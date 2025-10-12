«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Η μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς στην Λίβερπουλ ήταν το σίριαλ του φετινού καλοκαιριού στο Άνφιλντ και τελικά οι «κόκκινοι» κατάφεραν να πάρουν τον 22χρονο Γερμανό άσο, δίνοντας στην Λεβερκούζεν 116 εκατ. λίρες.

Ο διεθνής άσος των πρωταθλητών Αγγλίας είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, αλλά όχι γιατί εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Η εικόνα που έχει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν χαρακτηρίζεται απογοητευτική και η γκρίνια είναι μεγάλη, καθώς οι οπαδοί των «κόκκινων» περίμεναν πολλά από το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους.

Πριν από δύο μέρες ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν τάχθηκε στο πλευρό του Βιρτς, εκφράζοντας την άποψη πως σύντομα θα είναι ο παίκτης που εντυπωσίαζε με την φανέλα της Μπάγερ.

Σήμερα, ήταν σειρά του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ. Γιούργκεν Κλοπ να πάρει θέση στο θέμα και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο λόγος του Γερμανού προπονητή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους φίλους των «κόκκινων».

Ο Κλοπ λοιπόν θέλησε να βάλει τέλος στην γκρίνια που έχει ξεκινήσει στο Άνφιλντ, για τις εμφανίσεις του συμπατριώτη του, λέγοντας πως σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο 22χρονος άσος θα κάνει την διαφορά για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

«Δεν ανησυχώ για την πορεία του Φλόριαν, γιατί ξέρω τις δυνατότητες που έχει. Ξέρω πόσο καλός παίκτης είναι και σύντομα θα καταφέρει να δείξει αυτά που μπορεί να προσφέρει στην Λίβερπουλ», ήταν τα λόγια του Κλοπ κι εν συνεχεία ο πρώην προπονητής των reds, έστειλε ένα μήνυμα στους οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας.

«Αν κάποιος ανησυχεί για τον Βιρτς, ας σταματήσει. Μην ανησυχείτε», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως ο πρώην τεχνικός των «κόκκινων» έδωσε και μια άλλη διάσταση στο ζήτημα Βιρτς, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Η Λίβερπουλ έχει τρεις ήττες στην σειρά κι αυτό δεν είναι σύνηθες για την ομάδα. Είναι πρόβλημα για την Λίβερπουλ να κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες κι αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ανησυχία. Με τις ήττες επηρεάζονται όλοι και πρέπει να γίνεται μια κουβέντα, ώστε οι παίκτες να βρίσκουν την λύση».

Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του Βιρτς είναι πάρα πολλά και οι απαιτήσεις που υπάρχουν είναι μεγάλες. Ο 22χρονος διεθνής άσος δεν είναι στα… πάνω του και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πως δεν μπορεί (τουλάχιστον αυτή την στιγμή) να διαχειριστεί την πίεση που υπάρχει.

Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Γερμανό μεσοεπιθετικό και γι’ αυτό δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει την Λίβερπουλ. Το αν η κατάσταση θ’ αλλάξει στην συνέχεια είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος, αλλά Κλοπ και Νάγκελσμαν είναι αισιόδοξοι πως σύντομα ο Βιρτς θα είναι ο ηγέτης των πρωταθλητών Αγγλίας.