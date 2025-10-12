Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν ένας άνδρας, μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών, ανέβηκε στο βωμό και προχώρησε σε πράξη ασέβειας που προκάλεσε οργή και αποτροπιασμό.

Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera,» ο δράστης κατάφερε να ανέβει στο βωμό της εξομολόγησης, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να ουρήσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα εκατοντάδων επισκεπτών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στον ναό.

Το περιστατικό, που συνέβη περίπου στις 9:30 το πρωί της Παρασκευής (10/10), αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Il Tempo.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό

🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO. Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti. Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1 Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025

Ο νεαρός κατάφερε να παρακάμψει την περίφραξη που περιβάλλει ολόκληρο το βωμό κάτω από τον θόλο και, αφού ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά, με μια αυθάδη συμπεριφορά, κατέβασε το παντελόνι του και προσέβαλε το μνημείο ουρώντας πάνω του.

Η ασφάλεια της Βασιλικής αντέδρασε άμεσα: καραμπινιέροι που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν και τον συνέλαβαν επί τόπου, απομακρύνοντάς τον από τον ιερό χώρο.

Σύμφωνα με την Il Tempo, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ενημερώθηκε για το περιστατικό και φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ του αποτροπιασμό για την προσβολή σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Καθολικής Εκκλησίας.