Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Γάζα, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να συνοδευτεί από άμεση, μαζική και συνεχή αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός της», ανέφερε η ΜΚΟ.

Οι πολίτες στη Γάζα έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογράμμισαν πως τα δεινά του πληθυσμού του θυλάκου δεν έχουν τελειώσει. «Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα που επέζησαν τον πόλεμο» βρίσκονται «ανάμεσα στα συντρίμμια αυτών που ήταν άλλοτε τα σπίτια τους κι έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», εξήγησαν.

Είναι επείγουσα ανάγκη να εισέλθουν βασικά αγαθά στη Λωρίδα της Γάζας — ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, νερό, καύσιμα και μέσα για στέγαση, συνέχισαν. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού έχει μπροστά της άλλον έναν χειμώνα χωρίς στέγη, προειδοποίησε.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει να αυξηθεί η βοήθεια που διανέμεται. Ωστόσο τα επόμενα βήματα για ειρήνη με διάρκεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.