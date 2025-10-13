Πόσα έχασαν οι δέκα πλουσιότεροι του κόσμου σε μία μέρα

Σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια έχασαν οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου σε μία μόλις χρηματιστηριακή συνεδρίαση, αυτήν της προηγούμενης Παρασκευής, την Παρασκευή, καθώς νέοι φόβοι για έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο συγκλόνισαν τις αγορές.

Η αξία των μετοχών τους μειώθηκε μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει πρόσθετο δασμό 100% στις εισαγωγές από την Κίνα από την 1η Νοεμβρίου και θα περιορίσουν την πρόσβασή τους σε «οποιοδήποτε κρίσιμο λογισμικό», αφού η Κίνα ενέτεινε τους ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες και άλλα βασικά υλικά για την προηγμένη τεχνολογία.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 5% την Παρασκευή, μειώνοντας τον πλούτο του Διευθύνοντος Συμβούλου Έλον Μασκ κατά περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, είδαν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια να διαγράφονται από τις αντίστοιχες καθαρές τους αξίες, καθώς η μετοχή του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώθηκε κατά 5% και οι μετοχές του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μειώθηκαν σχεδόν 4%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υπέστη πλήγμα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η μετοχή του κατασκευαστή τσιπ υποχώρησε σχεδόν κατά 5%, ενώ ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, και ο CEO της Dell, Μάικλ Ντελ, είδαν την περιουσία τους να συρρικνώνεται κατά περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι μετοχές των εταιρειών τους υποχώρησαν λόγω ανησυχιών για βραδύτερη ανάπτυξη και περισσότερες αναταραχές στο εμπόριο.

Συνολικά, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είδαν μείωση του πλούτου τους κατά 69 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Μην ανησυχείτε»

Ο Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δημοσιεύοντας στο Truth Social την Κυριακή: «Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά».

Οι μετοχές της Nvidia, της Tesla και της Dell διαπραγματεύονταν 3% υψηλότερα πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας στις 6:40 π.μ. ET.

Η απώλεια πλούτου των 10 πλουσιότερων ανθρώπων ακούγεται επώδυνη, αλλά η συνολική τους αξία εξακολουθούσε να ξεπερνά τα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της Παρασκευής, με επικεφαλής τα 437 δισεκατομμύρια δολάρια του Μασκ, τα 351 δισεκατομμύρια δολάρια του Έλισον, τα 248 δισεκατομμύρια δολάρια του Ζάκερμπεργκ και τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια του Bezos.

Μέχρι την Παρασκευή, η περιουσία τους ήταν ακόμη 385 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη για φέτος, με μόνο τον Έλισον να σημειώνει αύξηση πλούτου 159 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του έτους, η οποία τροφοδοτήθηκε από την άνοδο της μετοχής της Oracle κατά 75% το 2025.

Όλοι τους, εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν επωφεληθεί σημαντικά από τον ενθουσιασμό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη που έχει ενισχύσει τις τεχνολογικές μετοχές φέτος.

