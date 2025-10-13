Alter Ego Media: Στο ΧΑ από τις 15 Οκτωβρίου οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Οι 400.000 νέες μετοχές της Alter Ego Media εισάγονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Στις 15 Οκτωβρίου πρόκειται να αρχίσει -κατόπιν έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών- η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Alter Ego Media που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, η Alter Ego Media ανακοίνωσε ότι:
(α) Στις 13.10.2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 400.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού €400.000,00, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η οποία καλύφθηκε πλήρως με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις από 26.09.2025 και 07.10.2025 χρηματιστηριακές ανακοινώσεις της Εταιρείας.
(β) Στις 15.10.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Επισημαίνεται ότι, για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση, δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 περ. (α) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017.
