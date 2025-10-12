science
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού

Από το ντόντο έως την τασμανική τίγρη, πολλά μεγαλοπρεπή πλάσματα έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων. Τώρα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης προειδοποιεί ότι 48.646 είδη ζώα απειλούνται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προειδοποιεί ότι 48.646 είδη ζώων ενδέχεται να είναι τα επόμενα στην μαύρη λίστα της εξαφάνισης.

Η IUCN ενημέρωσε τον «Κόκκινο Κατάλογό» της, αποκαλύπτοντας ότι τρία είδη φώκιας της Αρκτικής έχουν πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην εξαφάνιση.

Η ενημέρωση προειδοποιεί επίσης ότι η πλειονότητα (61%) των ειδών πουλιών παγκοσμίως βρίσκεται σε μείωση – μια τεράστια αύξηση σε σχέση με το 44% που κινδύνευε το 2016.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο απελπιστικά, γράφει η Daily Mail.

Ο πληθυσμός της πράσινης θαλάσσιας χελώνας έχει αυξηθεί κατά περίπου 28%, χάρη σε δεκαετίες δράσεων διατήρησης.

Ο «Κόκκινος Κατάλογος»

«Η σημερινή ενημέρωση του Κόκκινου Καταλόγου, που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της IUCN στο Αμπού Ντάμπι, ρίχνει φως τόσο στις επείγουσες προκλήσεις όσο και στις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε η Δρ Grethel Aguilar, Γενική Διευθύντρια της IUCN.

«Ενώ είδη όπως οι φώκιες της Αρκτικής και πολλά πουλιά αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές, η ανάκαμψη της πράσινης χελώνας μας υπενθυμίζει ότι η προστασία λειτουργεί όταν ενεργούμε με αποφασιστικότητα και ενότητα».

Τα είδη που περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN είναι ζώα με την υψηλότερη προτεραιότητα διατήρησης που χρειάζονται «επείγουσα δράση» για να σωθούν.

Ο φετινός κατάλογος περιλαμβάνει 172.620 ζώα, εκ των οποίων 48.646 απειλούνται με εξαφάνιση.

Τρία είδη φώκιας της Αρκτικής έχουν πλησιάσει στην εξαφάνιση, με τη λοφιοφόρα φώκια να κατατάσσεται πλέον ως «απειλούμενη» και τη γενειοφόρο φώκια και τη Φώκια της Γροιλανδίας να κατατάσσονται πλέον ως «σχεδόν απειλούμενες».

Αυτά τα ζώα υφίστανται ποικίλες απειλές, όπως η ναυτιλία, ο θόρυβος, η εκμετάλλευση πετρελαίου και ορυκτών και το κυνήγι.

Η κλιματική αλλαγή

Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή για αυτές τις φώκιες είναι η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Δρ Kit Kovacs, συμπρόεδρο της Επιτροπής Επιβίωσης Ειδών της IUCN, Ομάδα Ειδικών για τα Πτερυγιοπόδαρα.

«Κάθε χρόνο στο Σβάλμπαρντ, η υποχώρηση του θαλάσσιου πάγου αποκαλύπτει πόσο απειλούμενες έχουν γίνει οι φώκιες της Αρκτικής, καθιστώντας πιο δύσκολη την αναπαραγωγή, την ανάπαυση και τη διατροφή τους», εξήγησε.

«Η δεινή κατάστασή τους είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μακρινό πρόβλημα – εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες και έχει επιπτώσεις εδώ και τώρα.

Η προστασία των φωκιών της Αρκτικής δεν αφορά μόνο αυτά τα είδη, αλλά και τη διατήρηση της ευαίσθητης ισορροπίας της Αρκτικής, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας».

Τα απειλούμενα πτηνά

Η επικαιροποίηση του Κόκκινου Καταλόγου αποκάλυψε επίσης ότι το 61% όλων των πτηνών παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού, με τα είδη που ζουν στη Μαδαγασκάρη, τη Δυτική Αφρική και την Κεντρική Αμερική να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, που προκαλείται από την επέκταση της γεωργίας και την υλοτομία, σύμφωνα με την IUCN.

«Το γεγονός ότι τα τρία στα πέντε είδη πουλιών στον κόσμο παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού τους δείχνει πόσο σοβαρή έχει γίνει η κρίση της βιοποικιλότητας και πόσο επείγον είναι να λάβουν οι κυβερνήσεις τα μέτρα που έχουν δεσμευτεί να λάβουν στο πλαίσιο πολλαπλών συμβάσεων και συμφωνιών», δήλωσε ο Δρ Ian Burfield, Παγκόσμιος Επιστημονικός Συντονιστής (Είδη) της BirdLife και Συντονιστής της Αρχής Κόκκινου Καταλόγου Πουλιών.

Τα καλά νέα για την πράσινη χελώνα

Αντίθετα, η κατάσταση της πράσινης θαλάσσιας χελώνας έχει βελτιωθεί, από «απειλούμενη» σε «ελάχιστα ανησυχητική».

Από τη δεκαετία του 1970, οι πληθυσμοί έχουν αυξηθεί κατά περίπου 28%, χάρη στις προσπάθειες διατήρησης που εστιάζονται στην προστασία των θηλυκών που φωλιάζουν και των αυγών τους στις παραλίες.

«Η συνεχιζόμενη παγκόσμια ανάκαμψη της πράσινης χελώνας είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η συντονισμένη παγκόσμια προστασία επί δεκαετίες για τη σταθεροποίηση και ακόμη και την αποκατάσταση των πληθυσμών των μακρόβιων θαλάσσιων ειδών», δήλωσε ο Roderic Mast, συμπρόεδρος της Επιτροπής Επιβίωσης Ειδών της IUCN, Ομάδα Ειδικών για τις Θαλάσσιες Χελώνες.

Τα ζώα που διαγράφηκαν από τον χάρτη

Δυστυχώς, η ενημέρωση του Κόκκινου Καταλόγου περιλαμβάνει επίσης έξι είδη που μεταφέρθηκαν στην κατηγορία «Εξαφανισμένα».

Έχουν εξαφανιστεί για πάντα η νυφίτσα του Νησιού των Χριστουγέννων και το σαλιγκάρι Conus lugubris, που δεν έχουν εμφανιστεί από τη δεκαετία του 1980, καθώς και ο στρουθιόμορφος με λεπτό ράμφος, που καταγράφηκε για τελευταία φορά στο Μαρόκο το 1995. Στην Αυστραλία, τρία θηλαστικά, το νοτιοδυτικό bandicoot, το νοτιοανατολικό bandicoot και το Nullarbor bandicoot, έχουν επίσης εξαφανιστεί, λόγω της απώλειας του οικοτόπου τους και της θήρευσης από εισαγόμενα είδη.

Η ενημέρωση έρχεται μόλις ένα μήνα πριν από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ της Βραζιλίας, από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.

«Καθώς προσβλέπουμε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στο Μπελέμ, οι κυβερνήσεις και οι κοινότητες έχουν μια κρίσιμη ευκαιρία να επιταχύνουν τις δράσεις που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα, σταθεροποιούν το κλίμα μας και χτίζουν ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι και η φύση θα ευημερούν μαζί», πρόσθεσε ο Δρ Aguilar.

World
Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

inWellness
inTown
