Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11 Οκτωβρίου 2025 | 13:35

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Δανία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, σε ένα ματς που θα παίξει επί της ουσίας τη «ζωή» της για την πρόκριση στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δύο συνεχόμενες ήττες στον Γ’ προκριματικό όμιλο έχουν δυσκολέψει αφάνταστα το έργο της γαλανόλευκης που έχει μείνει στους 3 βαθμούς, ενώ Δανοί και Σκωτσέζοι έχουν από 7.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως στο ματς κόντρα στους Σκανδιναβούς, η Ελλάδα θέλει μόνο τη νίκη για να έχει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ. Πέρα από το ούτως ή άλλως δύσκολο του εγχειρήματος σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αφού ο αντίπαλος της Εθνικής μας είναι μια εξαιρετικά ποιοτική και καλοδουλεμένη ομάδα, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα αν ληφθεί υπόψη και η ιστορικά εξαιρετικά αρνητική παράδοση της Ελλάδας κόντρα στη Δανία…

Η νύχτα του Φάντομ

Για την ακρίβεια, αυτό που θέλουν να πετύχουν οι διεθνείς και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Κοπεγχάγη, η Εθνική μας το έχει καταφέρει μονάχα μία φορά σε ολόκληρη την ιστορία της και μάλιστα με τρόπο που είχε αφήσει εποχή! Ήταν ακριβώς 45 χρόνια πίσω, στις 15 Οκτωβρίου του 1980, όταν η πρώτη πραγματικά επιτυχημένη φουρνιά της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, έπαιζε το πρώτο της παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντιάλ 1982, λίγους μήνες μετά την παρθενική παρουσία της σε μεγάλη διοργάνωση, το Euro 1980.

Στον τότε 5ο προκριματικό όμιλο, η γαλανόλευκη κληρώθηκε να αντιμετωπίσει Δανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Γιουγκοσλαβία. Το εναρκτήριο ματς της Εθνικής μας ήταν αυτό απέναντι στους Δανούς, ξανά στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Μετά από ένα ματς που σήμερα λογίζεται ως ένα από τα πλέον θρυλικά στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η ομάδα του αείμνηστου Αλκέτα Παναγούλια, πέτυχε μια επική νίκη και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της σε αυτό γκρουπ.

YouTube thumbnail

Ο σκόρερ της πρώτης και μέχρι σήμερα μοναδικής εκτός έδρας νίκης της Ελλάδας στη Δανία ήταν ο Ντίνος Κούης στο 50ο λεπτό, ωστόσο ο πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν άλλος… Την παράσταση τότε είχε κλέψει ο νεαρός ακόμη Νίκος Σαργκάνης, στο ντεμπούτο του με το εθνόσημο, παίρνοντας μάλιστα εκτάκτως φανέλα βασικού, αφού ήταν να ξεκινήσει βασικός ο Λευτέρης Πουπάκης που όμως τραυματίστηκε!

Οι πολλές και καταπληκτικές αποκρούσεις του σπουδαίου τερματοφύλακα που έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο, τον Δεκέμβρη του ’24, είχαν κρατήσει το «μηδέν» για την Ελλάδα και την ομάδα ζωντανή στο ματς, ώστε μετέπειτα να πάρει και τη νίκη χάρη στο γκολ του Κούη. Το 90λεπτο αυτό ήταν πρακτικά το παιχνίδι που «έφτιαξε» την καριέρα του Νίκου Σαργκάνη και του έδωσε το παρατσούκλι «Φάντομ»!

Παρά τη νίκη της, η συνέχεια για την Ελλάδα δεν ήταν αντίστοιχη, αφού δεν κατάφερε τελικά να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ της Ισπανίας, για πρώτη φορά στην ιστορία της -κάτι που θα γινόταν τελικά 14 ακόμη χρόνια αργότερα, το 1994 στις ΗΠΑ. Έτσι, αυτή η εκτός έδρας νίκη στη Δανία (0-1) έμεινε τελικά στην ιστορία για την μυθική εμφάνιση του Σαργκάνη, ως η νύχτα που γέννησε το «Φάντομ», ένα παρατσούκλι που του έδωσε ο Τύπος της Δανίας, γράφοντας ότι ο Έλληνας γκολκίπερ… πετούσε σαν μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας. Καλύτερη στιγμή του, πιθανότατα η εξ επαφής απόκρουση στο σουτ του Δανού θρύλου, Άλαν Σίμονσεν, από τα 3 μέτρα…

YouTube thumbnail

Η σύνθεση:
Ελλάδα (Αλκέτας Παναγούλιας): Σαργκάνης, Φυρός, Καψής, Ιωσηφίδης, Κυράστας, Λιβαθηνός, Δεληκάρης (Παράσχος 72′), Κούης, Αρδίζογλου, Κωστίκος (Μητρόπουλος 87′), Μαύρος.

Οι άλλες δύο νίκες και η αρνητική παράδοση

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τη Δανία σε 17 περιπτώσεις κατά το παρελθόν σε επίσημους και φιλικούς αγώνες, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μετρά μόλις 3 νίκες (3-4-10) με συνολική διαφορά τερμάτων 18-37. Και οι τρεις αυτές νίκες ωστόσο -στα θετικά της παράδοσης- έχουν σημειωθεί στα πλαίσια προκριματικών φάσεων Μουντιάλ. Πέρα από εκείνο το ιστορικό «διπλό» του 1980 στο «Πάρκεν», οι άλλες δύο νίκες της Εθνικής επί της Δανίας έχουν απόσταση 40 χρόνια μεταξύ τους.

Η πρώτη χρονικά νίκη επί των Σκανδιναβών, είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 1964 στη Λεωφόρο, όταν η Ελλάδα είχε νικήσει 4-2, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ της Αγγλίας. Δύο Έλληνες θρύλοι της μπάλας, οι Γιώργος Σιδέρης και Μίμης Παπαϊωάννου είχαν πετύχει από δύο γκολ, ενώ οι Μόγκενς Μπεργκ και Όλε Μάντσεν είχαν σκοράρει για τους Δανούς.

Η σύνθεση:
Ελλάδα (Λάκης Πετρόπουλος): Βαλλιανός, Παπουλίδης, Ανδρέου, Βασιλείου, Καμάρας, Λουκανίδης, Δομάζος, Σκευοφύλακας, Παπαεμμανουήλ, Παπαϊωάννου, Σιδέρης.

Τελευταία χρονικά νίκη πια επί της Δανίας, χρονολογείται ήδη στα 20 ακριβώς χρόνια πίσω. Αυτή τη φορά ήταν η προκριματική φάση για το Μουντιάλ της Γερμανίας, με το ματς να διεξάγεται στο Καραϊσκάκη, στις 9 Φεβρουαρίου του 2005. Η Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ ζούσε τις ιστορικότερες μέρες της, μπαίνοντας στον προκριματικό όμιλο ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το τελικό 2-1 ήρθε για τη γαλανόλευκη χάρη σε γκολ των Θόδωρου Ζαγοράκη και Άγγελου Μπασινά, ενώ για τους Δανούς είχε σκοράρει ο Ντένις Ρόμενταλ. Ένα αποτέλεσμα που και πάλι όμως δεν είχε αντίκρυσμα αφού η πρόκριση για τα τελικά δεν επετεύχθη.

YouTube thumbnail

Η σύνθεση:
Ελλάδα (Ότο Ρεχάγκελ): Νικοπολίδης, Δέλλας, Φύσσας, Σεϊταρίδης, Μπασινάς, Κατσουράνης, Ζαγοράκης (46′ Κυργιάκος), Καραγκούνης (61′ Καφές), Γιαννακόπουλος, Χαριστέας, Βρύζας (83′ Αμανατίδης).

