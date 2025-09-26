newspaper
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Alter Ego Media: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 400.000 νέων μετοχών
Οικονομία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:24

Alter Ego Media: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 400.000 νέων μετοχών

Το ΔΣ της Alter Ego Media αποφάσισε την ΑΜΚ με τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή σε συνέχεια των συναλλαγών για την απόκτηση των «Newsit» και «Tlife»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media, με την έκδοση 400.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η απόφαση του ΔΣ της Alter Ego Media έρχεται σε συνέχεια των συναλλαγών για την απόκτηση των εταιρειών Newsit ΕΠΕ και Tlife Α.Ε.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση με την Ενότητα 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 26.09.2025 απόφασή του και κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της από 17.06.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000) (η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης έκαστης Νέας Μετοχής πέντε ευρώ (€5,00) (η «Τιμή Διάθεσης»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ως εξής: α) διακόσιες χιλιάδες (200.000) Νέες Μετοχές, στην εταιρεία με την επωνυμία «DORSETA INVESTMENTS LIMITED», με έδρα την Κύπρο, και β) διακόσιες χιλιάδες (200.000) Νέες Μετοχές, στην εταιρεία με την επωνυμία «TREVANCO INVESTMENTS LIMITED», με έδρα την Κύπρο (των δύο ως άνω εταιρειών καλούμενων εφεξής από κοινού «Νέοι Μέτοχοι»), και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.600.000) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η αύξηση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια των Συναλλαγών για την απόκτηση των εταιρειών «NEWSIT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και «ΤLIFE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει, δυνάμει των Συναλλαγών, οι κ.κ. Νικόλαος Ευαγγελάτος και Τατιάνα Στεφανίδου για συμμετοχή τους, είτε απευθείας είτε μέσω νομικών προσώπων ελεγχόμενων από αυτούς, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως οι δεσμεύσεις αυτές αναφέρονται στην Ανακοίνωση της Εταιρείας της 16.07.2025 (σημείο 7).

Οι όροι της ΑΜΚ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alter Ego Media εξειδίκευσε τους όρους της Αύξησης ως κάτωθι:

• Η Αύξηση θα λάβει χώρα με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 27 του Ν. 4548/2018 καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας. Προς τον σκοπό αυτόν, ενέκρινε συγχρόνως την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ.1 & 4 Ν. 4548/2018 και 22 παρ. 1 Ν. 4706/2020, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

• Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης από τους Νέους Μετόχους ορίστηκε σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα καταχώρισης στο ΓΕ.Μ.Η. της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους Νέους Μετόχους σε άυλη μορφή, με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), όπως θα έχουν δηλωθεί εγγράφως προς την Εταιρεία και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), κατόπιν έγκρισης από το Χ.Α.

• Το δικαίωμα των Νέων Μετοχών στη λήψη μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025) και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ασκείται από τα πρόσωπα που θα είναι εγγεγραμμένα στα αρχεία του Σ.Α.Τ., που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων, όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι, για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση, δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 περ. (α) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017.

