του Τζον είχε πεθάνει όταν αυτός ήταν 5 ετών, είπα: ‘Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν το ξεχνάς ποτέ. Είναι κάτι με το οποίο πάλεψε όλη του τη ζωή», θυμήθηκε κατά την διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ στο Kings Theatre στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

View this post on Instagram A post shared by CULTR Toronto (@cultrtoronto)

«Και όταν ήρθα σε επαφή με τον Κρις, μου ανέφερε ότι ο [Τζον] είχε μόλις αρχίσει ψυχοθεραπεία, όπως πολλοί άνθρωποι στα 40 τους, ειδικά λευκοί άνδρες στα 40 τους — [εδώ που τα λέμε] όλοι τους θα έπρεπε να κάνουν. Και το γεγονός ότι είχε αρχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, με έκανε να σκεφτώ: ‘Εντάξει, ποιοι είναι οι μηχανισμοί αντιμετώπισης που έμαθε ως παιδί και που τον κράτησαν ζωντανό, που τον έκαναν αυτό που ήταν;’».

Ο Χανκς είπε ότι το πώς ο κωμικός αντιμετώπισε αυτή την οδυνηρή εμπειρία είναι «μέρος αυτού που γιορτάζουμε» στο ντοκιμαντέρ.

«Μιλάμε για έναν εξωστρεφή, αυθεντικό, κοινωνικό, στοργικό άνθρωπο — όλα αυτά [τα χαρακτηριστικά] είναι τρόποι αντιμετώπισης», εξήγησε. «Έτσι τον ανέθρεψαν».

Ο Χανκς συνέχισε σημειώνοντας ότι καθώς ο Τζον αποκτούσε φήμη, αυτή η προσέγγιση «άρχισε να λειτουργεί εναντίον του», καθώς «όλο και περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν κάτι από αυτόν και όλο και περισσότεροι άνθρωποι τον ζητούσαν».

«Και τότε είπα: ‘Αυτή είναι μια ιστορία που θεωρώ πραγματικά ενδιαφέρουσα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

* Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία: Nicole Wilder/PARAMOUNT+