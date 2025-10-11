Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού, μετά την νικηφόρα πρεμιέρα (4-33) στην έδρα του ΝΟ Λάρισας, συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο (11/10) στις 15:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΑΝΟ Γλυφάδας, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για τη 2η αγωνιστική της Water Polo League.

Στη συνέχεια, την Τρίτη (14/10, 19:00), ο Ολυμπιακός θα δώσει την πρώτη του φετινή ευρωπαϊκή «μάχη», καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μλάντοστ στον Πειραιά, για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Δείτε το Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

«Συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας ενόψει Μλάντοστ»

Παναγιώτης Τζωρτζάτος: «Στο παιχνίδι με τη Γλυφάδα, θα δοκιμάσουμε κάποια τακτικά κομμάτια που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο σημαντικό ματς της Τρίτης, για το Champions League απέναντι στην Μλάντοστ. Χρειάζεται να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να κάνουμε μια γεμάτη εμφάνιση, για να μας δώσει αυτοπεποίθηση για το παιχνίδι που έχουμε στην Ευρώπη».